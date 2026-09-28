Urbane Run-Communitys boomen. Sportpsychologe Dr. Jan Rauch erklärt, was der Trend für die mentale Gesundheit bedeutet und weshalb sanfter Gruppendruck oft Wunder wirkt.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von ASICS

Wer nach Feierabend an den Seeufern von Zürich, entlang der Aare oder des Rheins unterwegs ist, sieht sie überall: Dutzende Läuferinnen und Läufer, die gemeinsam durch die Dämmerung joggen. Was früher als Einzelsport für Individualisten galt, ist in den Schweizer Städten zu einer dynamischen Subkultur geworden.

Alleine laufen erfordert eiserne Disziplin

Doch was treibt moderne Stadtmenschen scharenweise auf den Asphalt? Die Motivation beginnt bereits vor dem ersten Schritt. «Wenn ich mit jemandem verabredet bin, steigt mein Pflichtbewusstsein», erklärt Jan Rauch, Sportpsychologe und Dozent an der ZHAW. «Es ist eine Mischung aus sozialer Verbindlichkeit und dem Wunsch nach Zugehörigkeit.»

. Experte Dr. Jan Rauch ist Sportpsychologe und Dozent am Institut für Mental Health der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Er bietet sportpsychologische Beratung im Einzel- und Teamsport an und unterstützt Organisationen bei der Entwicklung von Zusammenarbeit und Leistungsfähigkeit. . Dr. Jan Rauch ist Sportpsychologe und Dozent am Institut für Mental Health der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Er bietet sportpsychologische Beratung im Einzel- und Teamsport an und unterstützt Organisationen bei der Entwicklung von Zusammenarbeit und Leistungsfähigkeit.

Laufgruppen bieten einen festen Anker im Alltag. «Viele treiben ungern alleine Sport. Und selbst wenn man sich aufrafft, bricht man alleine schneller ab», so Rauch. «In der Gruppe ist die Chance, die Zähne zusammenzubeissen, deutlich höher.»

Sport als Ausgleich im Alltagsstress

Gerade bei Dauererreichbarkeit und Arbeitsdruck suchen viele nach einem Ventil. Die Sportpsychologie betont zwar die positive Wirkung von Bewegung auf die Psyche, in akuten Stressphasen schlägt jedoch oft Resignation zu. «Wenn es einem schlecht geht, fehlt die Lust zum Joggen», sagt Rauch. «Man weiss zwar, dass es einem danach besser ginge, bringt die Überwindung aber nicht auf.»

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Genau hier wirken Run-Communities als Schutzschild gegen die eigene Demotivation. Denn besonders wenn der Druck im Beruf überhandnimmt, sparen viele am falschen Ort. «Gerade bei Stress sollte man keinesfalls auf Sport verzichten. Wer das Training ausfallen lässt, schadet der mentalen Gesundheit zusätzlich», warnt Rauch.

Untersuchungen von ASICS haben ergeben, dass es nur 15 Minuten und 9 Sekunden dauert, um die positiven mentalen Auswirkungen von Sport zu spüren. Nach dem Training wird die Aktivität im vorderen, mittleren und limbischen Bereich des Gehirns stärker, was zu besserer Konzentration, weniger Stress und mehr Ruhe führt.

Es geht nicht um Rekorde, vielmehr steht beim Sport das lateinische Motto von ASICS im Vordergrund: «Anima sana in corpore sano», was übersetzt «Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper» bedeutet.

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Keine Angst vor dem Vergleichsdruck

Ein häufiges Hindernis für Einsteigerinnen und Einsteiger ist die Sorge, dem Tempo der Gruppe nicht gewachsen zu sein oder bremsend zu wirken. «In den meisten Laufgruppen organisieren sich Tempogruppen von selbst», entkräftet Rauch. «Für Leistungsstärkere kann es sogar motivierend sein, locker mitzulaufen, während Anfängerinnen und Anfänger von der Energie der Gruppe profitieren.»

Wer mit dem Gedanken spielt, sich einer Run-Community anzuschliessen, sollte den eigenen Perfektionsdrang über Bord werfen. Das gemeinsame Erlebnis steht über der Leistung. «Wäre ich alleine unterwegs und die Lunge brennt, ist die Chance gross, dass ich das nächste Mal passe», sagt Rauch. «Durch den Rückhalt der Laufgruppe wird selbst eine anstrengende Runde zu einem positiven Erlebnis. Das gibt den nötigen Schwung, um dranzubleiben.»