Südländisches Flair, spektakuläre Naturräume und historische Altstädte: Für den perfekten Citytrip im Herbst braucht es keine Fernreise. Diese zehn Schweizer Städte überraschen mit mediterranem Charme, kulinarischen Highlights und grandiosen Kulissen.

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Wenn der Herbst die Schweiz in sein goldenes Licht taucht, ist ein Ausflug besonders schön. Oder auch, wenn der Nebel durchs Mittelland wabert. Hier gibts zehn Reisetipps für kleinere Städte, die mit ihrer Vielfalt gross auftrumpfen können.

1. Bellinzona TI: Burgen-Romantik und Tessiner Genuss

Bellinzona präsentiert sich als wohl italienischste Stadt der Schweiz. Zwischen den mächtigen Wehrmauern dreier mittelalterlicher Burgen entfaltet sich eine malerische Altstadt mit prächtigen Palazzi und verträumten Gassen. Beim Spaziergang lohnt sich der Blick in die Kirche Santa Maria delle Grazie mit ihrem beeindruckenden Renaissance-Fresko sowie in den eleganten Innenhof des Palazzo Civico. Das unbestrittene Wahrzeichen bleibt das Castel Grande: Ob über die historischen Steinstufen oder bequem per Lift, oben angekommen entschädigt der Panoramablick über das Tessintal für jeden Aufstieg. Samstags verwandelt der Wochenmarkt auf der Piazza Collegiata die Plätze in ein Schlaraffenland voller regionaler Spezialitäten.

Das Highlight: Lust auf Nervenkitzel? Über die 270 Meter lange Hängebrücke Carasc geht es schwindelfrei durch terrassierte Rebhänge bis ins restaurierte historische Curzútt.

Lust auf Nervenkitzel? Über die 270 Meter lange Hängebrücke Carasc geht es schwindelfrei durch terrassierte Rebhänge bis ins restaurierte historische Curzútt. Ausflugstipp: Eine kulinarische Entdeckungsreise bietet der traditionelle Wochenmarkt am Samstag, besonders im Herbst, wenn Maroni das Angebot prägen.

Eine kulinarische Entdeckungsreise bietet der traditionelle Wochenmarkt am Samstag, besonders im Herbst, wenn Maroni das Angebot prägen. Gastro & Hotel: Direkt gegenüber vom Hauptbahnhof liegt das elegante Hotel und Spa Internazionale. Für den kulinarischen Höhepunkt sorgt das Grotto San Michele im Castel Grande: Mehr Tessin geht auf dem Teller nicht. Wer hausgemachte Pasta sucht, reserviert im Ristorante Pedemonte am Fusse des Hausbergs.

2. Sion VS: Sonnenstube mit 7000 Jahren Geschichte

Eingerahmt von zwei markanten Felskuppen gilt die Walliser Hauptstadt Sion als älteste Stadt der Schweiz. Auftakt für die Erkundungstour bietet der Lac Mont d’Orge oberhalb der Stadt: Von den terrassierten Weinbergen schweift der Blick weit über die fächerförmige Altstadt und die zwei imposanten Burghügel. Durch die Weinberge entlang der Suonen, dem Bewässerungssystem, führt der sanfte Abstieg direkt hinab in die verkehrsfreie Rue du Grand-Pont mit ihren lokalen Handwerksbetrieben und Cafés. Vorbei am historischen Hexenturm und der Kathedrale Notre-Dame geht es bergauf zu den beiden Wahrzeichen: der imposanten Burgruine Tourbillon und der Festung Valeria mit ihrer berühmten Stiftskirche. Die schroffen Felsen und die reiche Geschichte verleihen der sonnenverwöhnten Stadt einen fast mythischen Charakter.

Das Highlight: eine Degustation in den Celliers du Sion. Hier lassen sich die berühmten Walliser Tropfen ganz unkompliziert verkosten.

eine Degustation in den Celliers du Sion. Hier lassen sich die berühmten Walliser Tropfen ganz unkompliziert verkosten. Ausflugstipp: Wasser spielt im Wallis seit jeher eine Hauptrolle. Nahe der Stadt geht es auf unterirdische Entdeckungsfahrt: Der unterirdische See von St. Léonard ist der grösste schiffbare Höhlensee Europas und lässt sich wunderbar per Boot erkunden.

Wasser spielt im Wallis seit jeher eine Hauptrolle. Nahe der Stadt geht es auf unterirdische Entdeckungsfahrt: Der unterirdische See von St. Léonard ist der grösste schiffbare Höhlensee Europas und lässt sich wunderbar per Boot erkunden. Gastro & Hotel: Das urbane Moxy Sion bietet modernes Design und hauseigene Leihvelos. Das Traditionslokal Restaurant Vieux Valais serviert feinstes Walliser Raclette in geschichtsträchtiger Kulisse.

3. Montreux VD: Die Perle der Waadtländer Riviera

Montreux trägt den Beinamen «Perle der Riviera» völlig zu Recht: Mildes Klima, schattenspendende Palmen und eine grandiose Alpenkulisse prägen das Bild. Weltberühmt wurde die Stadt durch das 1967 von Claude Nobs gegründete Montreux Jazz Festival, das bis heute Musiker von Weltruf anzieht. Entlang der blumengesäumten Uferpromenade stolpert man über kulturelle Zeitzeugen wie die bronzene Freddie-Mercury-Statue. Ein Spaziergang führt vorbei an majestätischen Hotelbauten aus der Belle Époque hin zum berühmten Wasserschloss Chillon, das wie eine Märchenburg im Genfersee thront.

Das Highlight: Mit der historischen Zahnradbahn geht es steil hinauf auf den Rochers-de-Naye. Von der Aussichtsplattform auf über 2000 Metern Höhe liegt einem der gesamte Genfersee zu Füssen.

Mit der historischen Zahnradbahn geht es steil hinauf auf den Rochers-de-Naye. Von der Aussichtsplattform auf über 2000 Metern Höhe liegt einem der gesamte Genfersee zu Füssen. Ausflugstipp: ein genussvoller Spaziergang entlang des Lac Léman zum imposanten Wasserschloss Chillon.

ein genussvoller Spaziergang entlang des Lac Léman zum imposanten Wasserschloss Chillon. Gastro & Hotel: Das Fairmont Le Montreux Palace aus dem Jahr 1906 vereint nostalgischen Luxus mit erstklassigem Service. Musikfans treffen sich abends auf einen Drink in Funky Claude’s Bar, während die Auberge de Sonchaux mit ihrer Aussichtsterrasse lokale Spezialitäten serviert. Das internationale Flair Montreux lässt sich im Le Palais Oriental geniessen.

4. Neuchâtel: Pariser Charme am Neuenburgersee

Schon beim Verlassen des Bahnhofs öffnet sich das Panorama weit über den tiefblauen Neuenburgersee. Mit ihren warmen, ockergelben Sandsteinbauten verströmt die Altstadt rund um die Place Pury eine Prise Pariser Eleganz. Schmale Passagen laden zum Entdecken ein, vorbei an kleinen Boutiquen, Crêperien und belebten Gassen wie der Place des Halles. Über dem Häusermeer thronen das majestätische Schloss und die Stiftskirche aus dem 12. Jahrhundert. Die grüne Uferpromenade lädt zum Verweilen ein und verleiht der Universitätsstadt eine wunderbar unaufgeregte Frische.

Das Highlight: Die handgemachten Kreationen der lokalen Chocolatiers beim Flanieren durch die Altstadt entdecken.

Die handgemachten Kreationen der lokalen Chocolatiers beim Flanieren durch die Altstadt entdecken. Ausflugstipp: Nicht weit entfernt liegt das spektakulärste Naturtheater der Region: der Creux du Van, eine gigantische natürliche Felsenarena mit 160 Meter steil abfallenden Wänden. Alternativ bietet sich eine wildromantische Wanderung durch die Areuse-Schlucht an.

Nicht weit entfernt liegt das spektakulärste Naturtheater der Region: der Creux du Van, eine gigantische natürliche Felsenarena mit 160 Meter steil abfallenden Wänden. Alternativ bietet sich eine wildromantische Wanderung durch die Areuse-Schlucht an. Gastro & Hotel: Unvergesslich übernachten lässt es sich im Hotel Palafitte, dessen luxuriöse Pavillons direkt auf Stelzen im See stehen. Das hauseigene Restaurant verwöhnt mit gehobener Regional-Küche. Hotel und ein Restaurant mit höchsten Auszeichnungen in einer alten Brauerei werden im Maison du Prussien verbunden.

Nächstes Wochenende schon verplant? Ob ein spontaner Espresso an der sonnigen Seepromenade oder ein Streifzug durch historische Gassen: Die schönsten Erinnerungen warten oft nur eine kurze Zugfahrt entfernt. Finde jetzt das perfekte Ziel für deine nächste Auszeit vom Alltag. Ob ein spontaner Espresso an der sonnigen Seepromenade oder ein Streifzug durch historische Gassen: Die schönsten Erinnerungen warten oft nur eine kurze Zugfahrt entfernt. Finde jetzt das perfekte Ziel für deine nächste Auszeit vom Alltag. Städte-Highlights entdecken

5. Fribourg: Bilingue-Charme und Brückenwunder

In der Hauptstadt des Kantons Freiburg/Fribourg mischen sich Französisch und Deutsch ganz natürlich zu einem unwiderstehlichen Lebensgefühl. Die steil abfallende Altstadt an der Saane gleicht einem begehbaren Freilichtmuseum. Uralte Quartiere, plätschernde Brunnen und gotische Bauten wie die Kathedrale St. Nikolaus verleiten immer wieder zum Staunen. Da die Saane die Stadt in einem weiten Bogen umschliesst, prägen spektakuläre Brücken und intakte Befestigungsanlagen aus dem 15. Jahrhundert das Bild. Wer durch die engen Gassen flaniert, spürt an jeder Ecke die faszinierende mittelalterliche Geschichte.

6. Biel BE: Architektur-Bijou am See

Die Uhrenmetropole ist das industrielle Herz der Schweizer Präzision und gleichzeitig eine historisch gewachsene Perle. Produktionsstätten von Swatch bis Rolex zeugen vom Weltruf der Stadt. Wer durch die Strassen flaniert, entdeckt spannende Architektur im Bauhaus-Stil, wie das Kongresshaus oder das Volkshaus. Ein unglaublicher Kontrast dazu ist die charmante Altstadt, die völlig zu Recht mit dem Wakkerpreis des Schweizer Heimatschutzes ausgezeichnet wurde. Rund um den Gerechtigkeitsbrunnen locken kleine Boutiquen, regionale Spezialitäten und charmante Cafés.

Das Highlight: die «Nourritour» an einem Samstagvormittag. Diese kulinarische Entdeckungsreise führt quer durch die Gassen der Bieler Altstadt. Und natürlich gehört ein Besuch der Cité du Temps mit dem Omega Museum unbedingt zur Visite in Biel.

die «Nourritour» an einem Samstagvormittag. Diese kulinarische Entdeckungsreise führt quer durch die Gassen der Bieler Altstadt. Und natürlich gehört ein Besuch der Cité du Temps mit dem Omega Museum unbedingt zur Visite in Biel. Ausflugstipp: Die klassische Drei-Seen-Fahrt bietet sich als perfekte Entschleunigung an. Sie führt vom Bielersee über den Neuenburgersee bis zum pittoresken Murtensee. Eine Wanderung durch die Weinberge bis nach Erlach mit einem Abstecher in die Taubenlochschlucht oder die St. Petersinsel rundet den Besuch ab.

Die klassische Drei-Seen-Fahrt bietet sich als perfekte Entschleunigung an. Sie führt vom Bielersee über den Neuenburgersee bis zum pittoresken Murtensee. Eine Wanderung durch die Weinberge bis nach Erlach mit einem Abstecher in die Taubenlochschlucht oder die St. Petersinsel rundet den Besuch ab. Gastro & Hotel: Am Ufer der Suze im Stadtzentrum bietet das Hotel Mercure Plaza komfortable Zimmer und im hauseigenen Restaurant Barrique neben Speisen eine grosse Auswahl an Weinen aus der Region. Eine Adresse für kulinarische Genüsse ist das Rooftop-Restaurant Repas im Hotel Elite mit fantastischer Aussicht und 14 GaultMillau-Punkten. Im Les Caves speist man bodenständig im Herzen der Altstadt, während das Restaurant Räblus direkt am See frischen Fisch serviert.

7. Olten SO: Literaturstadt am Aare-Ufer

Eisenbahntechnisch ist Olten zweifellos der Nabel der Schweiz. Wer jedoch nicht nur umsteigt, sondern sich Zeit für einen Besuch nimmt, entdeckt eine äusserst charmante Stadt direkt an der Aare. Die Altstadt mit ihren engen Gassen und historischen Bauten lädt zum ausgiebigen Bummeln ein. Die gedeckte Holzbrücke, ein markantes Wahrzeichen, verbindet die beiden Ufer auf pittoreske Weise. Vom altehrwürdigen Hexenturm aus schweift der Blick über die Dächer, bevor man sich in einem der vielen gemütlichen Lokale entlang der Flusspromenade niederlässt.

Das Highlight: der Schweizer Schriftstellerweg. Auf rund 70 Hörstationen präsentieren Grössen wie Alex Capus, Franz Hohler und Pedro Lenz ihre literarischen Werke direkt per Smartphone.

der Schweizer Schriftstellerweg. Auf rund 70 Hörstationen präsentieren Grössen wie Alex Capus, Franz Hohler und Pedro Lenz ihre literarischen Werke direkt per Smartphone. Ausflugstipp: Der Aufstieg durch die wilde Tüfelsschlucht hinauf auf den Allerheiligenberg belohnt Wanderer mit einer gewaltigen Aussicht über das Mittelland.

Der Aufstieg durch die wilde Tüfelsschlucht hinauf auf den Allerheiligenberg belohnt Wanderer mit einer gewaltigen Aussicht über das Mittelland. Gastro & Hotel: Das traditionsreiche Restaurant Rathskeller besticht durch exzellente Weine und klassische Küche. Gourmet-Liebhaber reservieren im Nivó Zwoi, während das Hotel Amaris mit Zimmern, Suiten und Familienzimmer allen die passende Unterkunft bietet.

8. Thun BE: Das Tor zu den Alpen

Bereits von Weitem sichtbar thront das Schloss Thun über der Stadt. Das imposante Bauwerk aus dem 12. Jahrhundert beherbergt nicht nur prunkvolle Säle, sondern bietet von seinen vier Türmen auch eine atemberaubende Rundumsicht. Zurück auf Strassenniveau verzaubert die Altstadt mit ihren einzigartigen Hochtrottoirs, lauschigen Terrassen und kühlen Laubengängen. Angesichts der tiefblauen Farbe des Thunersees und der schneebedeckten Berggipfel am Horizont verwundert es nicht, dass Thun als eine der schönsten Städte des Landes gilt und ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und Biketouren ist.

Das Highlight: eine nostalgische Fahrt auf dem See mit dem historischen Schaufelraddampfer «Blümlisalp».

eine nostalgische Fahrt auf dem See mit dem historischen Schaufelraddampfer «Blümlisalp». Ausflugstipp: ein Spaziergang zum märchenhaften Schloss Schadau am Seeufer. Der umliegende englische Landschaftspark ist eine Oase der Ruhe.

ein Spaziergang zum märchenhaften Schloss Schadau am Seeufer. Der umliegende englische Landschaftspark ist eine Oase der Ruhe. Gastro & Hotel: Das Boutique Hotel Spedition ist ein umgebautes Lagerhaus und besticht heute mit Designzimmern und innovativer Küche. Für fürstliche Nächte bucht man eines der neun exklusiven Zimmer direkt im Schloss Schadau. Wer lieber mitten im Zentrum bleibt, wählt das Hotel Restaurant Krone mit seiner sonnigen Aare-Terrasse.

9. Zug: Kirschtorte und Sonnenuntergänge

In der Zentralschweizer Metropole trifft sich die halbe Welt. Doch neben dem internationalen Business-Flair hat sich Zug einen historischen Kern bewahrt. Der Landsgemeindeplatz direkt am Wasser ist das pulsierende Herz der Altstadt. Überragt wird das Zentrum vom Zytturm mit seiner astronomischen Uhr, einem Relikt der alten Stadtbefestigung. Bei einem Spaziergang durch die gepflasterten Gassen staunt man über das älteste Goldschmiedehaus der Welt oder die filigrane Liebfrauenkapelle. Ein Abstecher ins Museum Burg Zug ist ein Hit für die ganze Familie.

Das Highlight: Ein Pflichtprogramm für Geniesser ist der Kaffeehalt am Seeufer, um die echte, cremige Zuger Kirschtorte zu probieren. Die Zuger Sonnenuntergänge gelten übrigens als die spektakulärsten der Schweiz.

Ein Pflichtprogramm für Geniesser ist der Kaffeehalt am Seeufer, um die echte, cremige Zuger Kirschtorte zu probieren. Die Zuger Sonnenuntergänge gelten übrigens als die spektakulärsten der Schweiz. Ausflugstipp: ein mystischer Abstecher in die nahen Höllgrotten in Baar (offen bis 31.10.). Die Tropfsteinhöhlen sind faszinierende Naturwunder und bis Ende Oktober geöffnet.

ein mystischer Abstecher in die nahen Höllgrotten in Baar (offen bis 31.10.). Die Tropfsteinhöhlen sind faszinierende Naturwunder und bis Ende Oktober geöffnet. Gastro & Hotel: Das City Hotel Ochsen in der Altstadt kombiniert regionale Spezialitäten mit einem exzellent kuratierten Weinkeller. Für die perfekte Sicht auf den See empfiehlt sich ein Zimmer im Hotel Löwen, das zudem über eine prachtvolle Restaurantterrasse direkt am Ufer verfügt.

10. Chur GR: Alpenstadt mit tiefer Seele

Als älteste kontinuierlich besiedelte Stadt der Schweiz blickt Chur auf eine immense Geschichte zurück. Die Kathedrale St. Mariä Himmelfahrt aus dem 12. Jahrhundert dominiert das Bild: von aussen angenehm schlicht, im Inneren von prunkvoller Schönheit. Die verwinkelten Gassen der autofreien Altstadt sind ein Paradies für Flaneure, denn hier reihen sich kleine Boutiquen, Galerien und gemütliche Cafés aneinander. Das Bündner Kunstmuseum lockt Kulturinteressierte mit Meisterwerken von Alberto Giacometti und Ernst Ludwig Kirchner ins Zentrum.

Das Highlight: ein Drink in der legendären Giger Bar. Das Lokal ist eine düster-faszinierende Hommage an den Oscar-Preisträger und Alien-Schöpfer H.R. Giger, einen gebürtigen Churer.

ein Drink in der legendären Giger Bar. Das Lokal ist eine düster-faszinierende Hommage an den Oscar-Preisträger und Alien-Schöpfer H.R. Giger, einen gebürtigen Churer. Ausflugstipp: In nur 12 Minuten bringt dich die Seilbahn auf den Churer Hausberg Brambüesch. Die Sonnenterrasse auf 1600 m.u.M. ist ein idealer Ausgangspunkt für (Genuss-)Wanderungen oder eine Partie Cross Golf.

In nur 12 Minuten bringt dich die Seilbahn auf den Churer Hausberg Brambüesch. Die Sonnenterrasse auf 1600 m.u.M. ist ein idealer Ausgangspunkt für (Genuss-)Wanderungen oder eine Partie Cross Golf. Gastro & Hotel: Im traditionsreichen Hotel Stern taucht man tief in die Geschichte ein und geniesst herausragende Bündner Küche auf 14-GaultMillau-Niveau. Das Hotel Drei Könige in der Altstadt beherbergt seit 1793 Gäste. Die Zubereitung von Bündner Spezialitäten wie Capuns und Pizokel werden im Restaurant & Hotel Franziskaner zelebriert.

Kleine Stadt, grosser Auftritt Die wahre Vielfalt der Schweiz zeigt sich auch abseits der grossen Metropolen. Unzählige charmante Orte voller Geheimtipps warten nur darauf, von dir erkundet zu werden. Bereit für den nächsten Kurztrip? Die wahre Vielfalt der Schweiz zeigt sich auch abseits der grossen Metropolen. Unzählige charmante Orte voller Geheimtipps warten nur darauf, von dir erkundet zu werden. Bereit für den nächsten Kurztrip? Jetzt Schweizer Städte entdecken