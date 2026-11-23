Ob Energieriegel vor dem Pilates, Fitness-Shakes nach dem Joggen oder «High Protein»-Produkte im Einkaufskorb: Spezialnahrung für Sportlerinnen und Sportler boomt. Doch braucht der Körper beim Training wirklich Extratreibstoff, oder ist das bloss ein cleverer Marketingtrick?

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Wer auf Instagram oder Tiktok durch Fitness-Videos scrollt, bekommt schnell das Gefühl, dass das Work-out ohne teures Supplement nur halb so viel wert ist. Versprochen werden mehr Ausdauer, schnellerer Muskelaufbau und eine bessere Regeneration.

Doch braucht der Körper zusätzliche Energie- und Eiweisslieferanten? Das hängt vor allem vom Trainingsumfang ab. Wer bis zu fünf Stunden pro Woche Sport treibt, bewegt sich im klassischen Breitensport. Und hier lautet die klare Empfehlung der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung (SGE): Eine normale, ausgewogene Mischkost deckt den Bedarf in der Regel ab. «Sportlerinnen und Sportler im Bereich Breitensport sollten immer zuerst ihre Basisernährung optimieren, bevor sie über eine Supplementierung jeglicher Art nachdenken», sagt Julia Sturzenegger, Ernährungsspezialistin bei santé24.

Natürliche Eiweisslieferanten wie beispielsweise Hüttenkäse, Magerquark, Eier, Tofu, Fleisch oder Linsen sind essenzielle Lebensmittel für eine gesunde Basisernährung und versorgen den Körper und die Muskeln mit allen wichtigen Aminosäuren. Im Supermarkt prangt auf diesen ohnehin schon proteinreichen Lebensmitteln häufig ein auffälliges «High Protein»-Label. Auch ohne dieses Label sind solche Lebensmittel von Natur aus sehr proteinreich. Spezielle Lifestyle-Produkte sind für Hobbysportlerinnen und -sportler ohnehin meist unnötig, da mit natürlichen, proteinreichen Lebensmitteln bereits viel erreicht werden kann. Zudem kosten sie bei gleichem Effekt weniger, und die Verarbeitung ist geringer.

Der grosse Protein-Irrtum

Gerade beim Eiweiss ist mehr nicht automatisch besser oder gesünder. Der Körper kann nur eine begrenzte Menge für den Muskelaufbau verwerten; überschüssiges Protein wird schlicht in Energie umgewandelt und/oder als Fett gespeichert. Als Richtwert gelten im Breitensport rund 0,8 bis 1 Gramm Eiweiss pro Kilogramm Körpergewicht am Tag.

Bei einer 70 Kilogramm schweren Person sind das 56 bis 70 Gramm. Eine Menge, die schon mit einem Becher Magerquark, zwei Eiern und einer Portion Linsen locker erreicht ist. Erst bei intensivem Training steigt der Bedarf je nachdem auf etwa 1,2 bis 2 Gramm pro Kilogramm an. Doch auch da muss man nicht zwingend zur Pulverdose greifen. «In der Praxis begegnet mir immer wieder der Mythos, dass es bei mehr als fünf Stunden Sport pro Woche automatisch zusätzliche Proteinprodukte braucht. Wichtig ist in diesen Fällen aber, zuerst die Ausgangslage und die Energieversorgung per se zu überprüfen, bevor weitergehende Proteinempfehlungen abgegeben werden können», sagt die Expertin.

Der grösste Unterschied zur normalen Ernährungspyramide liegt laut Julia Sturzenegger ganz woanders: Bei hohem Trainingsumfang verlangt der Körper primär nach mehr Treibstoff in Form von Kohlenhydraten, gesunden Fetten und Flüssigkeit. Wer seine Leistung gezielt steigern oder auch die Regeneration optimieren möchte, stimmt Menge und Timing am besten mit einer Ernährungsfachperson ab. Ob dann zusätzliche Proteine nötig sind und wie viel, kann dann in einem Gespräch evaluiert werden.

Lifestyle-Change-Programm von santé24 Das Lifestyle-Change-Programm von santé24 richtet sich an SWICA-Versicherte ab 18 Jahren mit hohem Blutdruck, Diabetes Typ 2 oder einer Fettstoffwechselerkrankung. Auch Personen mit familiärer Veranlagung, eigenen Risikofaktoren, Übergewicht oder Adipositas können teilnehmen. Ein persönliches Coaching-Team begleitet sie dabei, Ernährung, Bewegung und Wohlbefinden langfristig in Einklang zu bringen. Das Coaching ist für SWICA-Versicherte kostenlos. Das Lifestyle-Change-Programm von santé24 richtet sich an SWICA-Versicherte ab 18 Jahren mit hohem Blutdruck, Diabetes Typ 2 oder einer Fettstoffwechselerkrankung. Auch Personen mit familiärer Veranlagung, eigenen Risikofaktoren, Übergewicht oder Adipositas können teilnehmen. Ein persönliches Coaching-Team begleitet sie dabei, Ernährung, Bewegung und Wohlbefinden langfristig in Einklang zu bringen. Das Coaching ist für SWICA-Versicherte kostenlos. Mehr erfahren

Wann Sportnahrung im Alltag Sinn macht

Konzentrierte Energie- oder Proteinprodukte wie Gels, Riegel und Shakes sind als praktischer Ersatz gedacht, wenn reguläre Mahlzeiten nicht ausreichen oder unpraktisch sind. «Übliche Mahlzeiten pauschal durch Sportprodukte zu ersetzen, ist in den meisten Fällen nicht zielführend», erklärt die Ernährungsspezialistin. Sinnvoll seien Spezialprodukte vor allem bei einem sehr hohen Trainingsumfang, langen Ausdauereinheiten oder speziellen Ernährungsformen. Also dann, wenn der hohe Energiebedarf über normales Essen kaum noch gedeckt werden kann oder unterwegs rasch verdauliche Kohlenhydrate gefragt sind.

Günstige Alternativen aus der eigenen Küche

Für die optimale Versorgung rund ums Training muss niemand ein Vermögen ausgeben. Oft reicht ein Blick in den Kühlschrank: Statt zu teurem Proteinpulver zu greifen, lässt sich ein Shake ganz einfach aus Magerquark oder Hüttenkäse, etwas Milch oder Pflanzendrink, Beeren und Haferflocken mixen. Das liefert hochwertiges Eiweiss und komplexe Kohlenhydrate – ganz ohne künstliche Zusätze.

Auch für den schnellen Energieschub vor oder während des Trainings braucht es keine Spezialriegel. «Im Breitensport genügt vor oder während des Sports meist eine Frucht oder ein ganz normaler Müesliriegel – sofern Bedarf besteht», weiss die Ernährungsberaterin. Isotonische Getränke sind bei normalen Temperaturen ebenfalls erst ab einer Belastung von rund einer Stunde überhaupt ein Thema. «Da tut es oft auch ein selbst gemachtes Gemisch aus Wasser, Fruchtsaft und etwas Kochsalz», rät Julia Sturzenegger.

Mehr als nur Treibstoff fürs Training

Die Ernährungsspezialistin bei santé24 bringt die wichtigste Faustregel für Freizeitsportlerinnen und -sportler auf den Punkt: «Um den Körper rund ums Training optimal zu unterstützen, braucht es vor allem eine abwechslungsreiche, pflanzenbetonte Ernährung mit genügend Kohlenhydraten und Proteinen. Erst wenn sich die Ziele vom klassischen Breitensport wegbewegen, lohnt sich der Gang zur Ernährungsfachperson.»

Denn eine ausgewogene Ernährung versorgt den Körper täglich mit allen wichtigen Makro- und Mikronährstoffen, hält den Stoffwechsel im Gleichgewicht und wirkt langfristig vorbeugend gegen diverse chronische Krankheiten.