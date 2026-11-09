Viele Handwerksbetriebe kämpfen in Schweizer Städten zunehmend mit fehlenden Stellplätzen, um während der Arbeit ihr Fahrzeug zu parkieren. Das führt mittlerweile schon so weit, dass Aufträge in Städten gemieden werden.

«Aufwand für die Parkplatzsuche steht in keinem Verhältnis zur Arbeitszeit»

«Aufwand für die Parkplatzsuche steht in keinem Verhältnis zur Arbeitszeit»

Darum gehts Über 80 Prozent von 38 Zürcher Handwerksbetrieben finden laut Ofri in Zürich kaum Parkplätze

Wegen Suchzeit und Gebühren meiden einzelne Betriebe Stadtaufträge oder nehmen sie selektiv an

Zürich verweist auf Logistiklösungen, St. Gallen auf eine Auslastung von maximal 42 Prozent

Moritz Meister Redaktor Wirtschaft

Der Rückbau von Parkplätzen ist in Innenstädten wie Zürich, Basel oder St. Gallen ein leidiges Thema – nicht nur für Anwohnerinnen und Gewerbekunden. Entweder sind sie teuer, bereits besetzt oder gar nicht erst vorhanden. Ein Lied davon singen können auch immer mehr Schweizer Sanitär-, Maler- oder Elektrikerbetriebe.

Eine kürzlich veröffentlichte Umfrage der Handwerkerplattform Ofri liefert brisante Zahlen: Mehr als 80 Prozent von 38 befragten Handwerksunternehmen, die allein in Zürich tätig sind, haben nach eigenen Angaben erhebliche Mühe, einen Parkplatz zu finden.

Handwerker bleiben auf Parkkosten sitzen

«Parkplätze in der Nähe des Auftragsorts sind für uns unumgänglich», sagt Handwerker Michael Späni aus Sattel SZ. «Wir haben nicht nur eine Laptoptasche dabei. Wir brauchen Werkzeugkoffer, Maschinen und Material.»

In Städten rechnet er immer mit 15 bis 20 Minuten für die Parkplatzsuche. Oft ist es mehr. Zeit, die die Handwerkerinnen und Handwerker nicht vergütet bekommen. «Gerade bei Serviceaufträgen oder Notfällen ist die Parkplatzsuche ein zu grosser Aufwand im Verhältnis zur Arbeit», sagt er. Laut Späni ist die Parksituation in vielen Innenstädten eine Last, doch in Zürich sei es am schlimmsten.

Das sieht auch Rainer Schröter, Trockenbaumeister aus Uerikon ZH, so. Für eine Baustelle an der Zürcher Bahnhofstrasse musste er kürzlich 1000 Franken nur für Parkplatzgebühren berappen. Schröter: «Auf diesen Kosten bleiben wir Handwerker sitzen.»

Handwerker meiden Aufträge in Städten

Der Trockenbauer klagt: «Immer mehr Parkplätze an der Oberfläche verschwinden und werden durch Tiefgaragenparkplätze ersetzt.» Das Problem: Die Fahrzeuge der Handwerker sind zu gross, um Stellplätze in Parkhäusern nutzen zu können. Darum fordert Schröter: «Wenn ein Umbau stattfindet, sollten auch Parkplätze zur Verfügung gestellt werden.»

Christian Losenegger vom WPS-Wärmepumpenservice Losenegger aus Wil AG geht gar so weit, dass er Aufträge nur noch annimmt, wenn die Parkplatzsituation akzeptabel ist. «Die Zeit, die ich in der Stadt für die Parkplatzsuche verschwende, steht in keinem Verhältnis zur Arbeit», sagt auch Losenegger.

Er könne nicht das Unmögliche möglich machen. «Pro Reparatur laufe ich 20-mal voll beladen zum Auto und wieder zurück», sagt der Handwerker. Gerade deswegen benötige er einen Parkplatz direkt vor Ort.

Losenegger geht gar noch einen Schritt weiter als seine Kollegen. «Ich schere mich nicht um städtische Kunden, sondern suche meine Kundschaft eher auf dem Land.»

Städte müssen für Handwerker erreichbar sein

«Wir anerkennen, dass der öffentliche Raum begrenzt ist. Städte müssen aber auch für jene erreichbar bleiben, die dort Wohnungen erneuern und Reparaturen ausführen. Entscheidend sind praktikable Regeln, die den notwendigen Transport und die Arbeit vor Ort ermöglichen», sagt Daniel Hofer vom Branchenverband Küche Schweiz.

Patrik Müller vom Schreinermeisterverband sieht die Politik in der Pflicht: «Die Politik scheint noch nicht begriffen zu haben, dass Wertschöpfung durch Arbeit erfolgt. Und statt für gute Rahmenbedingungen zu sorgen, passiert das Gegenteil.»

Städte wollen Parkplatzproblem ernst nehmen

«Der Stadt Zürich ist sehr wohl bewusst, dass Anwohner und das Gewerbe auf Parkplätze angewiesen sind und misst dem lokalen Gewerbe weiterhin eine zentrale Bedeutung bei», heisst es auf Anfrage von Blick. Stadtweit werde sichergestellt, dass Gewerbe, Handwerk und Lieferdienste weiterhin von guten Bedingungen profitierten.

Die Einführung der erweiterten Gewerbeparkkarte hätte die Situation für Handwerker unter anderem durch kurzfristiges Parkieren auf Trottoirs und in Parkverbotsbereichen erleichtern sollen. Doch der Bezirksrat hob diese Ausnahmeregelung wieder auf.

Dennoch geht es der Stadt Zürich «keinesfalls um eine Verdrängung, sondern vielmehr um eine Neuorganisation des öffentlichen Raums mit funktionierenden Logistiklösungen».

Anders sieht es in St. Gallen aus. «Die Forderung nach zusätzlichen Parkplätzen für Handwerksbetriebe in der Innenstadt ist uns bekannt», sagt Roman Kohler von der Stadtpolizei St. Gallen gegenüber Blick.

Um die Belegung der Handwerkerparkplätze zu beurteilen, führte die Stadt St. Gallen im vergangenen Jahr während eines Monats eine Auslastungserhebung durch. «Die Auswertung zeigte, dass die vorhandenen Plätze zu maximal 42 Prozent belegt waren», so Kohler.

Daher kann er die eher pauschalen Vorwürfe der Handwerker nicht nachvollziehen. Handwerkerbetriebe, die Fragen zu Parkplätzen in der Stadt St. Gallen haben, dürfen sich gern bei der Stadtpolizei melden, so Kohler.

Sich vor der Annahme eines Auftrags über die Parkplatzsituation zu erkundigen, wie die Städte vorschlagen, ist für die Betroffenen keine Lösung.