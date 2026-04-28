Das Ende einer Ära: Nach genau 50 Jahren stoppt Audi die Produktion seines legendären Fünfzylinder-Benzinmotors. Grund: Strenge Umweltauflagen und Sparmassnahmen. Zum Abschied gibts jetzt noch eine limitierte Version des RS3 mit 400 PS.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Audi beendet Produktion des ikonischen Fünfzylinders ab 2027 wegen Euro-7

Letzte RS3-Sonderedition mit 750 Stück zu Ehren des Jubiläums – und des Abschieds

Sondermodell bietet 400 PS, exklusive Farben und sportliches Gewindefahrwerk War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Juan Thomas Redaktor Auto & Mobilität

Eigentlich wäre das Jahr 2026 für Audi ein Jahr zum Feiern: Einstieg in die Formel 1 und 50-Jahr-Jubiläum für den legendären, in der Rallye-WM viele Erfolge feiernden Fünfzylindermotor. Stattdessen stehen bei Audi aber die schlechten Absatzzahlen und ein rigoroser Sparkurs im Fokus. Und so wird das 50-Jahr-Jubiläum des Audi-Kultmotors auch gleich zu dessen Abschiedsvorstellung. Denn vor wenigen Wochen gab Audi bekannt, diesen einzustellen. Die ab 2027 geltenden strengeren Euro-7-Abgasnormen und dadurch nötigen hohe Anpassungskosten für den Weiterbau des Verbrennermotors passen nicht mehr in Audis Sparstrategie.

Zum letzten Mal baut Audi jetzt den legendären Motor in eine neue, auf 750 Stück limitierte Sonderedition des RS3 ein. Ab 2027 wird damit in Europa dann endgültig Schluss sein. Es sei denn, Audi kombiniert den Fünfzylinder künftig mit einem Hybridantrieb, wie dies Motor1.com berichtet. Zum Abschied lud uns Audi ein, nochmals in die Vergangenheit des die Marke prägenden Motors einzutauchen und verschiedene Fünfzylinder-Modelle aus fünf Jahrzehnten zu fahren.

Audi quattro (1980)

Zwar war der Audi 100 das erste Modell mit fünf Zylindern. Doch nur vier Jahre später folgte ein weitaus ikonischeres Auto: der Audi Quattro. Er revolutionierte die Strassen als erstes Serienfahrzeug mit permanentem Allradantrieb und Turbomotor und feierte in den Folgejahren – vor allem im Rallyesport – grosse Erfolge. Selbst nach fast fünf Jahrzehnten ist der Quattro ein Erlebnis. Was heute «nur» 200 PS (147 kW) sind, war damals eine Ansage – und fühlt sich auch heute noch erstaunlich lebendig an. Auf kurvigen Waldstrassen stossen wir dennoch an unsere Grenzen: Die Lenkung wirkt aus heutiger Sicht schwammig. Doch genau das, gepaart mit den charakteristischen Fehlzündungen, macht den Reiz dieses Klassikers aus.

Audi RS2 (1995)

Mehr Fahrstabilität, dafür weniger theatrale Klangkulisse, bietet der Audi RS2 Avant. Was auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Familienkombi wirkt, war 1995 die Definition eines Wolfs im Schafspelz. Unter der Haube arbeitete ein Fünfzylinder, der gemeinsam mit Porsche in Zuffenhausen auf 315 PS (232 kW) gebracht wurde. Hinter dem Steuer verschlägt es uns die Sprache: Wie souverän ein über 30 Jahre altes Auto fahren kann, ist beeindruckend. Auf kurvigen Strassen bewegen wir den RS2 mühelos, und ab etwa 3500 Umdrehungen setzt der markante Turboschub ein. Tempo 100 erreicht der Kombi in 5,1 Sekunden – ein Wert, der auch heute noch respektabel ist.

Audi RS3 (2011)

Der erste Audi RS3 erschien 2011 und setzte die Tradition konsequent fort. Im Vergleich zu A3 und S3 bot er nicht nur eine deutlich geschärfte Optik, sondern mit 340 PS (250 kW) auch ein spürbares Leistungsplus. Vor allem aber war es der charakterstarke Fünfzylinder, der den RS3 aus der Masse herausstechen liess – akustisch wie fahrdynamisch. Selbst nach 15 Jahren bekommen wir das immer noch zu spüren. In Kombination mit dem Quattroantrieb bringt der Kompaktsportler seine Leistung jederzeit souverän auf die Strasse und sorgt selbst bei schwierigen Bedingungen stets für gute Traktion.

Audi RS3 competition limited (2026)

Zum Abschied und 50. Jubiläum des Fünfzylinders legt Audi jetzt eine auf 750 Exemplare limitierte Edition auf: den RS3 Competition Limited. Optisch zählt er zu den attraktivsten RS3 überhaupt. In der exklusiven Lackierung Malachitgrün – eine von drei Sonderfarben – und mit zahlreichen Karbonelementen wirkt der Kompaktsportler nochmals deutlich schärfer. Technisch bleibt es bei 400 PS (294 kW) aus 2,5 Litern Hubraum, dennoch fährt sich das Sondermodell spürbar sportlicher – akustisch und fahrdynamisch. Durch die reduzierte Dämmung dringt der charakteristische Fünfzylinder-Sound intensiver in den Innenraum. Gleichzeitig macht das einstellbare Gewindefahrwerk das Fahrerlebnis noch schärfer. Zudem sorgen serienmässige Keramikbremsen für standfeste Verzögerung, selbst bei ambitionierter Gangart.

Keine Frage, der RS3 Competition Limited ist ein würdiges, fahrendes Abschiedsdenkmal. Er setzt ein letztes, lautes Ausrufezeichen für einen Motor, der über fünf Jahrzehnte die DNA von Audi prägte – jetzt aber offensichtlich ausgedient hat.



