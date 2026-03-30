Mit dem EV2 erweitert Kia seine Elektropalette nach unten und liefert einen kompakten Elektro-SUV, der vor allem eines kann: zuverlässig durch den Alltag stromern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kia EV2 startet im April 2026, Produktion bereits angelaufen

Basis-Batterie bietet 317 Kilometer Reichweite, Long-Range-Version bis 453 Kilometer

Deutschlandpreis ab 26'600 Euro, Schweizer Preise werden erst Ende April bekannt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Kim Hüppin

Dass der EV2 zu Kias Elektrofamilie gehört, sieht man ihm sofort an. Die Designsprache «Opposites United» zieht sich auch beim Kleinsten der Familie durch – etwa an der Front mit den vertikalen, zweigeteilten Leuchten. Am Heck wagten die Designer mehr: Die Rücklichter sitzen ungewohnt tief und drücken den optischen Schwerpunkt sichtbar nach unten. Das fällt auf und unterscheidet den EV2 zumindest von hinten klar von seinen grösseren Geschwistern.

Bekanntes Konzept

Auch das dreigeteilte Display mit zwei 12,3-Zoll-Bildschirmen und separatem Klimasegment im Cockpit kennt man aus den Schwestermodellen. Die Bedienung ist logisch aufgebaut, die Materialien solide verarbeitet. Dazu kommen praktische Details wie eine induktive Ladeschale, zahlreiche USB-C-Anschlüsse und eine 220-Volt-Steckdose im Fond. Dank Vehicle-to-Load mit passendem Adapter lassen sich auch externe Geräte direkt über den Ladeanschluss des Autos laden.

Trotz kompakten Abmessungen (4,06 m lang, 1,57 m hoch) ist das Platzangebot im Fond grosszügig. Der EV2 nutzt die E-GMP-Plattform, auf der Kias gesamte EV-Familie basiert. Es gibt ihn als Vier- oder Fünfplätzer. Bei der vierplätzigen Ausführung lassen sich die Rücksitze praktischerweise längs verschieben und so kann das Kofferraumvolumen von 362 auf 403 Liter vergrössert werden.

Fährt sich unaufgeregt

Der EV2 fährt sich genau so, wie man es erwartet: unaufgeregt und ausgewogen. Der 147 PS (108 kW) starke Elektromotor beschleunigt den Kleinwagen in 8,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weckt damit keine sportlichen Ambitionen. Für den Alltag ist das aber mehr als ausreichend. Die Lenkung arbeitet angenehm leicht und präzise genug für den engen Stadtverkehr und kurvige Landstrassen. Das Fahrwerk bügelt Unebenheiten weg, ohne schwammig zu werden. Wind- und Abrollgeräusche werden durch spezielle Reifen, akustisch laminiertes Glas in den Türen und Polsterungen unter der Haube sehr gut gedämpft, insbesondere bei hohen Tempi auf der Autobahn.

Kia EV2 im Schnellcheck Antrieb: Elektromotor, 156 PS (108 kW), 1-Gang-Reduktionsgetriebe, Vorderradantrieb.

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 8,7 s, Spitze 161 km/h, Batterie 42,2 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 22/128 kW, Reichweite WLTP 317 km.

Masse: L/B/H 4,06/1,80/1,57 m, Gewicht 1620 kg, Laderaum 362 l (5-Sitzer), 403 l (4-Sitzer).

Umwelt: Verbrauch Test/WLTP 16,0/15,1 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energie A.

Preis: für die Schweiz noch nicht bekannt, in Deutschland ab 26'600 Euro (ca. 24'500 Fr.) Antrieb: Elektromotor, 156 PS (108 kW), 1-Gang-Reduktionsgetriebe, Vorderradantrieb.

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 8,7 s, Spitze 161 km/h, Batterie 42,2 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 22/128 kW, Reichweite WLTP 317 km.

Masse: L/B/H 4,06/1,80/1,57 m, Gewicht 1620 kg, Laderaum 362 l (5-Sitzer), 403 l (4-Sitzer).

Umwelt: Verbrauch Test/WLTP 16,0/15,1 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energie A.

Preis: für die Schweiz noch nicht bekannt, in Deutschland ab 26'600 Euro (ca. 24'500 Fr.) Mehr

Wer gerne die Rekuperation nutzt, kann das in drei Stufen einstellen, bis hin zum fast vollständigen One-Pedal-Drive. Unterschiede zwischen den Fahrmodi merkt man vor allem bei der Gasannahme – im Sportmodus reagiert der EV2 spontaner.

Überzeugen können auch die Assistenzsysteme: Spurfolgeassistent, adaptiver Tempomat und Spurwechselhilfe arbeiten ruhig und zuverlässig. Besonders angenehm sind die Warntöne bei Tempoüberschreitung. Sie sind dezent und tief – also kein nervend schrilles Gepiepse wie bei vielen Konkurrenten.

Verkauf startet im April

Dank 400-Volt-Technologie und maximaler DC-Leistung von 128 kW lädt der EV2 am Schnelllader in rund 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent. An der heimischen Wallbox kann er mit bis zu 22 kW laden. Die kleine 42,2-kWh-Batterie erlaubt rund 317 WLTP-Kilometer. Alternativ gibt es den EV2 auch als Long-Range-Variante mit grösserer 61-kWh-Batterie, die laut Kia bis zu 453 Kilometer weit kommen soll – allerdings stehen die finalen Homologationszahlen noch aus. In unserem ersten Test mit langen Autobahnfahrten lag der Verbrauchsschnitt des Basis-EV2 bei etwa 16 kWh/100 km. Kia gibt 15,1 kWh/100 km an, im reinen Stadtverkehr soll er gar auf 12 bis 13 kWh/100 km sinken.

Die Produktion des Kia EV2-Basismodells hat bereits begonnen, im Sommer folgen die GT-Line und Long-Range-Versionen. Gebaut wird der kompakte Stromer wie sein grösserer Bruder EV4 im Werk Žilina in der Slowakei. Schweizer Preise gibt Kia erst zum Bestellstart Ende April bekannt. Zum Vergleich: In Deutschland ist der EV2 ab 26'600 Euro (ca. 24'500 Franken) bestellbar, die Long-Range-Version gibts dort ab 36'890 Euro.