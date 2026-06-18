VW feiert 50 Jahre GTI mit einem elektrischen Knaller: Der ID. Polo GTI ist der erste Stromer der kultigen Baureihe. Blick durfte den ersten Elektro-GTI exklusiv fahren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft VW feiert 50 Jahre GTI mit erstem Elektro-Modell ID. Polo GTI

226 PS, 424 km Reichweite, 0–100 km/h unter sieben Sekunden

Preis: unter 40'000 Franken, verfügbar ab 2027 in der Schweiz

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Happy Birthday GTI! Pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum der drei Kult-Buchstaben bringt VW den ersten elektrischen GTI. Die Premiere feiert der Sport-Stromer aber nicht wie vor 50 Jahren als Golf, sondern als neuer ID. Polo GTI.

Nur kurz nach der Vorstellung des ID. Polo enthüllte VW vor wenigen Wochen auch die Sportversion des Elektro-Polo – den ID. Polo GTI. Erwartet wurde das Fahrzeug schon lange, denn VW hatte bereits an der IAA 2023 in München die Studie ID. GTI Concept gezeigt. Wir dürfen den Elektro-GTI exklusiv schon fahren.

Tacho im Retrostil

Optisch erkennt man den sportlichen Stromer als GTI an den Badges vorne im Grill und hinten unter dem beleuchteten VW-Logo. Ausserdem verfügt er über rot lackierte Bremssättel, ebenfalls mit den drei Buchstaben drauf sowie dem GTI-Schriftzug auf den Radnabendeckeln.

Auch im Innenraum gefällt der neue GTI: Zwar gibts an einigen Stellen Hartplastik, doch das Innenleben wirkt solide verarbeitet. Auf den Sitzen vermissen wir das typische GTI-Karomuster – ob da vielleicht noch eine Sonderedition folgen wird? Am Lenkrad hat VW schon beim ID.3 Neo die physischen Tasten zurückgebracht – das sorgt gemeinsam mit dem überarbeiteten Bedienkonzept für eine angenehme Bedienung. Hübsches Detail: Tacho und Anzeigen lassen sich im Retrostil des Golf 1 darstellen.

226 Elektro-PS

Auf unserer Fahrt begleitet uns VW-Sprecher Martin Hube: «Das Auto überzeugt nur, wenn man es auch mal selber fährt.» Also los gehts im ersten Elektro-GTI. Wie alle bisherigen GTI-Strassenmodelle wird auch der ID. Polo GTI nur über die Vorderräder angetrieben. Dafür arbeitet eine 226 PS (166 kW) und 290 Nm Drehmoment starke E-Maschine an der Vorderachse. Das sorgt für Beschleunigungswerte von 0 auf 100 km/h in unter sieben Sekunden.

VW ID.Polo GTI im Schnellcheck Antrieb: 1 Elektromotor, 226 PS (166 kW), 290 Nm, 1-Gang-Reduktionsgetriebe, Vorderradantrieb

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 6,8 s, Spitze 175 km/h, Batterie (netto) 52 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/105 kW, Reichweite WLTP 424 km

Masse: L/B/H 4,10/1,82/1,51 m, Gewicht 1635 kg, Anhängelast gebremst 12 % 1200 kg, ungebremst 750 kg, Laderaum 441–1240 l

Umwelt: Verbrauch WLTP 14,4 kWh/100 km = 0/0 g/km CO2, Energieeffizienz A

Preise: noch nicht bekannt, starten aber unter 40'000 Franken Antrieb: 1 Elektromotor, 226 PS (166 kW), 290 Nm, 1-Gang-Reduktionsgetriebe, Vorderradantrieb

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 6,8 s, Spitze 175 km/h, Batterie (netto) 52 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/105 kW, Reichweite WLTP 424 km

Masse: L/B/H 4,10/1,82/1,51 m, Gewicht 1635 kg, Anhängelast gebremst 12 % 1200 kg, ungebremst 750 kg, Laderaum 441–1240 l

Umwelt: Verbrauch WLTP 14,4 kWh/100 km = 0/0 g/km CO2, Energieeffizienz A

Preise: noch nicht bekannt, starten aber unter 40'000 Franken Mehr

Richtig Laune macht der Elektro-Flitzer in Kurven. Der 4,10 Meter kurze Stromer lässt sich dank des elektronisch gesteuerten Sperrdifferenzials an der Vorderachse wunderbar um Kurven pilotieren. Dabei verliert er selbst auf feuchtem Untergrund nie an Grip, selbst wenn man früh aus der Kurve beschleunigt – Sperrdiff sei Dank. Zudem begleitet uns im GTI-Modus stets die Geräuschkulisse eines GTI, die den Sound realitätsgetreu und mit Schaltvorgängen, jedoch ohne Zugkraftunterbrechung, simuliert und über die inneren Lautsprecher abspielt.

Start unter 40'000 Franken

Aber auch im Normalmodus zeigt sich der VW ID. Polo GTI souverän: Er saust entspannt über Landstrassen, beschleunigt satt und leise und schluckt Unebenheiten erstaunlich komfortabel. Die Reichweite gibt VW mit 424 Kilometern an. Fährt man allerdings sehr flott auf der Landstrasse, steigt der Verbrauch von den angegebenen 14,4 kWh/100 km auf über 18 kWh/100 km – und entsprechend schmilzt die Reichweite auf rund 300 Kilometer.

Das 52-kWh-Akkupaket saugt an der Ladestation Strom mit maximal 105 Kilowatt. In 24 Minuten ist die Batterie von 10 auf 80 Prozent voll. Der Kofferraum schluckt für diese Klasse ordentliche 441 bis 1240 Liter. Bestellbar ist der erste elektrische GTI Ende Jahr. Und 2027 dürften die ersten Fahrzeuge zu Preisen von unter 40'000 Franken in die Schweizer Showrooms rollen.