Mit dem Elroq erweitert die VW-Tochter Skoda ihr Portfolio um einen zweiten Elektro-SUV. Unser einjähriger Dauertest soll zeigen, wie sich der Elroq im Redaktionsalltag schlägt.

Darum gehts Skoda Elroq überzeugt im Alltag und bei städtischen Fahrten

Infotainmentsystem erfordert Eingewöhnung, dafür überzeugt der adaptive Tempomat

Reichweite von 460 Kilometern bei einem Verbrauchsschnitt von 16,8 kWh/100 km Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Der zweite Stromer von Skoda hatte bereits vor seiner Lancierung einen erfolgreichen Start: Im Dezember 2024 gewann er die Publikumswahl zum Schweizer Auto des Jahres 2025. Doch hat er diesen Titel auch zu Recht erhalten? Das möchten wir herausfinden und starteten Ende Sommer mit einem Elroq 85 zum einjährigen Dauertest.

Zum Auftakt machten wir nicht wie bei unserem letzten Dauertester aus dem VW-Konzern, dem elektrischen Kombi VW ID.7 Tourer, eine längere Reise, sondern nutzten das Fahrzeug hauptsächlich, um im Alltag zur Arbeit zu pendeln, einzukaufen oder Verwandte und Freunde zu besuchen.

Sparsam in der Stadt

So schafften wir nach den ersten drei Monaten rund 5000 Kilometer im «Timiano Grün» lackierten Testwagen und ziehen bereits ein erstes Zwischenfazit. Für städtische Fahrten eignet sich der 4,49 Meter kurze Stromer perfekt: Da er an der Vorderachse keinen Motor verbaut und dadurch einen Wendekreis von nur 9,3 Metern hat, lässt er sich äusserst agil um Kurven oder durch enge Parkhäuser zirkeln. Die Lenkung fühlt sich dabei stets sehr leichtgängig, aber präzise und reaktionsschnell an.

Mehr zu Skoda Skoda-Classic-Modelle gefahren Keine schlechten Autos mehr

Dass sich der Elroq in der Stadt am wohlsten fühlt, merken wir auch beim Verbrauch: Da braucht er teilweise weniger als 10 kWh/100 km! Möglich machts der 286 PS (210 kW) starke E-Motor an der Hinterachse, der die Energie effizient zurückgewinnt und den Elroq häufig entspannt segeln lässt. Praktisch: Die Rekuperationsstärke lässt sich über die Wippen hinter dem Lenkrad einstellen – nur schade, vergisst der Elroq die Einstellung beim Betätigen der Bremse wieder. Dank 545 Nm Drehmoment ist er sportlich motorisiert: Den Spurt auf 100 km/h schafft der Elroq in nur 6,6 Sekunden. Passend dazu hat das Fahrwerk eine straffe Grundabstimmung, ist aber ausgewogen ausbalanciert.

Durstig auf der Autobahn

Weniger sparsam zeigt sich unser Skoda allerdings bei Autobahnfahrten. Dort bewegt sich der Verbrauch des Kompakt-SUVs meist über 20 kWh/100 km. Und so pendelte sich unser Durchschnittsverbrauch nach den ersten 5000 Kilometern bei 16,8 kWh/100 km ein – also rund eine Kilowattstunde mehr als von Skoda angegeben. Die 77 kWh grosse Batterie erlaubt so mit einer Ladung eine Reichweite von rund 460 Kilometern. Definitiv kein schlechter Wert für den 2,2 Tonnen schweren Kompakt-SUV – und mit weniger Autobahnanteil bei unseren Fahrten würden wohl locker auch 500 Kilometer und mehr drin liegen.

Schnellcheck: Skoda Elroq 85 – Auftakt nach 5000 km Antrieb Elektromotor, 286 PS (210 kW), 545 Nm, 1-Stufen-Automat, Heckantrieb

Fahrleistungen 0–100 km/h in 6,6 s, Spitze 180 km/h, Batterie netto 77 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/135 kW, Reichweite WLTP/Test 573/460 km

Masse L/B/H 4,49/1,88/1,63 m, Gewicht 2219 kg, Anhängelast gebremst 12 % 1000 kg, ungebremst 750 kg, Laderaum 470–1580 l

Umwelt Verbrauch WLTP/Test 15,7/16,8 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energie B

Preise ab 43’430 Franken, Testwagen plus Optionen (u. a. Anhängerkupplung, Ausstattungspaket eBravo – nicht mehr erhältlich, beinhaltet Maxx Paket, Drive Paket, Clever Paket und Transport Paket – und Design Selection «Lodge») 52’260 Fr., Basis Skoda Elroq 60 ab 37’610 Fr. Antrieb Elektromotor, 286 PS (210 kW), 545 Nm, 1-Stufen-Automat, Heckantrieb

Fahrleistungen 0–100 km/h in 6,6 s, Spitze 180 km/h, Batterie netto 77 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/135 kW, Reichweite WLTP/Test 573/460 km

Masse L/B/H 4,49/1,88/1,63 m, Gewicht 2219 kg, Anhängelast gebremst 12 % 1000 kg, ungebremst 750 kg, Laderaum 470–1580 l

Umwelt Verbrauch WLTP/Test 15,7/16,8 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energie B

Preise ab 43’430 Franken, Testwagen plus Optionen (u. a. Anhängerkupplung, Ausstattungspaket eBravo – nicht mehr erhältlich, beinhaltet Maxx Paket, Drive Paket, Clever Paket und Transport Paket – und Design Selection «Lodge») 52’260 Fr., Basis Skoda Elroq 60 ab 37’610 Fr. Mehr

Apropos drin: Platz gibts im proper verarbeiteten Innenraum des Elroq üppig – und auch viele praktische Ablagen für Kleinkram. Der lange Radstand von 2,77 Metern ermöglicht auch hinteren Passagieren einen bequemen Aufenthalt während der Fahrt. Ebenfalls praktisch, gerade jetzt im Winter: Das Netz an der Unterseite der Hutablage, wo sich Eiskratzer und Schneebürste verstauen lassen. Zudem verfügt unser Testwagen über die optionale (plus 790 Fr.) Anhängerkupplung, an der bis zu einer Tonne angehängt (beim Allradler wären es gar 1800 Kilo) oder ein Veloträger montiert werden kann.

Verschachteltes Infotainment

Womit wir uns hingegen noch besser anfreunden müssen, ist das Infotainmentsystem. Es funktioniert zwar reaktionsschnell, doch sind viele Funktionen in Untermenüs versteckt – und so verirrt man sich gerne, vor allem wenn man das Fahrzeug nicht täglich nutzt. Mit der Handy-Verbindung von Apple CarPlay oder Android Auto kann man dem aber etwas entgegenwirken. Dafür freuen wir uns über den adaptiven Tempomaten, den man nicht über irgendwelche Knöpfe einstellt, sondern klassisch über einen Hebel hinter dem Lenkrad.

Preislich startet der Elroq bei knapp 38’000 Franken (Basis), die von uns getestete Variante kostet rund 5000 Franken mehr. Dafür gibts einen grösseren Akku und somit auch mehr Reichweite. Und mit weiteren Optionen wie Head-up-Display kommt unser Testwagen auf über 50’000 Franken, was ihn nicht unbedingt zu einem besonders günstigen Schnäppchen macht. Wie sich der Elroq jetzt im Winter und auf der Langstrecke schlägt, erfährst du im nächsten Zwischenbericht.