Dreame will das schnellste Auto der Welt bauen

Der chinesische Staubsaugerhersteller Dreame plant einen Elektro-Hypercar mit Raketenantrieb. Bisher ist der Nebula ein Konzept – eine Serienproduktion steht noch in den Sternen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dreame präsentiert in San Francisco den Hypercar Nebula Next 01 Jet Edition

Auto beschleunigt mit Feststoffraketen in 0,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h

Geplante Version ohne Raketen soll 2027 lanciert werden

Gabriel Knupfer Redaktor News

Eigentlich baut Dreame Staubsauger und Haartrockner. Doch nun träumen die Chinesen vom schnellsten Auto der Welt. Auf einem Event in San Francisco stellte der Haushaltselektronik-Konzern den Dreame Nebula Next 01 Jet Edition vor.

Der Clou: Dank zwei Feststoffraketen katapultiert sich der Hypercar in 0,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das wäre ein neuer Weltrekord! Allerdings wurde die Technologie noch nicht getestet.

1900 PS und autonomes Fahren

Dass der Wagen mit dieser Spielerei jemals eine Strassenzulassung erhält, ist unwahrscheinlich. Eine Version ohne die Raketen ist hingegen für 2027 geplant. Der Stromer soll rund 1900 PS auf die Strasse bringen.

Bereits im letzten Jahr veröffentlichte die Firma Bilder eines geplanten E-Autos. Diese sorgten damals wegen der frappierenden Ähnlichkeit mit dem Bugatti Chiron für Aufsehen.

Das neue Konzept ist nun eigenständiger. Die Experten von «Autobild» sehen Anleihen an den Bugatti Divo und den Koenigsegg Gemera. Dazu kommt moderne Technik wie Steer-by-Wire und Lidar, das autonomes Fahren ermöglichen soll.

Dreame wie Xiaomi?

Eine reine Lachnummer ist der Einstieg von Dreame in die Autoproduktion ohnehin nicht. Auch der Smartphoneriese Xiaomi schaffte den Sprung zumindest in China – und verdient bereits Geld mit seinen Stromern. Und Xiaomi will sich ebenfalls mit sportlichen Rekorden international als Autohersteller etablieren. Auf dem Nürburgring gelang 2025 der Streckenrekord für Elektroserienfahrzeuge.

Dreame will international 2027 in Australien und Neuseeland mit SUVs starten, die noch nicht vorgestellt wurden. Man verfüge über ausreichende Ressourcen in den Bereichen Technologie, Organisation, Kapital und globale Präsenz, bekräftigt die Firma.