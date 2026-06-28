Mit 5,69 Metern Länge und 10'800 Litern Laderaum ist der Renault Master E-Tech ein echter Transport-Riese. Der elektrische Kastenwagen punktet im Zügel-Test und zeigt kaum Schwächen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Renault Master E-Transporter im Test: Geräumig und elektrisch, ab 62'100 Franken.

Reichweite bis 410 km; realistisch 350 km bei 24,6 kWh/100 km.

Laderaum 10'800 Liter, Zuladung 1122 kg, Wendekreis 12,8 Meter.

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Manche Möbel passen in kein normales Auto. Wer Schränke entsorgt oder neu kauft, braucht Platz. Wir machen den Härtetest – und organisieren uns für die Fahrt zum Möbelhaus den rein elektrischen Riesen-Kastenwagen Renault Master.

Vor der Fahrt

Die vierte Generation des beliebten Kastenwagens ist seit über einem Jahr auf dem Markt. Wir testen die Version L2H2: Also 5,69 Meter lang, 2,08 Meter breit und 2,50 Meter hoch. Tiefgaragen sind für diesen Riesen tabu. Glück beim Beladen: Das Wetter hält. Dank der praktischen Haken am Ladeboden sind die Spanngurte ruckzuck festgezurrt und die Möbel gesichert.

Auf der Strasse

Los gehts im 2,4-Tonnen-Stromer. Der E-Motor an der Vorderachse liefert 143 PS (105 kW) und 225 Nm Drehmoment. Das reicht völlig: Selbst voll beladen kommt der Master knackig vom Fleck. Das Fahrwerk ist für einen Transporter komfortabel abgestimmt. Die Vorderachse federt angenehm. Wegen der starren Hinterachse wippt das Heck bei groben Unebenheiten allerdings nach. Die Lenkung ist leichtgängig, der vergleichsweise kleine Wendekreis (12,8 Meter) hilft beim Rangieren.

Das war gut

Das Cockpit-Layout gefällt und sieht aus wie in den normalen Renault-PW R5 oder Clio. Zudem gibts nicht nur viel Stauraum in den Türen, sondern auch viele Ablageflächen auf der Beifahrerseite und auf dem Armaturenbrett. Renault gibt die Reichweite mit 410 Kilometern an. Wir verbrauchten auf unserer Autobahn- und Landstrassenstrecke 24,6 kWh/100 km und kamen so auf eine errechnete Reichweite von rund 350 Kilometern – nicht schlecht. Wenn man sich nur auf Landstrassen oder in der Stadt bewegt, steigt die Reichweite deutlich.

Renault Master E-Tech Electric Long Range L2H2 im Schnellcheck Antrieb: 1 Elektromotor, 143 PS (105 kW), 225 Nm, 1-Gang-Reduktionsgetriebe, Vorderradantrieb

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 13,5 s, Spitze 120 km/h, Batterie (brutto) 87 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 22/130 kW, Reichweite WLTP/Test 410/350 km

Masse: L/B/H 5,69/2,08/2,50 m, Gewicht 2378 kg, Anhängelast gebremst 12 % 2450 kg, ungebremst 750 kg, Zuladung 1122 kg, Gesamtzuggewicht 5950 kg, Laderaum 10'800 l

Umwelt: Verbrauch WLTP/Test 25,0/24,6 kWh/100 km = 0/0 g/km CO 2

Preise: ab 62'100 Franken Antrieb: 1 Elektromotor, 143 PS (105 kW), 225 Nm, 1-Gang-Reduktionsgetriebe, Vorderradantrieb

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 13,5 s, Spitze 120 km/h, Batterie (brutto) 87 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 22/130 kW, Reichweite WLTP/Test 410/350 km

Masse: L/B/H 5,69/2,08/2,50 m, Gewicht 2378 kg, Anhängelast gebremst 12 % 2450 kg, ungebremst 750 kg, Zuladung 1122 kg, Gesamtzuggewicht 5950 kg, Laderaum 10'800 l

Umwelt: Verbrauch WLTP/Test 25,0/24,6 kWh/100 km = 0/0 g/km CO 2

Preise: ab 62'100 Franken Mehr

Das war schlecht

Unser einziger Kritikpunkt ist die schlechte Auflösung der Rückfahrkamera. Gerade bei einem derart riesigen und nach hinten unübersichtlichen Transporter wie dem Master wäre ein gestochen scharfes Bild wichtig. Und: Die Zuladung beträgt 1122 Kilogramm – für unsere vier je rund 40 Kilo schweren Möbelstücke mehr als genug. Und Pöstler oder Handwerker dürften mit dem Riesen-Laderaum (10'800 l) ebenfalls glücklich werden. Nur für Profi-Umzugsunternehmen könnte die erlaubte Zuladung zu knapp sein.

Das bleibt

Renault liefert mit dem E-Master einen praktischen und ökologisch sauberen Transporter ab. Die Reichweite dürfte für die meisten Unternehmungen ausreichen. Geladen wird mit bis zu 22 kW an der heimischen Wallbox oder mit 130 kW am Schnelllader. Den E-Master gibts ab 62'100 Franken. Deutlich günstiger ist allerdings die Dieselvariante mit einem Startpreis ab 42'550 Franken.