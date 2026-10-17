Schluss mit bravem Warten aufs Christkind. Dieses Jahr klingelts beim Berner Pärchen Julia und Matteo schon früher. Dank des neuen Adventskalenders von Amorana haben die beiden ihr etwas eingeschlafenes Sexleben neu entfacht.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Amorana

Wer Ende September das Wort «Adventskalender» hört, rollt meist mit den Augen. Doch für die neuen Adventskalender von Amorana kann man gar nicht früh genug in Stimmung kommen.

Wie man der herbstlichen Sofa-Routine entkommt, haben Julia (29) und Matteo (31) getestet. Das Berner Pärchen ist seit knapp vier Jahren zusammen und hat sich das Premium-Modell vorgeknöpft. «Sextoys gehören für uns dazu, aber im Alltag landeten wir meist bei den gleichen Vibratoren», gesteht Julia. «Ehrlich gesagt war unser Sexleben in letzter Zeit etwas eingeschlafen.»

Was das Paar besonders überraschte, war die edle Aufmachung. «Die Vielfalt und Qualität der Produkte ist top. Da ist kein billiger Ramsch drin. Man merkt sofort, dass Amorana grossen Wert auf langlebige Toys setzt», sagt Matteo.

Praktisch: Ein beigelegter Flyer liefert zu jedem Türchen direkt die passenden Anwendungstipps via QR-Code. «Besonders bei Gadgets, die wir noch nicht kannten, war das extrem hilfreich», sagt Julia.

Ihr absoluter Favorit unter den 24 Überraschungen? Der We-Vibe Sync Lite. «Wir hatten noch nicht viele Erfahrungen mit Paarvibratoren, doch dieser ist einfach nur der Hammer», schwärmt die 29-Jährige. «Mir hat er in Kombination mit Matteo unglaubliche Orgasmen beschert.»

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Alle drei Modelle der Adventskalender enthalten übrigens einen Womanizer. «Darauf habe ich mich natürlich auch sehr gefreut», sagt Julia. «Ich habe bereits den Womanizer Next Duo und der kam oft zum Einsatz, wenn Matteo mal wieder beruflich im Ausland war. Jetzt habe ich mit dem Liberty 2 noch ein heisses Toy für mich alleine.»

«Wir haben wieder richtig Lust aufeinander»

Neben den Hightech-Toys sorgte vor allem ein Sexstellungs-Kartenspiel für frischen Wind im Schlafzimmer. «Das war extrem unterhaltsam und hat uns direkt motiviert, Neues auszuprobieren, auf das wir von selbst gar nicht gekommen wären», sagt Julia mit einem breiten Grinsen im Gesicht. «Dank des Adventskalenders haben wir wieder richtig Lust aufeinander. Unser Sex ist wieder genauso intensiv wie ganz am Anfang der Beziehung.»

Die beiden wagten sich auch auf ganz neue Pfade der Lust. «Ehrlich gesagt hatten wir vor Fesselspielen immer etwas Respekt», gibt Matteo zu. «Doch wenn man die Augen verbunden bekommt und die Hände und Füsse gefesselt sind, wird jede Berührung doppelt intensiv», ergänzt Julia. «Die Kontrolle abzugeben und neue Rollen auszupropieren, hat uns einen richtig heissen Kick verpasst.»

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Doch es muss nicht immer nur wild zu- und hergehen. «Der Kalender denkt auch an die Entspannung nach dem Orgasmus», sagt Matteo. Ein Massageöl und ein Massagestab halfen dem Paar, nach dem Sex gemeinsam wieder runterzufahren. «Am Ende geht es nicht einfach nur um Sex», betont Julia. «Es geht um Spass und darum, sich als Paar wieder völlig neu zu entdecken.

Wer sich also die alljährliche Frage «Was schenken wir uns bloss?» dieses Jahr sparen will, ist gut beraten, jetzt schon an den Dezember zu denken. Und ein Gesetz, das verbietet, das erste Türchen schon im Herbst zu öffnen, gibt es zum Glück nicht.

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