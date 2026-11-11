Dieser Mann bringt bei Volkswagen die Magie zurück

Ein Auto soll nicht nur gut aussehen. Es soll sympathisch sein – im besten Fall sogar lächeln. Was Andreas Mindt, Leiter Volkswagen Group Design, damit meint, zeigte er an der Auto Zürich mit dem ID. Polo GTI und dem ID. Cross. Seine Designsprache «Pure Positive» verbindet vertraute Gene mit moderner Technik.

Das ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Volkswagen

Links der ID. Polo GTI, rechts der ID. Cross: Im Blick-Café an der Auto Zürich erklärt Andreas Mindt am Volkswagen-Anlass dem Publikum, wie er die Modelle von morgen gestaltet. Seit 2023 prägt er das Design der Marke, seit März 2026 leitet er zusätzlich das Design des gesamten Volkswagen-Konzerns.

Sein Ansatz: bewährte Formen weiterentwickeln und mit zeitgemässer Technik verbinden – so, dass jedes Modell auf Anhieb als Volkswagen erkennbar bleibt.

Herbie, Golf und ein Lächeln

Für Mindt haben Autos immer auch mit Gefühlen zu tun. Sein erstes grosses Volkswagen-Erlebnis? Herbie, der Käfer mit Eigenleben, den er als Kind im Kino sah. «Ein Auto muss sympathisch sein. Es muss lächeln», erklärt er im Gespräch mit Moderator Nik Hartmann. Hinter diesem Gedanken steht «Pure Positive»: eine Designsprache mit drei Zutaten – Stabilität, Sympathie und jener besonderen Prise Charakter, die Mindt «Secret Sauce» nennt.

Am ID. Polo GTI wird das konkret. Schmale Leuchten und die horizontale Lichtsignatur verleihen der Front einen freundlichen Ausdruck. Zugleich erinnern rote Akzente und typische GTI-Details an die Sport-Ikone. In der Seitenansicht sorgen klare Linien und die kräftige C-Säule für vertraute Proportionen – eine bewusste Anspielung auf den Golf. So trifft Volkswagen-Tradition auf eine moderne, elektrische Form.

Drei neue Elektro-Volkswagen ID. Polo GTI: Das legendäre Sport-Kürzel auf dem Weg ins vollelektrische Zeitalter. Markteinführung Frühling 2027.

Das legendäre Sport-Kürzel auf dem Weg ins vollelektrische Zeitalter. Markteinführung Frühling 2027. ID. Cross: Der neue kompakte Elektro-SUV feiert seinen grossen Auftritt exklusiv kurz vor der Schweizer Markteinführung Ende November 2026.

Der neue kompakte Elektro-SUV feiert seinen grossen Auftritt exklusiv kurz vor der Schweizer Markteinführung Ende November 2026. ID. Tiguan: Er löst den ID.4 und ID.5 ab und überträgt den weltweit erfolgreichsten Modellnamen der Marke in die elektrische Zukunftsflotte. Ab Mitte Oktober bestellbar. Markteinführung im Frühling 2027. ID. Polo GTI: Das legendäre Sport-Kürzel auf dem Weg ins vollelektrische Zeitalter. Markteinführung Frühling 2027.

Das legendäre Sport-Kürzel auf dem Weg ins vollelektrische Zeitalter. Markteinführung Frühling 2027. ID. Cross: Der neue kompakte Elektro-SUV feiert seinen grossen Auftritt exklusiv kurz vor der Schweizer Markteinführung Ende November 2026.

Der neue kompakte Elektro-SUV feiert seinen grossen Auftritt exklusiv kurz vor der Schweizer Markteinführung Ende November 2026. ID. Tiguan: Er löst den ID.4 und ID.5 ab und überträgt den weltweit erfolgreichsten Modellnamen der Marke in die elektrische Zukunftsflotte. Ab Mitte Oktober bestellbar. Markteinführung im Frühling 2027.

Ein Cockpit, das man sofort versteht

«Pure Positive» – diese Philosophie zeigt sich auch im Innenraum. Der ID. Polo setzt auf klar geordnete Anzeigen, angenehm wirkende Materialien und wieder mehr echte Tasten – auch am neu gestalteten Lenkrad. Besonders charmant: Die digitalen Instrumente können auf Wunsch an den ersten Golf erinnern. Solche Details schaffen Vertrautheit, ohne auf moderne Technik zu verzichten.

Dass auch die sportliche Vergangenheit Platz hat, zeigt der ID. Polo GTI. Für Mindt ist GTI längst eine Ikone, deren Name zu jedem Antrieb passt. Der erste vollelektrische GTI soll 226 PS leisten; mit grösserer Batterie sind bis zu 454 Kilometer Reichweite nach WLTP möglich.

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Grosszügig gedacht – bis ins Detail

Beim ID. Cross liess sich Mindt vom ID. Buzz inspirieren. Der kompakte Elektro-SUV soll möglichst grosszügig wirken. Dazu tragen die klare, breite Front mit prägnanter LED-Lichtsignatur, die kraftvolle C-Säule und das optisch schwebende Dach bei – das sogenannte Flying Roof.

Innen setzt Volkswagen ebenfalls auf eine aufgeräumte Gestaltung und gut greifbare Bedienelemente. WLTP-Reichweite: bis zu 427 Kilometer.

Der neue ID. Polo GTI VW ID. Polo GTI, 226 PS, 16.4 kWh/100 km, 0 g CO₂/km, Kat. B. . Entdecke jetzt den neuen ID. Polo GTI. Er verbindet als erstes vollelektrisches Modell mit dem legendären Kürzel sportliche Tradition mit moderner Technik. 166 kW (226 PS), Frontantrieb und eine präzise Abstimmung sorgen für Fahrspass. Optisch setzt er auf eine markante Front, exklusive 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, rote Bremssättel sowie Diffusor und Dachspoiler. Innen bleibt er seinen sportlichen Wurzeln ebenfalls treu: Top-Sportsitze, hochwertige Materialien, typische rote Akzente und GTI-spezifische Anzeigen prägen das Cockpit. VW ID. Polo GTI, 226 PS, 16.4 kWh/100 km, 0 g CO₂/km, Kat. B. . Entdecke jetzt den neuen ID. Polo GTI. Er verbindet als erstes vollelektrisches Modell mit dem legendären Kürzel sportliche Tradition mit moderner Technik. 166 kW (226 PS), Frontantrieb und eine präzise Abstimmung sorgen für Fahrspass. Optisch setzt er auf eine markante Front, exklusive 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, rote Bremssättel sowie Diffusor und Dachspoiler. Innen bleibt er seinen sportlichen Wurzeln ebenfalls treu: Top-Sportsitze, hochwertige Materialien, typische rote Akzente und GTI-spezifische Anzeigen prägen das Cockpit. Den ID. Polo GTI entdecken

Ein Auto für alle

Besonders am Herzen liegt Mindt auch der geplante ID. EVERY1. Bei diesem kleinen Elektroauto setzt er auf einfache, durchdachte Formen: Auch schlichtes Design könne schön sein. «Auf dieses Auto bin ich stolzer als auf jedes Luxusauto», sagt er. Denn gutes Design soll nicht nur grossen, teuren Modellen vorbehalten sein.

Und noch etwas ist Mindt wichtig: Autos sollen Menschen begleiten und Erinnerungen wecken. «Wenn ein Auto einen Spitznamen erhält, haben wir alles richtig gemacht», sagt er. Vielleicht ist das die schönste Erklärung für «Pure Positive»: ein Volkswagen, den man sofort erkennt – und mit dem man gern und gut gelaunt unterwegs ist.