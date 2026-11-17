Das Coupé Polestar 4 ist ohne Heckscheibe zwar ein Blickfang, aber längst nicht jedermanns Geschmack. Für mehr Absatz soll jetzt eine klassischere SUV-Variante – mit Heckfenster – sorgen.

Darum gehts Polestar bringt den 4 als klassischeren SUV mit Heckfenster und grösserer Heckklappe auf den Markt

Der Dual Motor leistet 544 PS, bietet 600 km WLTP-Reichweite und kostet ab 67’900 Franken

Der SUV ist komfortabler abgestimmt als das Coupé und bietet hinten 530 bis 1665 Liter Laderaum

Stefan Grundhoff

Polestar baut schicke Autos. Doch auf hohe Verkaufszahlen kommen die chinesischen Schweden bei uns weiterhin kaum. Die junge Premiummarke ist schlicht zu wenig bekannt. Statt weiter in der Designnische zu fischen, setzt Polestar jetzt auf Mainstream – mit einer konventionelleren SUV-Variante des Polestar 4.

Bei unserem ersten Test fahren wir den Polestar 4 SUV mit Performance-Paket. Dieser erinnert mit seiner grossen Heckklappe allerdings eher an einen Kombi als an einen SUV. Technisch unterscheidet er sich nicht von der Coupélimousine. Auch beim SUV hat man die Wahl zwischen der Standardversion mit 272 PS (200 kW) und Hinterradantrieb ab 59’800 Franken und der teureren Allradvariante mit 544 PS (400 kW) ab 67’900 Franken.

Komfortablere Abstimmung

Vermutlich dürfte bei uns hauptsächlich der stärkere Allradler Dual Motor mit seinen zwei E-Motoren und 100-kWh-Batteriepaket interessieren. Mit dieser Konfiguration und seinem 400-Volt-Bordnetz schafft der 4,84 Meter lange Stromer 600 WLTP-Kilometer. Am Schnelllader zieht er maximal 200 kW. Im Vergleich zu den 800-Volt-Modellen von BMW oder Mercedes ist das eher bescheiden. Immerhin kann am AC-Lader mit 22 kW nachgetankt werden. Und wer will, nutzt den Campingmodus nach Tesla-Vorbild – praktisch nicht nur für wohlige Nachtklimatisierung, Ambientelicht oder Entertainment, sondern vor allem für das bidirektionale Strommanagement.

Technisch fast identisch, sind beim Fahren im direkten Vergleich dennoch Unterschiede zu spüren. Der fast 2,4 Tonnen schwere Elektro-SUV ist komfortabler abgestimmt, die stramme Rückmeldung von der Hinterachse fehlt trotz der stattlichen 22-Zoll-Räder unseres Testwagens. Das macht den SUV für die Langstrecke angenehmer als das optisch extravagantere Coupé. Die Lenkung passt mit ihrer Direktheit zum sportlichen Charakter des Antriebs, dürfte für unseren Geschmack aber etwas mehr Rückmeldung und Feingefühl bieten.

Die beiden E-Motoren an Vorder- und Hinterachse bringen ihr stattliches Drehmoment von total 686 Newtonmeter souverän auf die Strasse und der SUV verhält sich bis tief in den Grenzbereich angenehm neutral bis leicht untersteuernd. Die adaptiven Stossdämpfer des optionalen Performance-Pakets (+ 10’200 Franken) bieten eine gute Mischung aus Sport und Komfort.

Polestar 4 SUV Dual Motor im Schnellcheck Antrieb: Je 1 E-Motor vorne und hinten, 544 PS (400 kW), 686 Nm, 1-Gang-Getriebe, 4x4 Fahrleistungen: 0–100 km/h in 3,9 s, Spitze 200 km/h, Batterie 100 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 22/200 kW, Ladezeit 10–80% in 30 Min. Masse: L/B/H 4,84/1,99/1,56 m, Leergewicht 2375 kg, Anhängelast bis 2000 kg, Kofferraum 530–1665 l + Frunk 15 l Umwelt: Verbrauch Werk 19,0–21,6 kWh/100 km, 0 g/km CO₂, Reichweite WLTP 600 km Preis: ab 67’900 Franken, Basismodell mit 272 PS und Heckantrieb ab 59’800 Fr. Antrieb: Je 1 E-Motor vorne und hinten, 544 PS (400 kW), 686 Nm, 1-Gang-Getriebe, 4x4 Fahrleistungen: 0–100 km/h in 3,9 s, Spitze 200 km/h, Batterie 100 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 22/200 kW, Ladezeit 10–80% in 30 Min. Masse: L/B/H 4,84/1,99/1,56 m, Leergewicht 2375 kg, Anhängelast bis 2000 kg, Kofferraum 530–1665 l + Frunk 15 l Umwelt: Verbrauch Werk 19,0–21,6 kWh/100 km, 0 g/km CO₂, Reichweite WLTP 600 km Preis: ab 67’900 Franken, Basismodell mit 272 PS und Heckantrieb ab 59’800 Fr. Mehr

Das Cockpit mit den recht klein gestalteten Anzeigen hinter dem griffigen Lenkrad, aber ausgezeichnetem Head-up-Display, wurde nicht verändert. Auch die Bedienung über den zentralen Google-Bildschirm nicht. Echte Tasten für wichtige Funktionen sucht man im Cockpit leider weiterhin vergebens. Hinten sitzt es sich angenehm – allerdings wie schon beim Coupé mit etwas zu kurzen Kopfstützen. Dafür lassen sich die bequemen Rücksitze nicht nur beheizen, sondern auch in der Neigung verstellen. Und natürlich schätzen dort die Passagiere (wie auch der Fahrer) den Blick durchs Heckfenster und das grosse, viel Licht ins Interieur bringende Panoramadach. Und ein deutlicher Mehrwert im Vergleich zum Coupé ist natürlich der Laderaum mit 530 bis 1665 Liter nach Umklappen der Rücksitze.