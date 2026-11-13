So gelingt zu Hause die perfekte Margherita

Ein guter Teig, die wirklich richtigen Zutaten und wenige Minuten im heissen Ofen: Mehr braucht es laut dem dreifachen Weltmeister Raffaele Tromiro nicht fürs optimale Gelingen einer Pizza. Mit Pizza Amore bringt er einen Teil seines Handwerks jetzt in unsere Küche.

Das ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Pizza Amore

Pizza ist wie ein kleines Stück Ferien in Bella Italia auf dem Teller. Zumindest, wenn man sie in der Pizzeria isst. Doch wie kriegt man die Margherita bloss auch zu Hause so gut hin wie der Lieblingsitaliener? Denn: Die selbst gemachte Pizza artet entweder in eine Geduldsprobe aus, weil man den Teig sehr lange ruhen lassen muss – oder dann in ein Ausroll-Chaos in der Küche, mit jeder Menge Mehl.

Genau diese Hürde wollte Pizza Amore und Raffaele Tromiro (49) nun aus dem Weg räumen. Der dreifache Pizza-Weltmeister und hat gemeinsam mit seinem Team einen vorgebackenen Pizzaboden entwickelt, der die Qualität einer echten neapolitanischen Pizza in die Haushalte bringen soll. Das Versprechen: Die Pizza a casa kommt so innert weniger Minuten auf den Teller.

Sieben Jahre am meisterhaften Teig getüftelt

«Die Magie einer guten Pizza liegt im Teig», erklärt der gebürtige Neapolitaner. Denn während sich gute Zutaten für den Belag einfach einkaufen lassen, brauche der Teig das richtige Rezept und eben viel Zeit. Für Tromiro muss die Ruhezeit etwa 48 Stunden betragen. Der Grund? «Das sorgt dafür, dass die Pizza leichter verdaulich ist.»

Apropos Zeit: Für seine Teigkreation im Auftrag von Pizza Amore hat der Profi über sieben Jahre in Zusammenarbeit mit den Meyerhans Mühlen in Weinfelden TG an einer speziellen Mehlmischung aus verschiedenen Getreidesorten getüftelt. Immer wieder wurde getestet und angepasst – mit dem Anspruch, dass der Teig mit demjenigen seiner Heimat Neapel mithalten kann.

Aber auch, damit es dann zu Hause umso schneller geht: Da der Teig bereits ausgewallt und vorgebacken ist, reicht es, die belegte Pizza noch für vier bis fünf Minuten in den Ofen zu schieben, bis sie servierbereit ist.

Wo ist Pizza Amore erhältlich? . Dank des Pizzateigs von Pizza Amore geht die Margherita zu Hause ganz schnell. Der von Pizzaweltmeister Raffaele Tromiro entwickelte Teig ist aktuell exklusiv bei SPAR und TopCC erhältlich. . Dank des Pizzateigs von Pizza Amore geht die Margherita zu Hause ganz schnell. Der von Pizzaweltmeister Raffaele Tromiro entwickelte Teig ist aktuell exklusiv bei SPAR und TopCC erhältlich. Pizzateig kaufen

Der Kniff mit dem Parmesan

Und was braucht es laut dem Weltmeister sonst noch für die perfekte Margherita? «Wenn du bei den Zutaten auf Topqualität setzt, ist das schon die halbe Miete», sagt Tromiro. Für eine Margherita braucht es auch gar keine lange Einkaufsliste. Der Pizzaprofi empfiehlt pro Pizza rund 100 g geschälte Tomaten und 90 bis 100 g Mozzarella. Dazu kommen etwas Olivenöl, Salz, Pfeffer – und Basilikum. Drei Blätter, rät Tromiro, kommen beim Belegen unter den Mozzarella. «Drei Stück, das bringt Glück!», ist er überzeugt.

Eine Zutat liegt ihm aber besonders am Herzen. Tromiros Geheimtipp lautet Parmesan. «Ein Esslöffel gibt der Pizza mehr Tiefe im Geschmack», erklärt der Weltmeister. Ein kleiner Kniff aus der neapolitanischen Pizzatradition, den viele zu Hause auslassen.

Dann ist die Margherita della casa fast fertig. Beim Backen darf es laut dem Experten richtig heiss werden, mindestens 230 Grad (Ober- und Unterhitze). Je nach Ofen und Temperatur dauert das rund dreieinhalb bis fünf Minuten. Buon appetito! Das Rezept findest du in der Box.

Pizza Margherita blitzartig zubereitet

Pizza Amore aus dem Kühlschrank nehmen.

100 g geschälte Pelati-Tomaten gleichmässig auf dem bereits ausgewallten Pizzaboden verteilen.

Drei frische Basilikumblätter und 80 g grob geschnittenen Fior di Latte darauf verteilen.

Mit einem Esslöffel Parmesan bestreuen.

Mit einem feinen Faden extra nativem Olivenöl veredeln.

Im Ofen bei 230 Grad drei bis fünf Minuten backen.