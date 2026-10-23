5,20 Meter, V8, 23-Zöller und Kristallgläser im Fond: Der Vision BMW Alpina ist ein Auto zum Staunen – und ein Einzelstück. Am 6. November kommt er an die Auto Zürich. Mit etwas Glück kannst du dabei sein.

Diesen BMW gibt es nur einmal auf der Welt

Diesen BMW gibt es nur einmal auf der Welt

Das ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von BMW Alpina

Dieses Auto gibt es genau einmal auf der Welt. 5,20 Meter lang, ein V8 unter der Haube, 23-Zoll-Räder hinten – und im Fond fährt auf Knopfdruck sogar ein Set aus Kristallgläsern samt Flasche aus der Mittelkonsole. Der Vision BMW Alpina ist die Neuinterpretation des Markenerbes. So will BMW die traditionsreiche Marke in die Zukunft steuern.

Seit Anfang 2026 führt BMW die Marke unter dem Namen BMW Alpina weiter. Für die Kultmarke ist das ein Neustart – aber keiner ohne Vergangenheit. Denn genau das, was Alpina besonders gemacht hat, soll bleiben: aussergewöhnliche Fahrleistung, Raffinesse und die perfekte Symbiose aus Performance und Komfort.

Komfort und Geschwindigkeit

Denn wer bei 23-Zöllern und V8 automatisch an Krawall denkt, liegt hier daneben. Alpina war schon immer anders. Viel Leistung, klar. Aber ebenso wichtig waren Komfort, feine Materialien und das Gefühl, sehr schnell reisen zu können. Und das, ohne durchgeschüttelt zu werden. Eine Kraft, die nicht dauernd beweisen muss, wie viel Kraft sie hat.

Im Mai feierte die Studie am legendären Event Concorso d’Eleganza Villa d’Este am Comer See Weltpremiere. Das Coupé ist breit, flach und lang gestreckt. Vorne sitzt die markante «Shark Nose», hinten enden vier elliptische Auspuffrohre. Die 22-Zoll-Räder vorne und 23-Zöller hinten greifen das klassische Alpina-20-Speichen-Design auf.

Luxus für den zweiten Blick

Und dann sind da noch die Details für den zweiten Hingucker. Die typischen Alpina-Dekorlinien liegen unter dem Klarlack. Das Tagfahrlicht leuchtet in warmem Weiss – inspiriert vom ersten Licht über den bayerischen Alpen. Nichts muss hier laut um Aufmerksamkeit buhlen.

Innen wird es fast schon wohnlich. Vier Personen sollen bequem reisen können, vollnarbiges Leder aus Gerbereien der Alpenregion trifft auf fein bearbeitete Metallteile und Kristall-Bedienelemente. Hinter der Mittelkonsole wartet das charmanteste Detail: ein Kristallglas-Set mit Flasche, das elektrisch nach oben gleitet.

Das ist Showcar-Luxus – aber nicht nur Show. BMW will damit zeigen, wie BMW Alpina künftig auftreten soll: schnell, komfortabel, edel – und leiser als vieles, was sonst im Luxussegment um Aufmerksamkeit kämpft. BMW Alpina ist ein Hersteller von Automobilen für Kennerinnen und Kenner, die das Aussergewöhnliche zu schätzen wissen.

2×2 Tickets für den exklusiven Abend mit BMW Alpina Ein Auto, das es nur einmal auf der Welt gibt – und du kannst ganz nah ran: Am Freitag, 6. November, präsentiert Alex Innes, Lead BMW Alpina Design, den Vision BMW Alpina an der Auto Zürich und erzählt, wofür die Marke BMW Alpina stehen soll – und wie sie neu interpretiert wird. Hinweis: Die Präsentation findet auf Englisch statt. Datum: Freitag, 6. November 2026 Türöffnung: 18.30 Uhr Präsentation: 19.00–20.00 Uhr Zu gewinnen: 2×2 Tickets. Teilnahme via Formular! Ein Auto, das es nur einmal auf der Welt gibt – und du kannst ganz nah ran: Am Freitag, 6. November, präsentiert Alex Innes, Lead BMW Alpina Design, den Vision BMW Alpina an der Auto Zürich und erzählt, wofür die Marke BMW Alpina stehen soll – und wie sie neu interpretiert wird. Hinweis: Die Präsentation findet auf Englisch statt. Datum: Freitag, 6. November 2026 Türöffnung: 18.30 Uhr Präsentation: 19.00–20.00 Uhr Zu gewinnen: 2×2 Tickets. Teilnahme via Formular!

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Über 60 Jahre Geschichte – und ein Neustart

Dabei begann die Geschichte bereits 1965 in Buchloe (D). Burkard Bovensiepen veredelte BMW-Modelle für Strasse und Rennstrecke. Seine Idee: Ein schnelles Auto musste nicht hart sein. Im Motorsport liess er die Fahrersitze sogar zusätzlich polstern – weil ein entspannter Fahrer auch ein schnellerer Fahrer sein kann.

Diese Haltung soll bleiben. 2027 kommt das erste Modell der neuen Marke BMW Alpina auf den Markt – inspiriert von der BMW 7er-Reihe.

Das Einzelstück kommt nach Zürich

Am Freitag, 6. November, steht der Vision BMW Alpina auch an der Auto Zürich im Rampenlicht. Alex Innes, Lead BMW Alpina Design, präsentiert das Einzelstück und spricht über die Zukunft der Marke Alpina.

Wer wissen will, wie sich über 60 Jahre Alpina-Geschichte in Zukunft anfühlen, bekommt an diesem Abend eine ziemlich exklusive Antwort.