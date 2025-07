1/16 Nach rund drei Monaten Test haben wir im VW ID.7 Tourer knapp 10'000 Kilometer zurückgelegt. Foto: Lorenzo Fulvi

Darum gehts VW ID.7 Tourer im Dauertest: Verbrauch sinkt, Reichweite überzeugt

Übersensible Parksensoren und schmaler Kofferraum stören im Alltag

Verbrauch von 17,9 kWh/100 km nach 10'000 Kilometern Testfahrt

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Halbzeit für unseren sechsmonatigen Dauertest mit dem VW ID.7 Tourer. Wir verwenden den geräumigen und komfortablen Elektro-Kombi vor allem zum Pendeln im Alltag, für Einkaufsfahrten, aber auch auf längeren Autobahnstrecken. Dank den inzwischen höheren Temperaturen konnten wir den Verbrauch beim Dauertest-Auftakt von 19,1 auf 17,9 kWh/100 km senken. Nach rund 10'000 gefahrenen Kilometern sind wir damit zwar noch immer weit weg von der Herstellerangabe (15,5 kWh/100 km). Verantwortlich dafür dürften vor allem die vielen Autobahnfahrten und die winterlichen Temperaturen noch zu Beginn des Tests sein.

Ein kürzlich gemachter Ausflug auf den Klausenpass und wieder zurück zeigt jedoch, wie effizient der an der Hinterachse verbaute 286 PS (210 kW) starke Elektromotor arbeitet. Auf der knapp 300 Kilometer langen Reise verbrauchte der Stromer-Kombi nur 14,7 kWh/100 km. Das ergibt in der Praxis eine Reichweite von fast 600 Kilometern – ähnlich wie bei einem Verbrennerauto – und dürfte so wohl auch dem letzten E-Autozweifler die Reichweitenangst nehmen.

Nervige Sensoren, viel Platz

Obwohl der Elektro-VW extrem leise über die Strasse gleitet, stören wir uns nach den ersten drei Monaten an ein paar Kleinigkeiten. Zum Beispiel reagieren die Parksensoren übersensibel, und beim Einfahren in die Tiefgarage wird fast jedes Mal der Notbremsassistent aktiv – sehr nervig. Und auch wenn das Kofferraumvolumen mit 605 Litern (1714 Liter nach Umklappen der Rückbank) grosszügig und verglichen mit anderen Elektro-Kombis am meisten Platz bietet, stört uns der schmale Kofferraumzuschnitt. So liess sich ein E-Bike erst nach Teildemontage einladen.

Schnellcheck: VW ID.7 Tourer Pro S «United» – Zwischenbericht nach 9700 km Antrieb Elektromotor, 286 PS (210 kW), 545 Nm, 1-Stufen-Automat, Heckantrieb

Fahrleistungen 0–100 km/h in 6,7 s, Spitze 180 km/h, Batterie netto 86 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/200 kW, Reichweite WLTP/Test 683/500 km

Masse L/B/H 4,96/1,86/1,55 m, Gewicht 2332 kg, Laderaum 605–1714 l

Umwelt Verbrauch WLTP/Test 15,5/17,9 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energie B

Preise ab 67'800 Franken, Testwagen plus Optionen (u. a. Exterieur Paket «Plus» mit Panoramadach, Wärmepumpe) 75'425 Fr., Basis ID.7 Tourer «Pro» ab 61'500 Fr., Basis ID.7 Limousine «Pro» 60'700 Fr. Antrieb Elektromotor, 286 PS (210 kW), 545 Nm, 1-Stufen-Automat, Heckantrieb

Umso einfacher lassen sich dagegen Kindersitze montieren. Und dank 2,97 Meter langem Radstand kriegen selbst Grossgewachsene in der zweiten Sitzreihe dank üppigem Beinraum keine Platzangst. Höchstens im Kopfbereich kanns etwas knapp werden. Und auch der Fahrer sitzt trotz im Unterboden verbauter 86-kWh-Batterie nicht zu hoch, sondern entspannt. Jetzt sind wir gespannt, wie sich unser VW ID.7 zum Abschluss des Dauertests auf dem geplanten Roadtrip an die Nordsee und zurück schlagen wird.