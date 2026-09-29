Ob im Alltag oder Beruf: Falsches Schuhwerk belastet Körper und Gelenke. Vom 2. bis 5. Oktober lädt Anova zum Spezial-Outlet nach Zofingen AG. Es warten gesunde, bequeme Schuhe und ausgewählte Modelle mit bis zu 50 Prozent Rabatt.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Anova

Schuhe beeinflussen unsere Füsse, Gelenke und Körperhaltung stärker, als man denkt. Die in der Schweiz entwickelten Modelle der Anova Swiss AG setzen genau hier an: Sie sehen aus wie sportliche Sneaker und Alltagsschuhe, bieten dem Fuss aber über den gesamten Bewegungsablauf hinweg Entlastung, Führung und sicheren Halt.

Zwei Einlegesohlen erlauben es, das Volumen individuell anzupassen. Bei Bedarf bieten die Modelle genügend Platz für orthopädische Einlagen oder breitere Füsse. Die körpergerechte Dämpfung vermittelt das Gefühl, wie auf Naturboden unterwegs zu sein.

«Die Schuhe sind für mich ein Segen. Sie sind weich, machen keine Druckstellen und stabilisieren trotzdem», sagt etwa Lorenzo Villa, Betreiber des beliebten Bistro Villa in Oftringen, der sie fast täglich trägt.

Besonders beliebt sind Anova-Schuhe bei allen, die viel stehen und gehen: etwa in der Pflege, Gastronomie oder im Verkauf. Aber auch bei Städtetrips, Spaziergängen und Wanderungen sorgen sie für Entlastung. Die Rückmeldungen reichen von weniger müden Beinen bis zu nachlassenden Rückenbeschwerden, oft schon nach kurzer Tragezeit.

Der Schuh entlastet und hilft aktiv beim richtigen Abrollen

Lisa Petersen ist studierte Podotherapeutin und führt die Praxis «Laufgsund» in Dübendorf und Winterthur. In ihrem Beruf behandelt sie zahlreiche Fussbeschwerden. Die Modelle von Anova haben sie überzeugt: «Ich habe sie selbst getestet und war am Abend tatsächlich weniger müde. Der Schuh entlastet und hilft aktiv beim richtigen Abrollen. Er ist Prophylaxe und Therapie zugleich.» In ihrem Betrieb führt sie eigene Verkaufsflächen für die Marke. Mit der Anova Swiss AG arbeitet sie mit ihrem Team eng zusammen und bietet im Fabrikladen in Zofingen regelmässig Ganganalysen und Einlageberatungen an.

Fitness-Experte Lillo Giammarinaro hat die Schuhe auf dem diesjährigen Gesundheitstag des Schweizerischen Fitness- und Gesundheitscenterverbands entdeckt und gleich getestet. Seither setzt er in seinem Studio «Lillo’s Fitness-Träff GmbH» in Döttingen AG darauf: «Man merkt sofort, dass hier jemand verstanden hat, was ein Fuss über den Tag wirklich braucht. Die Entlastung ist genial!»

Kostenlose Fussdruck-Messungen und Ganganalysen

Ergänzt wird das Outlet-Wochenende durch einen besonderen Service: Gemeinsam mit den Fussspezialisten des Partners «Laufgsund» führt die Anova Swiss AG vor Ort kostenlose Fussdruck-Messungen durch. Auf Wunsch sind umfassende Ganganalysen und Einlagenberatungen zum Vorzugspreis möglich, direkt vor Ort oder auf einen späteren Termin. Die Analysen helfen, Ursachen von Schmerzen und Fehlhaltungen zu erkennen und das passende Schuh- oder Einlagenkonzept zu finden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wann und wo

Das Herbst-Outlet findet im Anova-Fabrikladen an der Mühlethalstrasse 77 in 4800 Zofingen statt. Öffnungszeiten:

Freitag, 2. Oktober 2026: 10 bis 18 Uhr

Samstag, 3. Oktober 2026: 10 bis 16 Uhr

Montag, 5. Oktober 2026: 10 bis 18 Uhr

Rund um den Fabrikladen stehen Parkplätze zur Verfügung, weitere im Parkhaus des Spitals Zofingen (ca. 10 Gehminuten). Wegen des erwarteten Andrangs empfiehlt sich die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr (Bus Nr. 613 ab Bahnhof Zofingen bis Haltestelle JHCO, direkt gegenüber).

Sparen Sie 40 Franken Anova Schuhe bieten Ihren Füssen ein neues Wohlgefühl, sie sind bequem und gesund und weisen dezentes, sportlich-elegantes Design auf. Überzeugen Sie sich selbst davon und profitieren Sie von einer Aktion. Mit dem Gutschein-Code «Blick» erhalten Sie bei einem Einkauf im Anova Webshop einen Rabatt von 40 Franken. Gültig ist die Aktion bis am 31. Oktober 2026. Der Gutschein gilt beim Einkauf von nicht reduzierten Anova Medical Modellen (nicht gültig für Anova Active Schuhe) und ist nicht kumulierbar. Sie können diesen Artikel auch ausdrucken oder auf dem Handy vorweisen und den Gutschein im Fabrikladen an der Mühlethalstrasse 77 in Zofingen AG einlösen. Zusammen mit dem Partner «Laufgsund» bietet die Anova Swiss AG in ihrem Fabrikladen mehrmals pro Monat eine Ganganalyse und Einlagenberatung an. Die Analyse kann helfen, die Ursache und Lösung für zahlreiche Schmerzen und Fehlhaltungen zu finden. Wenn Sie keine Anova Aktion mehr verpassen möchten, abonnieren Sie den Anova Newsletter. Anova Schuhe bieten Ihren Füssen ein neues Wohlgefühl, sie sind bequem und gesund und weisen dezentes, sportlich-elegantes Design auf. Überzeugen Sie sich selbst davon und profitieren Sie von einer Aktion. Mit dem Gutschein-Code «Blick» erhalten Sie bei einem Einkauf im Anova Webshop einen Rabatt von 40 Franken. Gültig ist die Aktion bis am 31. Oktober 2026. Der Gutschein gilt beim Einkauf von nicht reduzierten Anova Medical Modellen (nicht gültig für Anova Active Schuhe) und ist nicht kumulierbar. Sie können diesen Artikel auch ausdrucken oder auf dem Handy vorweisen und den Gutschein im Fabrikladen an der Mühlethalstrasse 77 in Zofingen AG einlösen. Zusammen mit dem Partner «Laufgsund» bietet die Anova Swiss AG in ihrem Fabrikladen mehrmals pro Monat eine Ganganalyse und Einlagenberatung an. Die Analyse kann helfen, die Ursache und Lösung für zahlreiche Schmerzen und Fehlhaltungen zu finden. Wenn Sie keine Anova Aktion mehr verpassen möchten, abonnieren Sie den Anova Newsletter. Zum Anova-Webshop