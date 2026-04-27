Warum hören Velostreifen oft vor Kreuzungen auf?

Pro Velo ist der nationale Dachverband für die Interessen der Velofahrenden in der Schweiz. Für Blick beantwortet Pro Velo regelmässig Leserfragen rund ums Thema Velofahren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Velostreifen enden oft vor Kreuzungen, um Aufmerksamkeit zu erhöhen

In Kreiseln dürfen Velofahrer in der Mitte der Spur fahren

Strassenbreite oder Vortrittsrecht beeinflussen die Gestaltung der Velostreifen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Pro-Velo-Expertenteam

Warum hören Velostreifen oftmals vor der Kreuzung auf, also dort, wo sie am wichtigsten wären?

G. Soltermann, per Mail

Radstreifen mit gelber Linie gewähren Velofahrenden Vortritt und geben ihnen das Gefühl von Sicherheit. Bei Gefahrenstellen, beispielsweise im Bereich von Kreuzungen, sind sie oftmals rot eingefärbt. Dass sie vor Kreuzungen aufhören, hat je nach Situation andere Gründe.

Teilt sich eine Strasse vor einer Kreuzung in mehrere Spuren auf, so soll der aufhörende Streifen die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmenden erhöhen. Zudem wird das Linksabbiegen für Velofahrerinnen und Velofahrer vereinfacht, wenn sie nicht auf einem Radstreifen fahren. Denn laut Gesetz verliert das Velo seinen Vortritt, wenn es den Radstreifen verlässt. Ein weiterer Grund für das Aufhören des Streifens kann auch sein, dass die Durchfahrt neben einer Fussgängerinsel zu schmal ist und andere Fahrzeuge neben einem Radstreifen zu wenig Platz hätten.

Sicher durch Kreisel

Einen Spezialfall stellen Kreisel dar. In einem Kreisel dürfen Velofahrende gesetzesgemäss vom Rechtsfahren abweichen, also in der Mitte der Fahrspur fahren. Dies wird aus Sicherheitsgründen auch von der Polizei empfohlen. Wenn der Radstreifen vor dem Kreisel aufhört, erleichtert das den Velofahrenden, schon hier in die Mitte der Spur zu fahren. So können sich Velofahrende zwischen die Autos einreihen und werden nicht mehr überholt.

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Auf einer Kreuzung selbst können Radstreifen nur durchgezogen werden, wenn die Strasse gegenüber den Querstrassen Vortritt hat. Auch dies ist gesetzlich so geregelt.