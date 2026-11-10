Ein Traum auf vier Rädern in Zürich

Was für ein Blickfang: Als BMW an der Auto Zürich den Vision BMW ALPINA enthüllt, ist das Staunen im Blick Café gross. 5,20 Meter Eleganz, ein mächtiger V8 und Kristallgläser im Fond – dieses Einzelstück ist Luxus zum Niederknien. Designer Alex Innes zeigt, warum der Wagen kein Angeber sein will.

Das ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von BMW ALPINA

Keine Frage, der Mann hat Stil. Und das Auto, das er gleich präsentieren wird, erst recht. Alex Innes, Design Lead bei BMW ALPINA, steht im eleganten dunkelblauen Anzug auf der Bühne des Blick-Cafés an der Auto Zürich. Kein Prunk, kein Protz. Dabei verbirgt sich unter dem Tuch neben ihm ein Traumauto, das es weltweit nur einmal gibt.

Doch genau darum geht es bei BMW ALPINA: Luxus, der nicht angeben muss. «Unser Erbe ist unser grösstes Kapital», sagt Innes.

Luxus für Kenner, nicht für Angeber

ALPINA? Für alle, die den Namen nicht kennen: Über 60 Jahre lang hat das Unternehmen aus Buchloe aus BMW-Modellen besonders schnelle und komfortable Luxusautos gemacht. Seit 2026 führt die BMW Group ALPINA als eigenständige Marke weiter. Geblieben ist die Zielgruppe: nicht Leute, die möglichst laut auffallen wollen, sondern Kenner.

«Wer’s kennt, weiss Bescheid», bringt es Sylvia Neubauer, President & CEO der BMW (Schweiz) AG, auf den Punkt. «Quiet Luxury» eben: aussergewöhnliche Leistung, viel Komfort, höchste Präzision – aber ohne zu protzen. Ein Konzept, das bestens zur Schweiz passe.

Innes sieht das ähnlich. BMW ALPINA sei eine Marke für Kenner und Geniesser. «We focus on speed, not sport» – bei BMW ALPINA gehe es um Geschwindigkeit, nicht um Sport. Gemeint ist nicht das harte Rennstrecken-Geschüttel, sondern entspanntes, souveränes Reisen mit ganz viel Kraft.

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Dann fällt das Tuch

Als der Vision BMW ALPINA enthüllt wird, geht ein Staunen durchs Blick-Café. Was für ein Auto! Elegant, kraftvoll, fast majestätisch. Dessen Präsenz ist gewaltig, doch es wirkt nie wie ein Angeber. Das weltweit einmalige Fahrzeug zeigt, wie BMW die Werte der neu aufgestellten Marke interpretiert.

Jetzt wird auch klar, was Innes mit «Erbe» meint. Die lang gezogene Silhouette, die feinen ALPINA-Dekorlinien, die ovalen Auspuffrohre: Überall stecken Anspielungen auf die Vergangenheit. Gleichzeitig nutzt das Design die Möglichkeiten modernster Technik. Innes zeigt etwa die aufwendig beleuchtete BMW-Niere, deren Details im Licht förmlich zu schweben scheinen.

Auch die Räder sind eine Hommage: das typische ALPINA-Design mit 20 Speichen, diesmal in gewaltigen Dimensionen. 22 Zoll vorne, 23 hinten. Hier wurde nichts zufällig gezeichnet. Und je länger man hinschaut, desto mehr Feinheiten entdeckt man.

Kristallgläser für Tempo 300

Im Innenraum geht die Liebe zum Detail weiter. Feines Leder, edle Materialien – und zwischen den Rücksitzen ein besonderer Clou: Auf Knopfdruck fährt eine Halterung mit Kristallgläsern hervor. Falls man «bei 300 km/h plötzlich Durst bekommt», witzelt Innes. Natürlich ist das nicht ganz ernst gemeint. Aber es zeigt, wie BMW ALPINA Luxus versteht: mit Raffinesse und einem Augenzwinkern.

2027 folgt das erste Serienmodell, inspiriert von der BMW 7er Reihe. Das Unikat selbst ist kein Vorbote davon. Es verkörpert vielmehr die Haltung der Marke und übersetzt in Form, wofür sie steht: viel Kraft, noch mehr Komfort und Design, das seine Geschichte kennt. «Ich komme nicht besonders oft aus dem Designstudio heraus», gesteht Innes zum Abschied. Umso mehr freue er sich, dieses aussergewöhnliche Auto in Zürich zeigen zu können.

Dann dürfen die Gäste selbst ganz nahe ran – und die Details entdecken, von denen der Designer erzählt hat. Denn der Vision BMW ALPINA ist auch ein Auto für den zweiten Blick. Und für den dritten erst recht.