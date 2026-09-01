Mit dem Seal 6 DM-i Touring testen wir zum ersten Mal ein Modell des chinesischen Herstellers BYD für ein halbes Jahr. Und sind gespannt, wie sich der Plug-in-Hybrid-Kombi im Alltag schlägt. Der Start ist schon mal vielversprechend.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der BYD Seal 6 DM-i Touring schafft im ersten Test über 1050 km Reichweite ohne Boxenstopp

Das Onboard-Navi leitet oft falsch, etwa in Fahrverbote hinein oder auf unbefestigte Wege

Listenpreis: 47’990 Franken, die Händler bieten aber Rabatte für den effizienten Plug-in-Hybriden

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

Wir trauen unseren Augen kaum: 1313 Kilometer Reichweite zeigt unser vollgetankter und vollgeladener Testwagen im Display hinter dem Lenkrad an. Damit werden wir die geplante über 900 Kilometer lange Fahrt nach Luxemburg und zurück locker ohne Boxenstopp schaffen. Krass: Selbst die anschliessende 150-Kilometer-Fahrt nach Tuttlingen (D) liegt noch ohne Tank- oder Ladestopp drin – erst danach müssen der 65-Liter-Benzintank und der 19-kWh-Akku des BYD Seal 6 DM-i Touring wieder gefüllt werden.

Schon imposant, welche Reichweiten im Alltag mit diesen effizienten Plug-in-Hybriden möglich sind. Natürlich darf man über Sinn oder Unsinn von solchen Monstertouren ohne Zwischenstopp diskutieren. Alternativ hätten wir den Plug-in, der rein elektrisch knapp über 100 Kilometer mit einer Ladung schafft, auch unterwegs mal aufladen können, um so mehr elektrisch und klimafreundlicher zu sein. Nur: Als Ladechampion zeigt sich der BYD nicht. AC-Laden ist nur mit maximal 6,6 kW, DC-Schnellladen nur mit 26 kW möglich. Zum Vergleich: Benchmark sind 11 kW fürs AC- und 50 kW fürs DC-Laden. Da hätten wir vom weltweit erfolgreichsten Hersteller von rein batteriebetriebenen Autos eigentlich mehr erwartet.

Irreführendes Onboard-Navi

Bislang ebenfalls nicht überzeugen kann das Navi. Auf den bisher 3000 gefahrenen Kilometern hat es uns schon einige Male direkt in ein allgemeines Fahrverbot gelotst. Und beim Ausflug ins Berner Oberland zur Rosenlaui-Schlucht wählte das BYD-Navi ab Meiringen einen derart schmalen, nicht asphaltierten Pfad, dass uns der gesunde Menschenverstand zur Umkehr zwang und wir anschliessend dem Handy-Google-Navi und der offiziellen Route folgten. Kleine Anmerkung: Weiss man, dass jeder fünfte in der Schweiz neu zugelassene BYD ein Mietauto ist, dürften sich in Meiringen wohl noch einige BYDs im Wald verirren …

Aber das war es eigentlich schon mit der Kritik. Rein optisch gefällt die zurückhaltend gestylte Kombi-Karosserie. Im Innenraum gibts – ganz unchinesisch – keine extravaganten Spielereien. Alles wirkt sachlich-funktional. Und das ist gut so. Auch an der Verarbeitung und dem Innenraummaterial gibt es bis auf den etwas penetranten Neuwagengeschmack und die weichen, wie Luftpolster wirkenden Fussmatten nichts auszusetzen. Platz gibts für Insassen und Gepäck bei 4,84 Meter Karosserielänge und 2,79 Meter Radstand mehr als genug.

Effiziente Antriebskombination

Zum Schluss noch einige Worte zum Antrieb. Der wirkt in der Praxis (mit Blick auf die technischen Daten) überraschend kraftvoll. Bedeutet konkret: Von 0 auf 100 km/h gehts in 8,5 Sekunden, die Spitze beträgt 180 km/h. Und das bei einer Systemleistung von 212 PS (156 kW). Den Vortrieb übernimmt meist der 197 PS (145 kW) starke E-Motor an der Vorderachse. Der Benziner mit nur 98 PS (72 kW) produziert vornehmlich Strom – und das, wie eingangs erwähnt, äusserst effizient (siehe auch Steckbrief).

BYD Seal 6 DM-i Touring Comfort: Schnellcheck nach 3000 Kilometern Antrieb: Plug-in-Hybrid, 1,5-l-4-Zylinder, 98 PS (72 kW) + E-Motor, 198 PS (148 kW); Systemleistung 212 PS (156 kW), 300 Nm, 1-Gang-Getriebe, Frontantrieb

Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h in 8,5 s, Spitze 180 km/h, Batteriegrösse 19 kWh, Gesamtreichweite WLTP/Test 1350/1150 km, rein elektrische Reichweite WLTP/Test 130/101 km, max. Ladeleistung AC/DC 6,6/26,0 kW

Masse: L/B/H 4,84/1,88/1,51 m, Leergewicht 1805 kg, Anhängelast gebremst/ungebremst 750/750 kg, Kofferraum 675–1535 l

Umwelt: Verbrauch WLTP/Test 1,7 l + 11,2 kWh/100 km/4,0 l + 4,8 kWh/100 km, Energieeffizienz C

Listenpreis: ab 47’990 Fr., Basisversion «Boost» mit 183 PS Systemleistung und kleinerem Akku ab Fr. 39’990.- Antrieb: Plug-in-Hybrid, 1,5-l-4-Zylinder, 98 PS (72 kW) + E-Motor, 198 PS (148 kW); Systemleistung 212 PS (156 kW), 300 Nm, 1-Gang-Getriebe, Frontantrieb

Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h in 8,5 s, Spitze 180 km/h, Batteriegrösse 19 kWh, Gesamtreichweite WLTP/Test 1350/1150 km, rein elektrische Reichweite WLTP/Test 130/101 km, max. Ladeleistung AC/DC 6,6/26,0 kW

Masse: L/B/H 4,84/1,88/1,51 m, Leergewicht 1805 kg, Anhängelast gebremst/ungebremst 750/750 kg, Kofferraum 675–1535 l

Umwelt: Verbrauch WLTP/Test 1,7 l + 11,2 kWh/100 km/4,0 l + 4,8 kWh/100 km, Energieeffizienz C

Listenpreis: ab 47’990 Fr., Basisversion «Boost» mit 183 PS Systemleistung und kleinerem Akku ab Fr. 39’990.- Mehr

Erstes Fazit: Nach 3000 Kilometern überzeugt der chinesische Reisekombi. Der offizielle Listenpreis für unsere Version Comfort beträgt 47’990 Franken. Schweizer BYD-Händler locken aktuell aber mit attraktiven Prämien und Rabatten, sodass mit etwas Verhandlungsgeschick sicher noch eine hübsche Reduktion drin liegt. Und dann verzeiht man wohl auch einige Rumpler des Fahrwerks oder die relativ schnell an Haftung verlierenden Vorderräder beim Beschleunigen auf feuchter Strasse.