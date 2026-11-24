Pinot Noir bringt Struktur, Gamay sorgt für Frucht: Aus diesem Zusammenspiel entstand in Sion VS vor 140 Jahren der Dôle des Monts. Ein Wein, der im Wallis zum Hit wurde – und in Skistar Loïc Meillard einen prominenten Fan hat.

Das ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Maison Gilliard

Welche Rebsorte steckt in einem Dôle? Wer mit Pinot Noir antwortet, liegt schon ziemlich gut. Wer Gamay sagt, ebenfalls. Doch erst zusammen ergeben die beiden die richtige Antwort. Denn beim Dôle handelt es sich um eine Assemblage aus beiden Rebsorten.

Ein Wein mit Geschichte – die in Frankreich beginnt. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab der Genfer Botaniker Augustin Pyramus de Candolle einem Gamay aus der französischen Stadt Dole den Namen «Dôle». Um 1850 gelangten die ersten Rebstöcke ins Wallis. Dort ging der Name mit der Zeit auf eine andere Rebsorte über: den Pinot Noir.

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Der Clos du Mont, Wiege einer unverwechselbaren Kreation

Erst später wurde der Dôle zu dem Wein, den man heute unter diesem Namen kennt. Das ist auch Edmon Gilliard zu verdanken. Er gründete 1885 in Sitten sein Weinhaus und kaufte zwei Rebparzellen, den Clos du Mont und den Clos du Brûle-Fer. Der Clos du Mont gab dem Rotwein seinen ersten Namen. 1958 taufte das Weinhaus ihn in «Dôle du Mont» um. 1977 kam ein zweiter Namenswechsel hinzu. Aus dem Mont wurden die Monts, und aus der «Dôle du Mont» wurde der «Dôle des Monts».

Seit 1941 ist der Name Dôle geschützt – vom Walliser Staatsrat. Und der Tropfen ist aus der Walliser Weinkultur kaum noch wegzudenken. 2025 feierte die Maison Gilliard nach eigenen Angaben den bereits 140. Jahrgang des Weins. Die Maison keltert ihn auf dem Weingut, baut ihn dort aus und füllt ihn auch dort ab. «Vom Boden ins Glas», fasst die Maison Gilliard zusammen.

Den eigenen Dôle zusammenstellen Alex Annen In Sion lernst du im Workshop «Deinen eigenen Dôle des Monts kreieren» die Geheimnisse des Assemblierens kennen. Die Teilnehmenden stellen unter Anleitung der Fachleute der Maison Gilliard ihre eigene Version zusammen. Wie viel Prozent Pinot noir wird dein Dôle enthalten? Welche Aromen werden hervorstechen? Das entscheidest du in diesem Workshop selbst! Danach geht es mitten in den Rebbergen an der Tavolata des Clos du Mont weiter. Der Ort bietet eine Entdeckung des Weinguts, eine Degustation und ein gemeinsames Essen auf der Parzelle, auf der 1885 alles begann. Alex Annen In Sion lernst du im Workshop «Deinen eigenen Dôle des Monts kreieren» die Geheimnisse des Assemblierens kennen. Die Teilnehmenden stellen unter Anleitung der Fachleute der Maison Gilliard ihre eigene Version zusammen. Wie viel Prozent Pinot noir wird dein Dôle enthalten? Welche Aromen werden hervorstechen? Das entscheidest du in diesem Workshop selbst! Danach geht es mitten in den Rebbergen an der Tavolata des Clos du Mont weiter. Der Ort bietet eine Entdeckung des Weinguts, eine Degustation und ein gemeinsames Essen auf der Parzelle, auf der 1885 alles begann. Das interessiert mich

Was die beiden Trauben ins Glas bringen

Pinot Noir und Gamay prägen den Walliser AOC-Rotwein bis heute. Dass ausgerechnet dieses Duo beim Dôle zusammenspielt, liegt auf der Hand: Es sind die beiden am häufigsten angebauten roten Rebsorten im Wallis. Gemeinsam belegen sie knapp 40 Prozent der gesamten Rebfläche des Kantons.

Der Dôle gilt als erste bekannte Assemblage des Wallis. Und für ihre Mischung gibt es eine klare Vorgabe. Pinot Noir und Gamay müssen zusammen mindestens 51 Prozent ausmachen, und der Anteil an Pinot Noir muss grösser sein als jener an Gamay. Ergänzen dürfen die Winzerinnen und Winzer den Wein dann mit weiteren roten Walliser Rebsorten.

Was die beiden Sorten unterscheidet, merkt man beim Trinken. Pinot Noir gibt dem Wein Struktur und Tiefe. Gamay bringt Frucht und macht ihn geschmeidig. Zusammen ergeben sie einen runden, ausgewogenen Rotwein. So passt der Dôle des Monts zu einem Festessen genauso gut wie zu einem ganz gewöhnlichen Dienstagabend.

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Der Favorit von Skistar Loïc Meillard

Noch jung ist im Gegensatz zum Rotwein die Geschichte des Dôle als Rosé. Nach 138 Jahren brachte die Maison Gilliard den Klassiker als Rosé heraus – ebenfalls mit den beiden vertrauten Rebsorten als Basis. Im Oktober 2023 kam die Dôle des Monts Bio auf den Markt. Auf dem Etikett der ersten Bio-Abfüllung stand der Jahrgang 2022.

Auch ein bekanntes Gesicht aus dem Walliser Skisport schätzt diese Weine sehr. Seit 2021 begleitet Loïc Meillard als Botschafter die Maison Gilliard. Und der Weltmeister und Olympiasieger hat einen klaren Favoriten im Sortiment: den Dôle des Monts.