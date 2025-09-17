Wann ist der beste Zeitpunkt für den E-Bike-Kauf?

Pro Velo ist der nationale Dachverband für die Interessen der Velofahrenden in der Schweiz. Für Blick beantwortet Pro Velo regelmässig Leserfragen rund ums Thema Velofahren.

1/7 Der beste Zeitpunkt für den E-Bike-Kauf ist in der Regel der Herbst. Gegen Ende der Saison werden die Velos tendenziell billiger, damit es im Lager Platz für die neue Kollektion gibt. Foto: STEFAN BOHRER

Pro-Velo-ExpertInnen-Team

Ich möchte mir für die nächste Saison ein neues E-Bike kaufen, weiss aber nicht, ob ich noch zuwarten soll. Wann ist Ihrer Meinung nach der beste Zeitpunkt für den Kauf eines E-Bikes?

A. Müller, Solothurn

Velos und E-Bikes sind wie beispielsweise Kleider Modetrends unterworfen. Gegen Ende der Saison werden darum die Velos tendenziell billiger, damit es im Lager Platz für die neue Kollektion gibt. Der beste Moment für den Velokauf ist daher in der Regel der Herbst. Zu diesem Zeitpunkt ist auch das Personal der Velo-Fachgeschäfte weniger stark ausgelastet als etwa im Frühling. Ebenso lässt sich sagen, dass letztjährige Modelle günstiger sind als aktuelle. Dies, obwohl es sich im Prinzip um technisch völlig neue Velos handelt. Es lohnt sich daher, nach solchen Exemplaren zu fragen. «Die ganz grossen Rabatte wird es nächstes Jahr auf dem E-Bike-Markt nicht mehr geben», sagt allerdings Marc Frey, Chefeinkäufer beim schweizweit führenden E-Bike-Anbieter M-Way. Wer noch ein echtes Schnäppchen machen will, sollte deshalb noch dieses Jahr zuschlagen.

Auf Akku-Garantie achten

Etwas anders ist die Sachlage bei Vorführmodellen und Occasionen. Diese werden von Herstellern, Vermietern und auch vielen Fachhändlern angeboten. Wichtig dabei ist, dass das E-Bike, abgesehen vom reduzierten Preis, noch gut in Schuss ist und Garantie hat. Diese sollte sich auch auf den Akku erstrecken, denn der Akku ist mit 500 bis 1000 Franken oft das teuerste Ersatzteil am E-Bike. Diesen ersetzen zu müssen, kostet dann bald einmal mehr als die beim Velokauf gemachte Einsparung.

Dieser Artikel entstand mit Unterstützung von Velosuisse.

Hast auch du eine Frage an das Pro-Velo-Expertenteam? Dann richte diese direkt an velo@blick.ch. Die Blick-Mobilitätsredaktion leitet deine Frage gerne an das Pro-Velo-Expertenteam weiter. Dann richte diese direkt an velo@blick.ch. Die Blick-Mobilitätsredaktion leitet deine Frage gerne an das Pro-Velo-Expertenteam weiter.