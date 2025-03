Porsche kündigt neuen Verbrenner-SUV an

Da das Geschäft mit Stromern nicht so rund läuft wie gedacht, hat Porsche Anfang des Jahres grosse Investitionen in längst totgeglaubte Verbrennermodelle angekündigt. Jetzt machen Pläne für einen Verbrenner-Nachfolger des SUVs Macan die Runde.

1/10 Porsches erster Stromer Taycan ist ein Sportwagen auf Top-Niveau – bei den Kunden kommt der Elektrosportler aber nur mässig an. Foto: Zvg

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Porsche legt bei seiner Elektrostrategie den Rückwärtsgang ein. Nachdem die Verkaufszahlen auf dem grössten Automarkt der Welt in China 2024 massiv zurückgegangen sind und ein Gewinneinbruch von 30 Prozent resultierte, will die Sportwagenmarke aus Zuffenhausen (D) nun wieder vermehrt in neue Verbrenner- und Plug-in-Hybrid-Modelle investieren – allein dieses Jahr bis zu 800 Millionen Euro. Hintergrund: Der Macan, der bisherige Bestseller im Porsche-Portfolio, wird seit fast einem Jahr in Europa nur noch als reiner Stromer angeboten – global ist 2026 für den Verbrenner-Macan Feierabend.

Die deutsche Autobild berichtet nun, dass Porsche noch bis zum Jahr 2030 eine neue, eigenständige SUV-Modellreihe mit Verbrennungsmotor und Hybridantrieb auf den Markt bringen möchte. Porsche-Chef Oliver Blume (56), der gleichzeitig auch CEO des Volkswagen-Konzerns ist, erwähnte auf der Jahrespressekonferenz, dass bei Porsche Synergien mit anderen Konzernmarken entstehen könnten, um die Entwicklungskosten zu begrenzen. Gut möglich, dass sich Blume dabei auf die Premium Platform Combustion (PPC) bezieht, auf der etwa auch der neue Audi Q5 aufbaut. Und der wiederum spielt punkto Abmessungen in der Liga des bisherigen Verbrenner-Macan, was einen Nachfolger – den es eigentlich nicht hätte geben sollen – plötzlich wieder realistisch erscheinen lässt.

Auch wenn das Verbrenner-Aus bei Porsche also erst einmal aufgeschoben wird, sind auch zahlreiche Elektro-Neuheiten in der Pipeline: Bei den SUVs soll der bereits angekündigte Cayenne als reiner Stromer folgen. Darüber hinaus gibt es gar Pläne für einen noch grösseren E-SUV oberhalb des Cayenne. Und auch die elektrischen Versionen des Boxster und des Cayman stehen in den Startlöchern.