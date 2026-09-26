Pro Velo ist der nationale Dachverband für die Interessen der Velofahrenden in der Schweiz. Für Blick beantwortet Pro Velo regelmässig Leserfragen rund ums Thema Velofahren.

Macht es Sinn, ein Velo oder E-Bike zu mieten oder zu leasen?

Macht es Sinn, ein Velo oder E-Bike zu mieten oder zu leasen?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Langzeitmiete von Velos oder E-Bikes gewinnt in der Schweiz an Beliebtheit

Monatliche Kosten variieren je nach Modell zwischen 100 und mehreren Hundert Franken

Schweizer Anbieter fokussieren auf Elektrovelos und hochwertige Cargo-Bikes

Pro-Velo-Experten-Team

Macht es Sinn, ein Velo oder E-Bike über eine längere Zeit zu leasen oder zu mieten, statt eines zu kaufen?

R. Koller, Neuheim ZG

Dass man ein Velo mietet oder dafür ein Leasing abschliesst, klingt bei uns noch ungewohnt. Weiter verbreitet ist es bereits in Unternehmen, wenn auch hauptsächlich im Ausland – etwa in Deutschland oder den Niederlanden. Dort bieten Firmen ihren Mitarbeitenden (oft vergünstigte) Velo-Leasings - sogenannte Fringe Benefits. Doch auch in der Schweiz gibt es einige Miet- oder Leasingangebote für Firmen wie auch für Private (siehe Links in der Box).

Die Vorteile einer Miete beziehungsweise eines Leasings liegen auf der Hand: Statt eines einmaligen Kaufpreises fallen monatliche Kosten an. Da das Velo nicht einem selbst gehört, kümmert sich der Vertragspartner um Service und Reparaturen (auch interessant: Darauf musst du beim Velo-Service achten). In entsprechenden Verträgen sind zudem oft weitere Dienstleistungen enthalten. Etwa der Fahrzeugersatz oder Versicherungsschutz. Auf der anderen Seite schlägt der Mietpreis oder das Abonnement zu Buche. Je nach Velomodell und Nutzungsdauer variieren die monatlichen Kosten zwischen rund 100 und mehreren Hundert Franken. Auch ein Mietzinsdepot kann anfallen. Wer ein Velo über seinen Arbeitgeber mieten oder leasen kann, profitiert aber womöglich von einer Vergünstigung.

In der Schweiz setzen Langzeitmiete- oder Leasinganbieter primär auf Elektrovelos oder hochwertige (Cargo-)Bikes. Andere Anbieter bieten «Buy Now Pay Later»-Modelle, also den Kauf in Raten. Im Unterschied zur Miete gehört das neue Velo von Anfang an der Kundin beziehungsweise dem Kunden. Die Vorteile einer Miete oder eines Leasings entfallen damit jedoch teilweise.

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