Der Coca-Cola Weihnachtstruck geht wieder auf Tour

In der Deutschschweiz kommt der Samichlaus mit dem Schmutzli, in Freiburg reitet Saint-Nicolas auf einem Esel durch die Altstadt, und im Tessin bringt die Befana noch im Januar Geschenke. Wie unterschiedlich die Schweiz die Festtage feiert, zeigt sich auch entlang der Coca-Cola Weihnachtstruck-Tour vom 14. November bis zum 23. Dezember.

Das ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Coca-Cola

Wenn am 19. November um 18 Uhr an der Bahnhofstrasse die Weihnachtsbeleuchtung «Lucy» angeht, beginnt in Zürich die Weihnachtszeit, und die Geschäfte laden zum Night-Shopping. Ein paar Gehminuten weiter, auf dem Bürkliplatz, steht dann bereits ein anderer Weihnachtsklassiker: der Coca-Cola Weihnachtstruck. Er ist 16,5 Meter lang und hat so viele Lichter, dass er auch neben «Lucy» für viel Glanz sorgt.

Der Truck gehört seit dem legendären Werbespot von 1995 für viele einfach zur Weihnachtszeit dazu – und geht auch 2026 wieder auf ausgedehnte Tournee. Seine Route führt durch die drei grossen Sprachregionen der Schweiz. In jeder sieht der Advent ein bisschen anders aus, wie wir nachfolgend zeigen.

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Deutschschweiz: Samichlaus, Schmutzli und ein Sprüchli

Rund um den 6. Dezember bekommen viele Familien Besuch. Der Samichlaus kommt mit Nüssen, Mandarinen und Schokolade, oft begleitet vom Schmutzli. Die Kinder tragen ihr Sprüchli vor und hoffen, dass in seinem grossen Buch vor allem schöne Dinge stehen.

Und obwohl zur Truck-Tournee auch Santas Wohnzimmer gehört – ein Sprüchli braucht es hier nicht. Dafür kann man in der gemütlichen Stube Platz nehmen, eine personalisierte Coca-Cola Dose gestalten, in der KI-Fotobox posieren oder am Selfie-Tower ein Foto mit dem Truck machen. An den Highlight-Stopps in Zürich und Locarno gibt es zusätzlich ein überdimensionales Weihnachtsgeschenk, Santa’s Post Office und eine 360-Grad-Kamera dazu.

Coca-Cola-Weihnachtstruck-Tour 2026 . 28 Stopps macht der Coca-Cola-Weihnachtstruck vom 14. November bis zum 23. Dezember in der ganzen Schweiz. Komm vorbei und geniesse die Weihnachtsstimmung mit der ganzen Nachbarschaft. Bring deine Lieblingsmenschen mit und erlebt zusammen die Magie von Weihnachten. Alle Standorte, Zeiten und Infos zum Programm findest du via Button. Spezielles Highlight ist zudem das Meet & Greet mit Alayah Pilgrim und Sydney Schertenleib am 23. November am Weihnachtsmarkt Bellevue in Zürich. . 28 Stopps macht der Coca-Cola-Weihnachtstruck vom 14. November bis zum 23. Dezember in der ganzen Schweiz. Komm vorbei und geniesse die Weihnachtsstimmung mit der ganzen Nachbarschaft. Bring deine Lieblingsmenschen mit und erlebt zusammen die Magie von Weihnachten. Alle Standorte, Zeiten und Infos zum Programm findest du via Button. Spezielles Highlight ist zudem das Meet & Greet mit Alayah Pilgrim und Sydney Schertenleib am 23. November am Weihnachtsmarkt Bellevue in Zürich. Alle Stopps entdecken

Tessin: Panettone und Besenfrau Befana

Südlich des Gotthards heisst der Samichlaus San Nicolao, und neben Guetzli kommt Panettone auf den Tisch. Viele Konditoreien backen die beliebte Weihnachtsspezialität schon ab November, denn ein guter Panettone braucht Zeit: Allein Kneten, Aufgehen und Ruhen dauert mehr als 30 Stunden.

Am ersten Dezemberwochenende hält der Truck gleich zweimal am Lago Maggiore. Am 5. Dezember steht er von 14 bis 20 Uhr auf der Piazza Grande in Locarno, mitten im Winterland. Am 6. Dezember macht der Truck dann an der Seepromenade in Ascona halt, am 7. Dezember steht er in Vezia bei Lugano. Musikfans sollten sich zudem den 14. Dezember nicht entgehen lassen: Im Rahmen der Partnerschaft mit dem Winterland Ascona-Locarno gibt der Berner Popsänger und Coca-Cola Markenbotschafter Luca Hänni ein Konzert am Weihnachtsmarkt in Locarno. Der Eintritt ist kostenlos.

Vorbei ist Weihnachten im Tessin aber auch nach dem 26. Dezember nicht. In der Nacht auf den 6. Januar bringt die Befana, eine alte Frau auf einem Besen, den Kindern weitere Süssigkeiten und kleine Geschenke.

Romandie: Ein Nikolaus auf dem Esel und ein Topf aus Schokolade

In Freiburg zieht Saint-Nicolas dieses Jahr am 5. Dezember auf seinem Esel vom Kollegium St. Michael durch die Altstadt zur Kathedrale und hält von deren Terrasse aus seine Rede – auf Französisch und auf Deutsch. Dass die Stadt an der Sprachgrenze liegt, hört man an diesem Abend besonders gut.

In Genf erinnert man vom 11. bis 13. Dezember mit der Escalade an die Abwehr der Savoyer Truppen von 1602. Ein fester Bestandteil des Fests ist die Marmite, ein Kessel aus Schokolade voller Marzipangemüse, den traditionsgemäss die jüngste und die älteste Person am Tisch gemeinsam zerschlagen.

Nach einem ersten Halt am 2. Dezember in Rennaz kommt der Truck in der Woche vor Weihnachten noch einmal in die Westschweiz: am 17. Dezember nach Marin, am 18. nach Monthey, am 19. ins Centre La Tour in La Tour-de-Trême bei Freiburg, am 20. zum Stade de Genève in Grand-Lancy und am 21. nach Crissier. Beim Truck warten wiederum personalisierbare Dosen und Santas Wohnzimmer.

Für den Abschluss seiner Tour fährt der Truck dann wieder in die Deutschschweiz. Am 23. Dezember steht der letzte Halt in Rapperswil-Jona SG auf dem Programm – bei den Lakers. Bis Heiligabend ist es dann nur noch ein Tag. Dank des Coca-Cola Weihnachtstrucks ist die Schweiz nun landauf, landab in schönster Weihnachtsvorfreude!