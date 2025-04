1/26 «Für das Mehr an Freiheit» – so warb VW vor rund zwei Jahren für ihren elektrischen Kombi: den VW ID.7. Foto: Lorenzo Fulvi

Überzeugt auf Langstrecke und im Alltag mit Komfort und Praktikabilität

«Für das Mehr an Freiheit» und «bis zu 700 Kilometer Reichweite» – so warb VW vor rund zwei Jahren für den elektrischen Passat: den VW ID.7. Das perfekte Elektroauto also für weite Reisen. Um das herauszufinden, griffen wir uns den Stromer für einen halbjährigen Dauertest.

Mittlerweile gibts neben der Limousine ID.7 auch einen Kombi mit dem Namenszusatz Tourer. In dieser Karosserieform rollte vor knapp zwei Monaten unser Testwagen in der Ausstattung «Pro S United» in unseren Redaktionsfuhrpark. Für den Vortrieb sorgt ein an der Hinterachse sitzender Elektromotor mit 286 PS (210 kW), die dafür benötigte Energie kommt von einer im Unterboden platzierten 86-kWh-Batterie.

Verbrauchsarm auf der Langstrecke

Während wir anfangs unseren Verbrauch aufgrund der niedrigen Aussentemperaturen kaum unter 20 kWh/100 km brachten, sieht das jetzt bei zunehmend steigenden Frühlingstemperaturen schon ganz anders aus. Unsere erste grössere Reise ins italienische Balocco, rund eine Stunde südwestlich der Schweizer Grenze, starten wir Anfang April bei über 15 Grad Aussentemperatur. Der VW-Katalog verspricht 683 WLTP-Kilometer Reichweite. Auf dem kleinen, aber ausreichend grossen Infodisplay direkt im Blickfeld hinter dem Lenkrad wird zu Beginn unserer Fahrt in Bremgarten AG 525 Kilometer Reichweite und 98 Prozent Akkustand angezeigt.

Die Fahrt verläuft grösstenteils auf der Autobahn – rund 330 Kilometer bis zum Ziel zeigt das Navi an. Entspannt gleiten wir mithilfe des Travel Assists. Dieser passt das Tempo automatisch ans vordere Fahrzeug an – hält den Wagen in der Spur, bremst selbständig vor Kurven, Kreiseln oder Kreuzungen ab und beschleunigt anschliessend wieder automatisch. Zum hohen Komfort trägt auch das sanft abgestimmte Fahrwerk bei, während die heiz- und kühlbaren Sitze auch diverse Massagefunktionen bieten.

In Balocco angekommen folgt die Stunde der Wahrheit: 17,9 kWh/100 km und einen Akkustand von 26 Prozent zeigt der Bordcomputer an. Ein erstaunlich guter Wert für die gefahrene Autobahnstrecke und den rund 2,3 Tonnen schweren Stromer! Für die Rückfahrt stoppen wir in Arese (I) und stöpseln den Kombi mit neun Prozent Restreichweite am Schnelllader an. Nach rund 35 Minuten und wieder auf 79 Prozent erstarktem Akku setzen wir die Fahrt fort – und kommen mit 21 Prozent Restkapazität zu Hause in Mägenwil AG an. Erneut mit demselben Durchschnittsverbrauch.

Auch im Alltag ein Grosser

Doch der Elektrokombi überzeugt uns bislang nicht nur auf der Langstrecke. Trotz seiner 4,96 Meter Länge entpuppt sich der ID.7 Tourer im Alltag als äusserst praktisch. Die grossen Proportionen sind selbst in engen Parkhäusern kein Problem. Erstens hilft die hochauflösende 360-Grad-Kamera, zweitens die mitlenkenden Hinterräder, die den Wendekreis auf lediglich 10,9 Meter schrumpfen lassen. Und selbst für den grossen Familieneinkauf steht dank 605 Liter Kofferraumvolumen (1714 Liter nach Umklappen der Rückbank!) nichts im Weg. Der ID.7 Tourer bietet zwar etwas weniger Kofferraum als sein Verbrenner-Bruder Passat (690 bis 1920 Liter), doch verglichen mit den wenigen anderen Elektrokombis auf dem Markt bietet er deutlich am meisten Platz.

Schnellcheck: VW ID.7 Tourer Pro S «United» – Auftakt nach 4200 km Antrieb Elektromotor, 286 PS (210 kW), 545 Nm, 1-Stufen-Automat, Heckantrieb

Fahrleistungen 0–100 km/h in 6,7 s, Spitze 180 km/h, Batterie netto 86 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/200 kW, Reichweite WLTP/Test 683/450 km

Masse L/B/H 4,96/1,86/1,55 m, Gewicht 2332 kg, Laderaum 605–1714 l

Umwelt Verbrauch WLTP/Test 15,5/19,1 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energie B

Auch bei einem anderen Vergleich hat unser ID.7 Tourer gegenüber dem Passat das Nachsehen – beim Preis. Startet der elektrische ID.7 Tourer ab 61'500 Franken und die «Pro S»-Version mit grösserer Batterie ab 67'800 Franken, gibts den Verbrenner-Passat schon ab 46'400 Franken – allerdings nur mit dem 122 PS (90 kW) starken Dieselmotor. Die Passat-Topausführung mit 272 PS (200 kW) starkem Plug-in-Hybrid gibts freilich auch erst ab 69'800 Franken.