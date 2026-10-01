Während wir Haustiere verwöhnen, fristen sogenannte Nutztiere oft ein unsichtbares Dasein. Dabei sind Schweine, Kühe und Hühner viel klüger und emotionaler, als viele denken. Vier Pfoten fordert mehr Wertschätzung und ein Umdenken beim Konsum von Tierprodukten.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Vier Pfoten

Hund und Katze sind für viele Menschen Familienmitglieder. Wir kennen ihre Eigenheiten, spüren ihre Launen und zweifeln nicht daran, dass sie fühlen können. Doch sobald es um die Tiere auf der Weide oder im Stall geht, messen wir oft mit zweierlei Mass: Hühner, Schweine und Kühe gelten im Alltag meist als reine «Nutztiere».

Wer jedoch genauer hinschaut, erkennt rasch, wie viele Gemeinsamkeiten sie mit unseren Haustieren teilen. Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten möchte mit der Kampagne «Lerne das Tier kennen. Konsumiere bewusster.» ein neues Bewusstsein für verantwortungsvollen Konsum schaffen. Nutztiere haben Bedürfnisse und Emotionen, die oft übersehen werden.

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Schweine sind gesellig und lieben Schlammbäder

Schweine sind äusserst intelligente Tiere. Sie lernen schneller als Hunde und sind dabei unglaublich neugierig. Auch sind sie emotional vielschichtig und haben über 20 verschiedene Laute, um ihre Gefühle auszudrücken. Sie schreien, wenn sie leiden, und quietschen vergnügt, wenn sie glücklich sind.

Schweine sind gesellig, leben in Gruppen, lieben Schlammbäder zur Abkühlung und sind sehr reinlich. In der Intensivtierhaltung teilen sich bis zu zehn Schweine die Fläche eines einzelnen Parkplatzes. Sie leben hier oft in ihren eigenen Exkrementen und sehen weder Gras noch Tageslicht.

Kühe pflegen tiefe Bindungen

Kühe wiederum pflegen enge, oft jahrelange Freundschaften innerhalb ihrer Herde. Sie nehmen den Stress von Artgenossen über ihren feinen Geruchssinn wahr und tragen ihr Kalb rund neun Monate im Bauch, gleich wie wir Menschen.

Doch während wir uns liebevoll um unsere Babys kümmern können, werden Kälber oft direkt nach der Geburt von ihren Müttern getrennt. Viele Kälber landen dann in sogenannten Kälberiglus. Um die Milchleistung aufrechtzuerhalten, werden Kühe jährlich besamt. Sinkt die Milchleistung, folgt meist die Schlachtung.

Hühner können sich 100 Gesichter merken

Auch Hühner überraschen mit erstaunlichen Talenten. Sie sehen besser als Menschen, können sich über 100 Gesichter ihrer Artgenossen merken und kommunizieren mit ihren Küken, während diese noch im Ei sind. Auch träumen Hühner beim Schlafen. Sie zucken dabei mit den Flügeln und Beinen, genauso wie wir oder Hunde und Katzen.

Hühner sind lebhaft und verspielt, Sand- und Sonnenbäder gehören zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. In der Intensivtierhaltung haben Masthühner jedoch kaum mehr Platz als ein A4-Blatt pro Tier, und durch die extreme Zucht auf schnelles Wachstum leiden sie oft unter schweren Herz-Kreislauf-Problemen und Beinschäden.

Den Preis für Billigprodukte bezahlen die Tiere

Warum wissen wir über Schweine, Kühe und Hühner eigentlich so wenig? Liegt es daran, dass wir ihnen im Alltag kaum begegnen? Dass wir vor allem die Produkte in den Regalen sehen, nicht aber die Tiere dahinter?

Laut Vier Pfoten ist es Zeit für eine neue Werthaltung gegenüber unseren Tieren in der Landwirtschaft. Denn den Preis für den unbewussten Konsum von Billigtierprodukten bezahlen die Tiere.

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Bewusster Tierkonsum beginnt mit kleinen Schritten: Plane zwei vegetarische oder vegane Gerichte pro Woche ein, und variiere Lieblingsgerichte, etwa mit Linsen statt Hackfleisch oder mit einem pflanzlichen Burgerpatty. Achte beim Einkauf auf transparente Herkunft und verlässliche Tierwohl-Labels, und lass dich nicht von idyllischen Verpackungen täuschen. Lies Zutatenlisten sorgfältig, denn tierische Bestandteile wie Albumin oder Gelatine stecken häufig in Fertigprodukten.

Bei Eiern hilft die Kennzeichnung (0 = Bio, 1 = Freiland, 2 = Bodenhaltung); importierte Käfigeier finden sich oft in Teigwaren oder Desserts. Als Alternativen bieten sich pflanzliche Drinks, Hülsenfrüchte, Tofu, Nüsse und Samen an, und beim Backen lassen sich Eier leicht durch Apfelmus oder Kichererbsenwasser ersetzen.

Indem wir Tierprodukte ersetzen, reduzieren oder einen höheren Qualitätsstandard wählen, machen wir einen Unterschied. Denn hinter jedem Ei, jedem Liter Milch und jedem Stück Fleisch steckt ein Lebewesen, das uns ähnlicher ist als gedacht.

Ein Aufruf zum Handeln . Schon kleine Veränderungen deines Menüplans haben direkte Auswirkungen auf das Leben von Tieren in der Landwirtschaft. Im Rahmen einer tierfreundlichen Ernährung empfiehlt Vier Pfoten das 3R-Prinzip. Die Abkürzung steht für Reduce, Refine und Replace und ist ein praktischer Leitfaden für eine schrittweise Ernährungsumstellung. . Schon kleine Veränderungen deines Menüplans haben direkte Auswirkungen auf das Leben von Tieren in der Landwirtschaft. Im Rahmen einer tierfreundlichen Ernährung empfiehlt Vier Pfoten das 3R-Prinzip. Die Abkürzung steht für Reduce, Refine und Replace und ist ein praktischer Leitfaden für eine schrittweise Ernährungsumstellung. Mehr erfahren