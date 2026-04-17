Seit sechs Jahrzehnten ist Roger Benoit eine Reporterlegende in der rasanten Welt der Formel 1. Bei 800 Grand Prix war er live dabei, kaum jemand hat so viele Asphaltgeschichten zu erzählen wie er. In der Biografie «Formel Wahnsinn» blickt Benoit auf die bemerkenswerten Ereignisse in seiner Karriere zurück.
Die Blick-Reporterlegende Roger Benoit kennt die Formel 1 wie kaum ein anderer. Im neuen Buch «Formel Wahnsinn» schaut er zurück auf über 825 Grand Prix und sein verrücktes Leben. Dabei verrät er einzigartige Anekdoten, unglaubliche Skandale und tragische Geschichten.
Das 272-seitige Buch gibts auf beobachter.ch/shop und in allen Buchhandlungen der Schweiz. ISBN 978-3-03875-643-9. Es kostet 48 Franken und ist ab sofort erhältlich.
Für Blick-Leserinnen und -Leser gibts ein unschlagbares Angebot. Klicke hier drauf und du erhälst das Buch für nur 38 statt 48 Franken.
Die Blick-Reporterlegende Roger Benoit kennt die Formel 1 wie kaum ein anderer. Im neuen Buch «Formel Wahnsinn» schaut er zurück auf über 825 Grand Prix und sein verrücktes Leben. Dabei verrät er einzigartige Anekdoten, unglaubliche Skandale und tragische Geschichten.
Das 272-seitige Buch gibts auf beobachter.ch/shop und in allen Buchhandlungen der Schweiz. ISBN 978-3-03875-643-9. Es kostet 48 Franken und ist ab sofort erhältlich.
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Auch an der Buchvernissage am 11. Mai 2026 wird der Rennexperte auf seine packenden Erlebnisse eingehen. Bis zum 24. April werden von uns 2x2 Tickets verlost.
Roger Benoit hat über 800 Grand Prix live erlebt, Bernie Ecclestone zum Freund gehabt und Jo Siffert auf seiner letzten Reise begleitet. Sechs Jahrzehnte Formel-1-Reporterleben zwischen Skandalen, schnellen Autos und dem allgegenwärtigen Tod. All das ist jetzt in einer Biografie von Dani Leu verewigt worden.
Das Buch ist hier bestellbar oder in allen Buchhandlungen der Schweiz erhältlich.
2x2 Tickets zu gewinnen
Die Buchvernissage zu «Formel Wahnsinn» findet am Montag, 11. Mai 2026, im The Studio statt. Check-in ab 18:30 Uhr, Beginn 19:00 Uhr, Ende 21:30 Uhr, mit anschliessendem Apéro riche. Formel-1-VIPs inklusive.
Wir verlosen 2x2 Tickets für diesen Abend.
Alle, die im Quiz über die Hälfte richtig haben, können bis zum 24. April an der Verlosung teilnehmen.
Roger Benoit hat über 800 Grand Prix live erlebt, Bernie Ecclestone zum Freund gehabt und Jo Siffert auf seiner letzten Reise begleitet. Sechs Jahrzehnte Formel-1-Reporterleben zwischen Skandalen, schnellen Autos und dem allgegenwärtigen Tod. All das ist jetzt in einer Biografie von Dani Leu verewigt worden.
Das Buch ist hier bestellbar oder in allen Buchhandlungen der Schweiz erhältlich.
2x2 Tickets zu gewinnen
Die Buchvernissage zu «Formel Wahnsinn» findet am Montag, 11. Mai 2026, im The Studio statt. Check-in ab 18:30 Uhr, Beginn 19:00 Uhr, Ende 21:30 Uhr, mit anschliessendem Apéro riche. Formel-1-VIPs inklusive.
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Alle, die im Quiz über die Hälfte richtig haben, können bis zum 24. April an der Verlosung teilnehmen.
Roger Benoit ist jedoch nicht der Einzige, der einiges zur Königsklasse des Motorsports zu erzählen hat. Zahlreiche Leserinnen und Leser haben ihre unvergesslichsten Formel-1-Momente mit uns geteilt. Wir haben die schönsten und spannendsten Anekdoten zusammengefasst, egal ob spektakulär, nostalgisch oder bittersüss. Hier sind eure Formel-1-Geschichten: