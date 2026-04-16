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Welcher Formel-1-Moment bleibt dir bis heute unvergessen?

Boliden mit über 1000 PS, über 300 km/h schnell, technisch stets am Limit. Welche Erinnerungen verbindest du mit der Königsklasse des Motorsports? Wir wollen deine Story!
Publiziert: vor 56 Minuten
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Gehörst auch du zu den Fans von Roger Benoit?
Foto: Lukas Gorys

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Roger Benoit reflektiert in «Formel Wahnsinn» über 50 Jahre Formel 1
  • Er bietet exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Motorsports
  • Fans können ihre Erlebnisse mit der Formel 1 teilen
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Eva KunzSenior Community Editorin

Er gehört seit mehr als einem halben Jahrhundert zum festen Inventar der Formel 1: Roger Benoit. Kaum ein anderer Journalist hat die Königsklasse des Motorsports über einen derart langen Zeitraum so nah begleitet wie die Blick-Reporterlegende.

In seinem neuen Buch «Formel Wahnsinn» blickt Benoit auf diese aussergewöhnliche Karriere zurück und gewährt einen direkten, persönlichen Einblick hinter die Kulissen der Formel 1.

Weisst du noch?

Gehörst auch du zu den Fans von Roger Benoit? Liebst du den Formel-1-Sport genauso, wie er und bist seit Jahren dabei? Welche Momente aus der Rennsportgeschichte – ob Triumphe oder Tragödien – sind dir besonders in Erinnerung geblieben?

Egal, was dich mit der Formel 1 verbindet: Melde dich hier und erzähl uns von deinem ganz persönlichen Bezug zur Spitze des Motorsports!

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Roger Benoit: Ein Leben auf der Überholspur

Die Blick-Reporterlegende Roger Benoit kennt die Formel 1 wie kaum ein anderer. Im neuen Buch «Formel Wahnsinn» schaut er zurück auf über 825 Grand Prix und sein verrücktes Leben. Dabei verrät er einzigartige Anekdoten, unglaubliche Skandale und tragische Geschichten.

Das 272-seitige Buch gibts auf beobachter.ch/shop und in allen Buchhandlungen der Schweiz. ISBN 978-3-03875-643-9. Es kostet 48 Franken und ist ab sofort erhältlich.

Für Blick-Leserinnen und -Leser gibts ein unschlagbares Angebot. Klicke hier drauf und du erhälst das Buch für nur 38 statt 48 Franken.

Die Blick-Reporterlegende Roger Benoit kennt die Formel 1 wie kaum ein anderer. Im neuen Buch «Formel Wahnsinn» schaut er zurück auf über 825 Grand Prix und sein verrücktes Leben. Dabei verrät er einzigartige Anekdoten, unglaubliche Skandale und tragische Geschichten.

Das 272-seitige Buch gibts auf beobachter.ch/shop und in allen Buchhandlungen der Schweiz. ISBN 978-3-03875-643-9. Es kostet 48 Franken und ist ab sofort erhältlich.

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