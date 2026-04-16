Welcher Formel-1-Moment bleibt dir bis heute unvergessen?

Boliden mit über 1000 PS, über 300 km/h schnell, technisch stets am Limit. Welche Erinnerungen verbindest du mit der Königsklasse des Motorsports? Wir wollen deine Story!

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Roger Benoit reflektiert in «Formel Wahnsinn» über 50 Jahre Formel 1

Er bietet exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Motorsports

Fans können ihre Erlebnisse mit der Formel 1 teilen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Eva Kunz Senior Community Editorin

Er gehört seit mehr als einem halben Jahrhundert zum festen Inventar der Formel 1: Roger Benoit. Kaum ein anderer Journalist hat die Königsklasse des Motorsports über einen derart langen Zeitraum so nah begleitet wie die Blick-Reporterlegende.

In seinem neuen Buch «Formel Wahnsinn» blickt Benoit auf diese aussergewöhnliche Karriere zurück und gewährt einen direkten, persönlichen Einblick hinter die Kulissen der Formel 1.

Weisst du noch?

Gehörst auch du zu den Fans von Roger Benoit? Liebst du den Formel-1-Sport genauso, wie er und bist seit Jahren dabei? Welche Momente aus der Rennsportgeschichte – ob Triumphe oder Tragödien – sind dir besonders in Erinnerung geblieben?

Egal, was dich mit der Formel 1 verbindet: Melde dich hier und erzähl uns von deinem ganz persönlichen Bezug zur Spitze des Motorsports!

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