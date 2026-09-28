Die eigene Vorsorge schieben viele vor sich her, zu komplex wirken die Zahlen von Pensionskasse und AHV. Dabei beginnt eine erfolgreiche Finanzplanung nicht bei Tabellen, sondern beim eigenen Lebensentwurf. Drei Fragen führen direkt zur Gelassenheit.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Migros Bank

Die Pensionierung scheint oft weit weg, mental wie finanziell. Obwohl die Zukunft der staatlichen und beruflichen Vorsorge dauernd debattiert wird, schauen viele lieber weg: Wird schon werden. Dazu kommt, dass die Flut an persönlichen Vorsorgedokumenten rasch überfordert.

Das Resultat: Das Thema bleibt liegen, wie der «Monitor Finanzkompetenz 2026» von gfs.bern und Migros Bank belegt. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Nur 62 Prozent der Befragten kümmern sich aktiv um ihre Altersvorsorge. Nicht einmal die Hälfte prüft den Pensionskassenausweis auf Lücken. Stattdessen vertrauen sieben von zehn Befragten blind darauf, dass die Altersvorsorge schon funktionieren wird. Und das, obwohl das Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit im Alter riesig ist.

«Eine gute Planung beginnt nicht mit den Zahlen, sondern bei den persönlichen Lebensentwürfen», bringt es Olivier Serex, Leiter Finanzplanung bei der Migros Bank, auf den Punkt. Wer die Zahlenflut bändigen will, muss sie für einen Moment ignorieren und sich stattdessen drei sehr menschliche Fragen stellen: Wann möchte ich in Pension gehen? Wie möchte ich leben? Und welche Einnahmen und Ausgaben werden diesen neuen Alltag prägen?

Drei Lebensentwürfe, drei unterschiedliche Budgets

Ein Blick auf drei Lebensentwürfe zeigt, was das konkret bedeutet: Für Marco (51) steht das Ferienhaus im Tessin im Zentrum. Er will mehr Zeit im Süden verbringen, das Haus umbauen und Freunde bewirten. Dazu prüft er eine Teilpensionierung ab 60 über die Reduktion des Pensums. Davor will er aber noch möglichst viel Altersguthaben aufbauen und Beitragslücken schliessen. Seine Nachbarin Sarah (58) hat andere Pläne: Ihr genügt mehr Zeit im Schrebergarten und mit den Enkelkindern. Bis zum ordentlichen Pensionsalter will sie voll berufstätig bleiben.

Paul (51) und Leonie (50) wiederum wollen nach der Erwerbsphase die Welt entdecken. Die Lehrerin und der Architekt tragen Verantwortung: Sie haben Kinder und besitzen ein Einfamilienhaus. In dreizehn Jahren möchten sie zusammen den Ruhestand antreten und sich früher pensionieren lassen. Für sie stellt sich nicht nur die Frage nach dem Reisebudget, sondern auch, was mit ihrer Immobilie geschieht: Ist die Hypothek im Alter noch tragbar? Oder macht eine vorzeitige Weitergabe an die Kinder Sinn?

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So unterschiedlich diese Bedürfnisse sind, so verschieden ist auch der Finanzbedarf. Die Faustregel besagt: AHV und Pensionskasse decken künftig rund 60 Prozent des bisherigen Einkommens ab. Für Sarahs bescheidenen Lebensstil kann das ausreichen. Marco dagegen müsste sich mit 60 Prozent stark einschränken, ausser er plant jetzt so, dass seine Freiheit nicht am Geld scheitert. Paul und Leonie wiederum müssen ihre Wohneigentums-Strategie mit ihren Reiseplänen harmonisieren.

Die individuellen Lebensentwürfe kennt Finanzplaner Serex aus der Beratung bestens: «Jede Pensionierung ist anders. Deshalb passt auch kein Plan von der Stange.» Als Basis dient eine Finanzanalyse mit Vorschlägen für konkrete Massnahmen, um die gewünschten Ziele zu erreichen. Dabei gehe es um eine realistische Antwort der persönlichen Situation und der finanziellen Möglichkeiten, so Serex.

« Jede Pensionierung ist anders. Deshalb passt auch kein Plan von der Stange. Olivier Serex, Leiter Finanzplanung Migros Bank »

Wer das Bild der eigenen Zukunft scharf stellt, für den verlieren Bank- und Vorsorgeunterlagen ihren Schrecken. Der Blick auf die eigenen Finanzen wird ab Mitte 50 vom lästigen Pflichttermin zum Abgleich zwischen Wunsch und Wirklichkeit.

Erst jetzt machen die Zahlen Sinn: Auf dem Kontoauszug der AHV lassen sich allfällige Beitragslücken durch Ausbildung, Auslandsaufenthalt oder Teilzeitarbeit erkennen. Der Pensionskassenausweis wiederum verrät nicht nur das voraussichtliche Altersguthaben, sondern auch das Potenzial für freiwillige Einkäufe. Solche Einzahlungen sparen Steuern und erhöhen gleichzeitig das Alterskapital.

Ergänzend lässt sich das Ersparte aus der privaten Vorsorge, der steuerbegünstigten Säule 3a, über mehrere Konten staffeln. Dadurch kann das Geld ab 60 Jahren flexibel und steueroptimiert bezogen werden.

Vom Wunschszenario zum konkreten Fahrplan

Finanzplaner Olivier Serex betont: «In unseren Beratungsgesprächen erleben wir oft einen Aha-Effekt: Sobald aus abstrakten Zahlen konkrete Lebensszenarien werden, weicht die Unsicherheit einer spürbaren Vorfreude. Es geht nicht darum, möglichst viel zu sparen, sondern die eigene Handlungsfreiheit im Alter zu sichern.»

Gerade ab dem 50. Altersjahr lassen sich mit gezielten Schritten noch erhebliche Weichen stellen. Wer früh genug die Planung in die Hand nimmt, übersetzt Wünsche in realistische Szenarien und baut sich schrittweise das Polster auf, das die Verwirklichung der eigenen Lebensträume ermöglicht.

Der 3-Punkte-Check für die Pensionsplanung nach deinen Bedürfnissen RMS Träume skizzieren: Wann willst du in Pension? Frühpensionierung oder eine schrittweise Teilpensionierung sind verlockend, wirken sich aber lebenslang auf die Rente aus. Unterlagen sichten: Hast du Vorsorgelücken? Eine bestellte AHV-Rentenvorausberechnung und der aktuelle PK-Ausweis zeigen den Status quo auf einen Blick. Das Zwei-Phasen-Budget: Stelle deine heutigen Lebenshaltungskosten den geschätzten Ausgaben im Ruhestand gegenüber. Online-Rentenrechner bieten eine erste Orientierung. Das persönliche Gespräch mit den Expertinnen und Experten der Migros Bank übersetzt die Zahlen schliesslich in einen konkreten Fahrplan für deine Wünsche. RMS Träume skizzieren: Wann willst du in Pension? Frühpensionierung oder eine schrittweise Teilpensionierung sind verlockend, wirken sich aber lebenslang auf die Rente aus. Unterlagen sichten: Hast du Vorsorgelücken? Eine bestellte AHV-Rentenvorausberechnung und der aktuelle PK-Ausweis zeigen den Status quo auf einen Blick. Das Zwei-Phasen-Budget: Stelle deine heutigen Lebenshaltungskosten den geschätzten Ausgaben im Ruhestand gegenüber. Online-Rentenrechner bieten eine erste Orientierung. Das persönliche Gespräch mit den Expertinnen und Experten der Migros Bank übersetzt die Zahlen schliesslich in einen konkreten Fahrplan für deine Wünsche. Weitere Informationen zur Pensionsplanung

Hinweis: Diese Informationen richten sich zu Werbezwecken an Personen mit Domizil in der Schweiz und ohne Steuerpflicht in den USA. Sie stellen kein Angebot, keine Einladung zum Erwerb oder Veräusserung von Finanzinstrumenten und auch keine persönliche Empfehlung oder Anlage-, Steuer und Rechtsberatung dar.