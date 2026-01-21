Die junge chinesische Automarke Zeekr ist seit letztem Sommer auch in der Schweiz erhältlich. Blick hat das Flaggschiff, den elektrischen 7X, in der Topausführung mit 646 PS und Allrad getestet.

Darum gehts Geelys Marke Zeekr startete 2025 in der Schweiz mit drei E-Modellen

Der 7X überzeugt durch 646 PS und 480-kW-Schnellladeleistung

Basisversion ab 54'000 CHF, Premium-Features wie Sitzheizung inklusive

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Mit Zeekr lancierte der chinesische Autokonzern Geely nach Volvo, Polestar, Smart und Lotus im letzten Sommer seine fünfte Automarke in der Schweiz. Gegründet wurde die Marke 2021, die drei Modelle 001, X und 7X wurden im globalen Designzentrum von Zeekr im schwedischen Göteborg entworfen, wo Volvo und Polestar ihren Hauptsitz haben. Teams in Schweden und in China entwickeln die Fahrzeuge gemeinsam, gebaut werden sie aber im Fernen Osten. Das aktuellste der drei Modelle ist der Stromer 7X, obwohl er bereits im Juli 2024 vorgestellt wurde. Grund genug, um uns den 4,79 Meter langen SUV genauer anzuschauen.

Vor der Fahrt

In den B-Säulen verstecken sich Knöpfe, welche die Türen elektronisch öffnen. Dank Sensoren erkennt die Türe selbst, wie weit sie aufschwingen kann, und stoppt beispielsweise vor einem Auto oder einer Wand. Uns erwartet ein geräumiger Innenraum mit vielen Ablagefächern – etwa auch unter der Rückbank. Das Interieur ist solide verarbeitet und vermittelt ein hochwertiges Gefühl. Sobald wir im Auto sitzen und die Bremse betätigen, startet nicht nur der 7X, sondern auch die Fahrertür schliesst automatisch. Das gibts sonst nur bei Luxusfahrzeugen wie dem Rolls-Royce Spectre. Technisch basiert der 7X übrigens auf der SAE-Plattform (Sustainable Experience Architecture) von Geely und teilt sich somit die Basis mit dem Smart #5.

Auf der Strasse

Wir fahren im knapp 2,6 Tonnen schweren SUV los. Die zwei Elektromotoren sprechen im Komfortmodus eher zurückhaltend an, und auch das höhenverstellbare Luftfahrwerk federt in der Komforteinstellung etwas gar weich ab. Wir stellen deshalb zumindest vorerst die Federung auf Sport – so eliminieren wir das Nachwippen. Nun wollen wirs aber wissen und wechseln auch den Antrieb auf die sportlichste Einstellung. Auf einer Geraden drücken wir das Gaspedal an den Anschlag – und wir werden sogleich in die bequemen Sitze gepresst. Die 100er-Marke knackt der Koloss dank 646 PS (470 kW) und 710 Nm Drehmoment in unter vier Sekunden! Das sind Werte, die sonst nur Sportwagen erreichen. Trotz unserer sportlichen Einstellung kann der 7X sein hohes Gewicht bei Kurvenfahrten jedoch nicht ganz kaschieren.

Das war gut

Der 7X beeindruckt nicht nur mit seiner Motorleistung: Auch die Ladeleistung von maximal 480 Kilowatt kann sich sehen lassen. Zeekr verspricht, dass der 95-kWh-Akku innert 16 Minuten – gemessen an einer 360-kW-Säule – von zehn auf 80 Prozent geladen wird. Wir sind mit 30 Prozent an eine schwächere 300-kW-Säule gefahren und haben die Akkus auf 80 Prozent in knapp 17 Minuten gefüllt – definitiv ein Top-Wert. Ausserdem lässt sich der Platz im Elektro-SUV sehen: Hinten gibts dank 2,90 Meter langem Radstand enorm viel Beinfreiheit, und auch der Kofferraum schluckt 539 Liter. Praktisch: Fürs Ladekabel gibts vorne einen Frunk unter der Motorhaube. Nach unserem zweiwöchigen Test pendelte sich der Verbrauch knapp drei Kilowattstunden über der Herstellerangabe ein. Jedoch fuhren wir viel bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und absolvierten lange Autobahnstrecken.

Das war schlecht

Unpraktisch finden wir die Bedienung: Uns gefallen zwar die Knöpfe am Lenkrad. Doch die meisten Funktionen muss man – ähnlich wie bei Tesla – über den 16-Zoll-Infotainment-Bildschirm bedienen. Dafür reagiert der Touchscreen sehr reaktionsschnell, und wenn man sich erst einmal an die Untermenüs gewöhnt hat, findet man alles flott. Jedoch fiel uns auf, dass wir die Temperatur enorm hochdrehen (28 Grad) mussten, damit es uns keine kalte Luft an die Beine blies. Dieses Problem kannten wir schon vom Dauertester Volvo EX30, wurde dann aber nach einigen Wochen über ein Over-the-Air-Update behoben. Bei Zeekr Schweiz hiess es auf Anfrage, man wisse von der Problematik. Vor wenigen Tagen wurde deshalb ein entsprechendes Update aufgespielt.

Zeekr 7X Privilege im Schnellcheck Antrieb 2 Elektromotoren, 646 PS (475 kW), 710 Nm, 1-Stufen-Automat, Allradantrieb

Fahrleistungen 0–100 km/h in 3,8 s, Spitze 210 km/h, Batterie netto 95 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 22/480 kW, Reichweite WLTP/Test 543/420 km

Masse L/B/H 4,79/1,93/1,65 m, Gewicht 2583 kg, Anhängelast gebremst 12 % 2000 kg, ungebremst 750 kg, Laderaum 539 l + Frunk 42 l

Umwelt Verbrauch WLTP/Test 19,9/22,6 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energie C

Preise ab 64'990 Franken, Testwagen plus Optionen 68'890 Fr., Basis Zeekr 7X «Core» mit Heckantrieb und 422 PS ab 53'990 Fr. Antrieb 2 Elektromotoren, 646 PS (475 kW), 710 Nm, 1-Stufen-Automat, Allradantrieb

Das bleibt

Für knapp 65'000 Franken bekommt man mit dem Zeekr 7X keinen billigen Chinesen – im Gegenteil: Er bietet mit heiz- und kühlbaren Massagesitzen viel Komfort, setzt Massstäbe bei Ladeleistung, und bei der Innenraumqualität kann sich so manch europäischer Hersteller eine Scheibe abschneiden. Die Basisversion mit Heckantrieb und 422 PS (310 kW) startet ab knapp 54'000 Franken. Ob sich Zeekr in der Schweiz durchsetzen kann, wird sich zeigen. Aber verstecken muss sich der Elektro-SUV punkto Preis-Leistung keineswegs – weder vor Tesla, noch vor Premiummodellen wie Audi Q6 E-Tron, BMW iX3 oder Mercedes GLC EQ.