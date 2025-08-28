Zum Auto-Abo kursieren im Internet viele Vorurteile. Der Preis sei zu hoch. Es gebe versteckte Kosten. Es sei nur geeignet für kurze Abo-Dauern. Stimmen diese Behauptungen? Und warum boomt das Abo trotzdem? Ein Faktencheck in vier Schritten.

Léa Miggiano und Olivier Kofler kennen die Vorurteile zum Auto-Abo.

Darum gehts Auto-Abos: Alternative zu Leasing und Kauf, oft günstiger als gedacht

Carvolution bietet Bestpreis-Garantie und transparente Rückgabestandards

Das Berner Start-up Carvolution ist der Pionier auf dem Schweizer Markt: Seit 2018 bietet das Unternehmen aus Bannwil BE Auto-Abos an – und macht damit Leasing und Autokauf Konkurrenz.

Mitgründerin Léa Miggiano und CEO Olivier Kofler kennen die Vorurteile. Hier nehmen sie dazu Stellung und erklären, was dran ist – und warum sich ein zweiter Blick lohnen kann.

Weitere Extras (bspw. günstiger Tanken) Ob mit Anzahlung oder ohne, ob für drei Jahre oder nur ein Jahr – wählen Kundinnen und Kunden beim Auto-Abo selber. Das Auto-Abo ist eine beliebte Alternative zum Autokauf und Leasing. Im Abo-Preis von Carvolution sind nebst dem Auto die Kosten für Versicherung, Steuern, Reifen usw. inbegriffen. Im monatlichen Fixpreis enthalten sind: Auto

Versicherung

Steuern & Einlösung

Wartung & Service

Reifen & Wechsel

These 1: «Das Auto-Abo ist viel zu teuer»

Olivier Kofler: «Dieses Vorurteil hören wir oft – und das ist auch nachvollziehbar. Unsere Auto-Abo-Preise können auf den ersten Blick hoch wirken. Aber: Wer beispielsweise seine Leasingrate, die Versicherung, Einlösung, Reifen, Wartung oder auch die Anzahlung usw. zusammenrechnet, merkt schnell, das wird teuer. Oft teurer als das Auto-Abo. Ich kenne einige Leute, die erschrecken, wenn sie sich ihr Leasing oder die Gesamtkosten des gekauften Autos genau ansehen, und sich dann ärgern, dass sie diese Rechnung nicht früher schon gemacht haben. Sie merken dann, dass sie vom Carvolution Auto-Abo profitieren.»

Léa Miggiano: «Ein neues Auto – ob gekauft, geleast oder im Abo – ist immer teuer. Unsere Preise sind deshalb tief, da wir bei Carvolution durch unsere Grösse von sehr guten Einkaufspreisen profitieren, weil wir grosse Mengen bestellen. Wir gehen sogar so weit, dass wir eine Bestpreis-Garantie haben: Wenn jemand denkt, dass er oder sie ein gutes Leasingangebot hat und wir dasselbe Auto im Angebot haben, reduzieren wir unseren Preis, wenn unsere Gesamtkosten teurer sein sollten. Wer das Auto-Abo zu teuer findet, darf uns gerne seine Leasing- und Versicherungsunterlagen an contact@carvolution.ch schicken – wir prüfen das persönlich.»

These 2: «Bei der Rückgabe zockt ihr die Leute ab»

Léa Miggiano: «Nein, natürlich nicht. Aber die Rückgabe kann immer ein heikles Thema sein – genauso wie beim Leasing oder auch beim Verkauf des eigenen Autos. Bei Carvolution verlaufen allerdings die meisten Rückgaben problemlos. Denn wir haben die Rücknahmen an externe Profis ausgelagert. Unsere Kundinnen und Kunden sind grösstenteils zufrieden oder sehr zufrieden mit unserem Rückgabeprozess.»

Olivier Kofler: «Wir setzen auf maximale Transparenz: Gebrauchsspuren sind normal, reparaturpflichtige Schäden verursachen aber Kosten. Dafür gibt es passende Versicherungen. Unsere Rücknahmestandards sind öffentlich einsehbar, weil wir überzeugt sind, dass ein gutes Erwartungsmanagement entscheidend ist. Ein weiterer Vorteil: Hohe Nachzahlungen wegen zu viel gefahrener Kilometer – wie sie beim Leasing üblich sind – gibt es bei uns nicht. Das Kilometerpaket kann jederzeit flexibel in der App angepasst werden.»

These 3: «Das Auto-Abo lohnt sich nur für den kurzfristigen Gebrauch»

Olivier Kofler: «Es lohnt sich eben nicht nur kurzfristig. Obwohl das Auto-Abo früher noch als ‹das Cabrio für den Sommer› und ‹der SUV für den Winter› beworben wurde, entscheiden sich die meisten Kundinnen und Kunden für eine Laufzeit von drei bis vier Jahren. Leider gibt es auch Personen, die kein Auto-Abo ausschliessen, weil sie denken, dass es sich nur für ein paar Monate eignet.»

Léa Miggiano: «Natürlich gibt es Leute, die nur ein paar Monate ein Auto brauchen und darum das Abo wählen. Aber in erster Linie entscheiden sich Personen für ein Carvolution Auto-Abo wegen der klar kalkulierbaren Kosten für ein Auto-Abo. Manche Kundinnen und Kunden kaufen das Auto auch nach Ablauf der Abodauer. Dadurch umgehen sie den hohen Wertverlust zu Beginn und können einen Gebrauchtwagen kaufen, den sie selber gefahren sind. Ich würde also das Auto-Abo selbst dann in Betracht ziehen, wenn ich langfristig vielleicht ein Auto kaufen will.»

These 4: «Beim Auto-Abo gibts bestimmt einen Haken»

Léa Miggiano: «Ganz ehrlich: Einen Haken gibt es nur, wenn man ein ganz bestimmtes Modell will, das wir nicht im Angebot haben. Wir haben meistens rund 40 gut ausgestattete Modelle diverser Marken im Sortiment – wer da fündig wird, bekommt ein faires, transparentes Angebot. Für manche vielleicht ein Haken: Bussen muss man selbst zahlen (lacht).»

Olivier Kofler: «Denjenigen Personen, die den Haken suchen, möchte ich ans Herz legen, sich von uns einfach mal unverbindlich beraten zu lassen. Viele Meinungen entstehen, ohne dass man sich das Konzept Auto-Abo und Carvolution wirklich angeschaut hat. Wer sich die Mühe macht, fair die Preise zu vergleichen und die Leistungen zu verstehen, merkt schnell: Das Auto-Abo ist eine echte Alternative – und oft günstiger als gedacht.»

