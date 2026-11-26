Nach der 646 PS starken Brabus-Sportvariante steigen wir im Dauertest neu auf den etwas weniger potenten, dafür günstigeren #5 Premium mit Heck- statt Allradantrieb um. Kein Abstieg, wie die ersten Kilometer zeigen.

Darum gehts Der Smart #5 Premium leistet mit seinem Heckantrieb 363 PS und 373 Nm; sein Preis startet bei 54’200 Franken

Er federt komfortabel, in Kurven drängt das Heck nach aussen, das ESP greift spät ein

Im Testverbrauch liegt er bei 20,2 kWh pro 100 km, die Reichweite beträgt 520 Kilometer

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

Er mag optisch klobig wirken, der Smart #5. Doch gerade die Power-Topvariante Brabus mit 646 PS und 710 Nm Drehmoment, erhältlich bereits ab 59’500 Franken, macht den 4,70 Meter langen Allradler mit seinen zwei E-Motoren zum veritablen Sportwagen für einen fairen Preis. In nur 3,8 Sekunden geht es von 0 auf Tempo 100. Kurze Beschleunigungsdemonstrationen sorgten bei mitfahrenden Kollegen immer wieder für ungläubig staunende Gesichter.

Doch nicht jeder will seine Freunde erschrecken und braucht dazu einen für den Alltag völlig überdimensionierten Powerboliden. Deshalb bietet Smart den #5 für etwas weniger Geld (ab 54’200 Franken) als Modell Premium auch mit nur einem Motor an der Hinterachse, aber immer noch imposanten 363 PS und 373 Nm an. Auch diese Version benötigt nur 6,5 Sekunden auf Tempo 100 und wird erst bei 200 km/h abgeregelt. Als netten Nebeneffekt dieses «Downsizings» verspricht Smart bei der Premiumversion zudem 50 Kilometer mehr WLTP-Reichweite als beim Brabus.

Das ESP greift erstaunlich spät ein

Wie nicht anders zu erwarten, reicht uns die Leistung des #5 Premium völlig. Wir fahren zu viert und mit vollem Kofferraum in die Bündner Berge – und stehen dabei auf den kurvenreichen Strassen der Surselva keinem der uns folgenden Einheimischen im Weg. Beim flotten Stürmen der Bergstrassen stellen wir jedoch fest, dass das Heck schon mal unerwartet stark nach aussen drängen kann. Das ESP greift dann für einen Familien-SUV mit ausgeprägter Wankneigung erstaunlich spät ein.

Smart #5 Premium: Dauertest-Zwischenbericht nach 2500 km Antrieb: 1 E-Motor, 363 PS (267 kW), 373 Nm, 1-Stufen-Automat, Heckantrieb Fahrleistungen: 0–100 km/h in 6,5 s, Spitze 200 km/h, Batterie netto 94 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 22/400 kW, Reichweite WLTP/Test 590/520 km Masse: L/B/H 4,70/1,92/1,71 m, Gewicht 2260 kg, Anhängelast gebremst 12 % 1600 kg, ungebremst 750 kg, Laderaum 630–1530 l + 47 l Frunk Umwelt: Verbrauch WLTP/Test 18,4/20,2 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energie C Preise: ab 54’200 Franken, Basis Smart #5 Pro ab 49’700 Fr. Antrieb: 1 E-Motor, 363 PS (267 kW), 373 Nm, 1-Stufen-Automat, Heckantrieb Fahrleistungen: 0–100 km/h in 6,5 s, Spitze 200 km/h, Batterie netto 94 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 22/400 kW, Reichweite WLTP/Test 590/520 km Masse: L/B/H 4,70/1,92/1,71 m, Gewicht 2260 kg, Anhängelast gebremst 12 % 1600 kg, ungebremst 750 kg, Laderaum 630–1530 l + 47 l Frunk Umwelt: Verbrauch WLTP/Test 18,4/20,2 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energie C Preise: ab 54’200 Franken, Basis Smart #5 Pro ab 49’700 Fr. Mehr

Während der Brabus im Sportmodus bretthart auf der Strasse liegt, ist der Premium klar auf Komfort getrimmt. Er lenkt träger ein, und die Lenkung liefert kaum Rückmeldung. Die positive Seite dieser Abstimmung ist ein guter Federungskomfort. Selbst übelste Schläge auf Bergsträsschen bügelt der #5 premiummässig gelassen aus.

Hoher Verbrauch auf der Autobahn

Und wie stehts mit der Reichweite? Natürlich lesen sich die versprochenen 590 WLTP-Kilometer im Prospekt prima. Im Schweizer Alltag siehts allerdings anders aus. Innerorts und auf Landstrassen sind wir mit einem Verbrauch zwischen 18 und 21 kWh unterwegs. Auf der Autobahn schnellt der Wert auf rund 24 kWh hoch – wohl auch der nicht besonders aerodynamischen Karosserie (cW 0,30) geschuldet. Trotzdem hätten wir die Strecke vom Aargauer Seetal nach Obersaxen, weiter an den Panixersee und wieder zurück ins Unterland problemlos mit einer Akkuladung geschafft – hätte der Fahrer nicht kurz vor dem Ziel bei knapp 10 Prozent Restakku die Nerven verloren und am Schnelllader gestoppt.

Der Ausflug beweist aber: 460 Kilometer mit einem doch recht beträchtlichen Autobahnanteil sind locker zu schaffen. Und muss der Smart doch an den Schnelllader, gehts dank 800-Volt-Technik und bis zu 400 kW Ladeleistung blitzschnell. Die Pause reicht auf der Raststätte gerade mal für einen Espresso.

Fazit: Weniger ist mehr. Den Wechsel vom #5 Brabus auf den #5 Premium empfinden wir keineswegs als Abstieg. Leistung bietet auch der Premium mehr als genug. Zudem nerven hier das Multimediasystem und der Radioempfang nicht mit Funktionsausfällen wie zuvor im Brabus-Testwagen.