Damit der neue vollelektrische Cayenne nicht nur Alltag und Rennstrecke kann, bietet Porsche ein Offroad-Paket an. Wir waren mit dem damit ausgerüsteten, 1156 PS starken Topmodell Turbo Electric unterwegs in Kappadokien.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wir testen den Porsche Cayenne Turbo Electric mit 1156 PS auf seine Offroad-Qualitäten in Kappadokien, Türkei

Das Offroad-Paket bietet mehr Bodenfreiheit, günstigere Böschungswinkel und mehr Zugkraft

Der Cayenne Turbo Electric kostet ab 189'000 Fr., das optionale Offroad-Paket zusätzliche 3050 Fr.

Roland Löwisch

Verzwickter Anflug über Kappadokien: Trotz gefühlter Windstille manövriert unser Pilot den Heissluftballon sicher durch ein Gewusel aus 159 anderen Ballons. Sein Ziel: ein Tuff-Kamm. Dort warten bereits die Testwagen für unser Offroad-Abenteuer – der Porsche Cayenne Turbo Electric mit 1156 PS und 1500 Nm maximalem Drehmoment. Damit ist der Cayenne Turbo Electric der stärkste Serienporsche, den die Stuttgarter jemals auf die Räder stellten. An Bord sind stets Allradantrieb und adaptive Luftfederung, inklusive einer Menge elektronischer Schnickschnacks, die dem Fahrwerk Komfort und Sicherheit verleihen.

Dass Porsche sich für die Türkei als Testgelände entschieden hat, hat mehrere Gründe: Erstens funktioniert die Mobilitätswende hier bestens. Die Hälfte aller neu zugelassenen PW 2025 waren Elektroautos. Zweitens hält Porsche die Türkei für einen interessanten Wachstumsmarkt. Und drittens bieten die verkehrsarmen Landstrassen und die vulkanisch entstandenen Tuffhügel Möglichkeiten für Fahrten aller Art – auch abseits befestigter Strassen. Dafür besitzt unser Testwagen ein optionales Offroad-Paket.

Auf Asphalt bis 260 km/h schnell

Zuerst gehts aber auf Asphalt. Die meisten grösseren Strassen sind in bestem Zustand. Da stoppen wir doch gleich mal, um per Launch Control den Sprint von 0 auf 100 km/h zu geniessen. Dank Aktivierung aller kurzfristig möglichen 1156 PS katapultiert sich der 2,6-Tonnen-Koloss in sagenhaften 2,5 Sekunden auf Tempo 100 – da kommt einem beinahe das Frühstück hoch. Die Power ist zudem in der Lage, den Porsche bis auf 260 km/h Spitze zu beschleunigen. Was wir hier aber besser nicht ausprobieren, um so die Hunde, Katzen und Vögel aller Art zu schützen, die die Strassen als ihr natürliches Habitat ansehen. Und uns würden zudem die vielen vor Tausenden von Jahren ausgehöhlten Tuff-Kegel entgehen, die hier einst als Behausungen mühsam in den weichen Fels gehauen wurden. Nachladen müssen wir nicht, laut WLTP beträgt die Reichweite 564 bis 642 Kilometer. Das reicht locker für unseren Test. Wir könnten aber dank 800-Volt-Architektur mit bis zu 400 kW schnellladen. Dann hätten wir in nur 10 Minuten 338 Kilometer zusätzliche Reichweite. Als Durchschnittsverbrauch gibt Porsche 20,4 bis 22 kWh an, wir schaffen es allerdings nicht unter 27 kWh.

So einen mächtigen Power-SUV kauft man sich allerdings kaum, um Energie zu sparen. Sondern um alles andere damit zu machen: reisen, rasen, flanieren – und eventuell auch mal abseits befestigter Pfade zu kraxeln. Für den Beweis, dass dies mit diesem Elektroriesen ebenfalls funktioniert, lotst uns Porsche nach dem atemberaubend schönen Rose Valley im Cappadocia National Park bei Göreme auf ein speziell ausgewiesenes Offroad-Gelände mitten im Unesco-Weltkulturerbe. Dort können wir unter anderem die zwei Offroad-Fahrprogramme ausprobieren, die den Wagen bis zu 5,5 Zentimeter hochpumpen, um mehr Bodenfreiheit zu gewinnen. Dank anderer Schürzen gibt es dazu mehr Böschungswinkel (vorne bis zu 25 statt 18,6 Grad und hinten 18,6 statt 14,6 Grad) sowie einen besseren Rampenwinkel (18,6 statt 14,6 Grad). Ausserdem erhöht das Offroad-Paket die Zugfähigkeit von 3,0 auf 3,5 Tonnen. Ein Bergab-Fahrassistent kann zwischen 2 und 13 km/h genutzt werden.

Schnellcheck: Porsche Cayenne Turbo Electric Antrieb: Zwei E-Motoren, 1156 PS (850 kW) Systemleistung, 1500 Nm, Automatikgetriebe, 4x4, Akku 113 kWh

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 2,5 s, Spitze 260 km/h, max. Ladeleistung AC/DC 22/400 kW, WLTP-Reichweite 564–642 km

Masse: L/B/H = 4,99/1,98/1,65 m, Leergewicht 2645 kg, Laderaum 747 l

Umwelt: WLTP-Verbrauch 20,4–22,0 kWh/100 km = 0 g/km CO₂, Energie A

Preis: ab 189'000 Franken, Basis-Cayenne ab 119'800 Fr. Antrieb: Zwei E-Motoren, 1156 PS (850 kW) Systemleistung, 1500 Nm, Automatikgetriebe, 4x4, Akku 113 kWh

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 2,5 s, Spitze 260 km/h, max. Ladeleistung AC/DC 22/400 kW, WLTP-Reichweite 564–642 km

Masse: L/B/H = 4,99/1,98/1,65 m, Leergewicht 2645 kg, Laderaum 747 l

Umwelt: WLTP-Verbrauch 20,4–22,0 kWh/100 km = 0 g/km CO₂, Energie A

Preis: ab 189'000 Franken, Basis-Cayenne ab 119'800 Fr. Mehr

Im Gelände bis 1 km/h langsam

Besonders bei sehr langsamer Fahrt über einen Hügelkamm zeigt der Cayenne Turbo Electric, dass er mit dem Offroad-Paket mehr kann als nur brachial über Schotterpfade zu brettern. Selbst im Schneckentempo mit 1 km/h braucht es neben Kameras und Offroad-Erfahrung zwei Instruktoren von aussen, damit wir nicht den Hügel runterkullern. Das, was man mit dem Cayenne selbst auf der Rennstrecke kaum schafft – ein Rad in der Luft –, passiert hier oben im Gelände alle 50 Meter. Das sieht von aussen dramatisch aus, doch innen bügelt die Elektronik jede Aufregung weg.

Ist der Cayenne Turbo Electric mit Offroad-Paket also ein Tausendsassa? Wenn man den Preis mitberücksichtigt, auf alle Fälle. Denn er kostet 189'000 Franken – und das Offroad-Paket nochmals 3050 Franken obendrauf. Da ist das Ballonfahren mit rund 350 Franken deutlich günstiger. Nur hat man da kein Rad in der Luft.