Wenn das Leben den Plan ändert, sollte die Vorsorge mitziehen

Teilzeit, Sabbatical, Familiengründung oder Hauskauf: Das Leben läuft selten nur nach Plan. Genau deshalb sollte auch die Vorsorge möglichst beweglich bleiben. VivaFlex von Helvetia verbindet flexible Vorsorge mit Anlagemöglichkeiten, Absicherung – und Steuervorteilen.

Das ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Helvetia

Ein Leben lang Vollzeit arbeiten, immer im gleichen Job, bis zur Pension? Das war einmal. Heute kommt ein Kind, morgen lockt ein Sabbatical, später vielleicht die Selbständigkeit. Das bringt mehr Freiheit – kann aber auch Lücken bei AHV und Pensionskasse hinterlassen. Umso wichtiger ist eine private Vorsorge, die nicht stur einem Plan folgt, sondern mit dem Leben mitgeht.

Vorsorge, die sich mitbewegt

Genau hier setzt VivaFlex von Helvetia an. Die Lebensversicherung kann in der Säule 3a oder 3b geführt und während der Laufzeit an neue persönliche und finanzielle Situationen angepasst werden. Was heute passt, kann in fünf oder zehn Jahren anders aussehen: Dann lässt sich etwa der Risikoschutz anpassen oder beim Sparen neu zwischen Renditechancen und Sicherheit gewichten.

Das zeigt sich in konkreten Lebenssituationen: Beim Berufseinstieg ist das Budget vielleicht noch knapp. Später steigt das Einkommen und damit der Spielraum. Wer Teilzeit arbeitet oder sich ein Sabbatical gönnt, möchte Beiträge vielleicht reduzieren oder eine Prämienpause einlegen. Bei einer Familiengründung rückt dagegen die Absicherung stärker in den Vordergrund. Und wer sich selbständig macht und keine Pensionskasse mehr hat, muss einen grösseren Teil seiner Altersvorsorge selbst in die Hand nehmen.

Flexible Vorsorge mit VivaFlex Das Leben verläuft nicht immer nach Plan. Ihre Vorsorge sollte sich anpassen können. Mit der flexiblen Lebensversicherung VivaFlex von Helvetia gestalten Sie Ihre Säule 3a oder 3b passgenau nach Ihrer aktuellen Lebenssituation. Ob Sparquote, Anlagemix mit bis zu 100 Prozent Aktien oder der passende Risikoschutz: Ändert sich Ihr Alltag, passen Sie VivaFlex unkompliziert an Das Leben verläuft nicht immer nach Plan. Ihre Vorsorge sollte sich anpassen können. Mit der flexiblen Lebensversicherung VivaFlex von Helvetia gestalten Sie Ihre Säule 3a oder 3b passgenau nach Ihrer aktuellen Lebenssituation. Ob Sparquote, Anlagemix mit bis zu 100 Prozent Aktien oder der passende Risikoschutz: Ändert sich Ihr Alltag, passen Sie VivaFlex unkompliziert an Mehr erfahren zu VivaFlex

2025 arbeiteten in der Schweiz rund 1,9 Millionen Menschen Teilzeit. Für viele bedeutet das: mehr Freiheit und Lebensqualität – aber je nach Einkommen auch tiefere Beiträge an AHV und Pensionskasse und damit tiefere Leistungen im Alter. Je flexibler das Leben, desto wichtiger ist deshalb eine private Vorsorge, die mithält.

Wenn das Leben plötzlich anders aussieht

Wer ein Haus kauft, legt den Fokus oft stärker auf Sicherheit. Was passiert, wenn das Einkommen wegfällt? Ist die Familie finanziell abgesichert, falls etwas passiert? Hier kann VivaFlex helfen: mit einer Rente bei Erwerbsunfähigkeit oder einer Auszahlung im Todesfall. Auch für die indirekte Amortisation, also die spätere Rückzahlung der Hypothek, lässt sich die Versicherung nutzen.

Später verschiebt sich der Fokus vielleicht erneut. Sind die Kinder ausgezogen, die Hypothek kleiner oder die Pension in Sicht, braucht es vielleicht weniger Absicherung und mehr Fokus auf Kapitalaufbau oder Sicherheit. Dann lässt sich die Gewichtung entsprechend neu ausrichten.

Steuern sparen bleibt ein Plus

Wer mit VivaFlex in der Säule 3a vorsorgt, spart auch Steuern. 2026 können Erwerbstätige mit Pensionskasse bis zu 7’258 Franken vom steuerbaren Einkommen abziehen. Wer selbständig ist und keiner Pensionskasse angehört, darf bis zu 20 Prozent des jährlichen Nettoeinkommens einzahlen – maximal 36’288 Franken. Und auch bei der Auszahlung gibt es Vorteile: Das angesparte Kapital wird separat und zu einem reduzierten Satz besteuert. Wer mehrere 3a-Lösungen hat, kann die Bezüge auf verschiedene Jahre verteilen und so je nach Kanton zusätzlich Steuern sparen.

Und wer bereits an der Börse investiert? Muss sich nicht zwischen Anlegen und Vorsorgen entscheiden. VivaFlex kann ein bestehendes Wertschriftendepot sinnvoll ergänzen und diversifizieren: mit Steuervorteilen in der Säule 3a, einem individuellen Anlagemix und finanzieller Absicherung, falls das Leben plötzlich andere Pläne hat.

Denn gute Vorsorge bedeutet nicht, heute schon genau zu wissen, wo man in fünf oder zwanzig Jahren steht. Sondern genug Freiheit zu haben, wenn sich Pläne ändern.