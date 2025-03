1/12 Nach dem schwierigen Elektroauto-Jahr 2023 sind die Stromer entgegen dem Trend gut ins neue Jahr gestartet. Grösster Gewinner dieses Aufschwungs ist VW. Foto: Keystone

Darum gehts Elektroauto-Verkäufe in Europa steigen trotz schrumpfendem Gesamtmarkt stark an

VW überholt Tesla als führende Elektromarke in Europa

Verkäufe chinesischer Autos steigen um 64 Prozent auf 38'902 Einheiten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Alarmstufe Elektro! Da Verkäufe und Gewinne schrumpfen, blickt die europäische Autoindustrie mit Sorge in die Zukunft – so hatten wir die Gefühlslage von Europas Autobauern an dieser Stelle erst kürzlich in einem Hintergrundbericht zusammengefasst. Doch nach den ersten zwei Monaten 2025 ist so etwas wie Euphorie zu spüren: Während der europäische Automarkt zwar im Vorjahresvergleich geschrumpft ist – im Februar um drei Prozent auf rund 946'000 Fahrzeuge –, wachsen die Elektroauto-Verkaufszahlen wie schon im Januar gegen den Trend um satte 26 Prozent auf fast 161'000 Stromer.

Grösster Gewinner dieses Aufschwungs ist VW. Europas grösster Autobauer konnte den Absatz seiner vollelektrischen Modelle ID.3, ID.4 und ID.Buzz im Vergleich zu 2024 mehr als verdoppeln und den jahrelangen Dominator Tesla erstmals als führende Elektromarke Europas ablösen. Die Mittelklasselimousine ID.7, die seit Herbst 2024 auch als Kombiversion Tourer angeboten wird, rangiert neu auf Rang drei der meistverkauften Stromer, mit einem Plus von über 800 Prozent! Während VW im Februar 19'516 Stromer absetzen konnte und damit ein Plus von 182 Prozent aufweist, muss Tesla mit nur noch 15'259 verkauften E-Modellen einen Rückgang von 44 Prozent hinnehmen. Das Model Y bleibt in den ersten beiden Monaten 2025 zwar das meistverkaufte E-Auto Europas, im Vergleich zum Vorjahr sind die Verkäufe aber sogar um 53 Prozent eingebrochen.

Die 10 beliebtesten Elektromodelle in Europa

Modell Verkäufe Januar/Februar 2025 Veränderung zum Vorjahr in % Tesla Model Y 14'773 –53,1 VW ID.4 13'312 172 VW ID.7 11'303 821,2 Kia EV3* 11'271 – VW ID.3 10'837 141,4 Tesla Model 3 10'785 –26,0 Skoda Enyaq iV 10'071 36,7 Renault 5 E-Tech* 9812 – BMW iX1 8146 38,3 Citroën ë-C3* 8142 –

*Modelle waren im Jan/Feb 2024 noch nicht auf dem Markt

Positiv auf die E-Auto-Verkäufe wirken sich auch die zunehmende Anzahl preisgünstiger Elektromodelle auf dem Markt aus. Der erst seit Anfang Jahr verfügbare Renault 5 E-Tech etwa war mit 5538 Verkäufen der viertmeistverkaufte Stromer in Europa. Der ë-C3 von Citroën, im Herbst 2024 eingeführt, kam auf 5094 Verkäufe und belegt damit Rang acht in den Elektro-Top-10. Beide Modelle kosten in der günstigsten Version je unter 25'000 Franken.

Entgegen dem allgemeinen Abwärtstrend des Gesamtmarktes – 38 Hersteller meldeten im Februar ein Minus im Vergleich zum Vorjahr – stiegen die Verkäufe chinesischer Autos im Januar und Februar um 64 Prozent auf 38'902. Geely-Tochter Polestar (Ex-Volvo) konnte im Februar ein Plus von 83 Prozent verzeichnen. Auch BYD, MG sowie zehn weitere China-Marken gehörten im Februar zu den Gewinnern.