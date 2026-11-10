Kein Parkplatz, lange Umwege und happige Zusatzkosten: In Schweizer Innenstädten wird der Arbeitsalltag für Handwerker zur Herausforderung. In der Blick-Community berichten Betroffene von ihren Erfahrungen – und fordern, dass die Politik endlich praktikable Lösungen findet.

Darum gehts Immer mehr Parkplätze verschwinden aus Schweizer Innenstädten

Für Handwerksbetriebe wird es dadurch schwieriger, ihre Kundschaft zu erreichen

In der Blick-Community berichten Handwerker von zeitraubender Parkplatzsuche

Sarah Riberzani Redaktorin Community

Immer mehr Parkplätze verschwinden aus Schweizer Innenstädten. Für Handwerksbetriebe wird es dadurch zunehmend schwieriger, ihre Kundschaft zu erreichen. Eine Umfrage der Handwerkerplattform Ofri zeigt: Mehr als 80 Prozent der 38 befragten Zürcher Handwerksunternehmen haben erhebliche Mühe, einen Parkplatz zu finden.

Die Stadt Zürich betont, dass sie das Gewerbe keineswegs verdrängen wolle. Vielmehr gehe es um eine Neuorganisation des öffentlichen Raums und funktionierende Logistiklösungen. Eine erweiterte Gewerbeparkkarte sollte Handwerkern das kurzfristige Parkieren erleichtern, wurde jedoch vom Bezirksrat wieder aufgehoben.

Handwerker meiden die Stadt Zürich

In der Blick-Community melden sich Leser zu Wort, die selbst im Handwerk tätig sind und die Parkplatzproblematik aus ihrem Berufsalltag kennen. Sie berichten von zeitraubender Parkplatzsuche, zusätzlichen Kosten und Betrieben, die deshalb zunehmend auf Aufträge in der Stadt verzichten.

Peter Zemp hat für seinen Betrieb bereits Konsequenzen gezogen: «Unsere Firma hat dieses Problem schon vor zehn Jahren erkannt. Wir bedienen strikt keine Kunden mehr in der Stadt Zürich.» Die Verkehrssituation mit Tempo 30, Radarüberwachung und immer weniger Parkplätzen mache es zunehmend unattraktiv, Mitarbeitende in die Stadt zu schicken. «Da laufen dir ja die besten Handwerker davon», warnt er.

Auch Werner Meier übt deutliche Kritik an der Parkplatzpolitik. «Es wird null Rücksicht genommen auf Handwerker und Anwohner», schreibt er. Bei der Sanierung von Quartierstrassen würden Blaue-Zone-Parkplätze gestrichen, die teilweise seit Jahrzehnten bestanden hätten. Dies geschehe mitunter zugunsten zusätzlicher Velowege, obwohl es in Parallelstrassen bereits solche gebe. Sein Fazit: «Zürich ist diesbezüglich mit Abstand die schlimmste Stadt!»

Kundschaft zahlt den Aufpreis

Leserin Susanne Hänggi versucht derweil, den zusätzlichen Aufwand zumindest teilweise aufzufangen, indem sie die Kosten an ihre Kundschaft weitergibt. «Ich verrechne den Kunden zur Hälfte die effektive Wegzeit und die gefahrenen Kilometer zu 100 Prozent», erklärt sie. Auch allfällige Parkhausgebühren kämen auf die Rechnung. Mit der Unterstützung der Stadt Zürich sei sie allerdings unzufrieden: «Leider sehe ich gerade in der Stadt Zürich absolut keine Hilfe der Verwaltung, dieses Problem zu lösen.»

Jan Huber berichtet ebenfalls von happigen Zuschlägen. Sein Betrieb verlange in gewissen Städten bis zu 500 Franken pro Fahrzeug und Tag. Schliesslich würden Anfahrt, Stau, Tempo-30-Zonen und mögliche Bussen den Einsatz erheblich verteuern. «Oft müssen wir mit zwei Fahrzeugen hin, haben schweres Material», schreibt er. Der Zuschlag sei deshalb auch eine Absicherung für zusätzliche Kosten und den Aufwand der Mitarbeitenden. «Man muss halt mal nachrechnen, was gewisse politische Entscheide am Ende kosten.»

Politik und Gewerbe sollen zusammenspannen

Viele Leser wünschen sich deshalb, dass die Politik gemeinsam mit dem Gewerbe nach praktikablen Lösungen sucht. «Begrünen und Bespielen ist schön und gut – wenn aber das Parkieren von Handwerkern und Zulieferern nicht mehr möglich ist, gehen im besten Fall die Preise exorbitant in die Höhe, im schlechtesten Fall verlottern die Liegenschaften, weil niemand mehr für Reparaturen kommt», schreibt Adrian Mathys. Er fordert deshalb, dass die Politik wieder stärker auf jene schaue, die für ihre Arbeit auf ein Fahrzeug angewiesen seien.

Jürgen Schalk macht dazu einen konkreten Vorschlag: «Handwerksbetriebe, die nicht das komplette Sortiment im Auto benötigen, erhalten von der Stadt zentrale Parkplätze an Knotenpunkten.» Im Gegenzug solle die Stadt oder ein Partner professionelle Cargobikes zur Verfügung stellen. «So bleibt das Gewerbe mobil», findet er. Sein Appell an beide Seiten: «Liebe Stadt, liebe Handwerker: Findet bitte gemeinsam eine pragmatische Lösung.»