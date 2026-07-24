BYD macht sich in Europa nicht nur in Volumensegmenten breit, sondern schockt auch die Edel-Konkurrenz: Der elektrische Supersportler Denza Z verschiebt mit seiner irren Power die Grenzen. Nach der ersten Fahrt sind wir geflasht – nicht nur wegen der Akkutechnik.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Denza Z startet Ende 2026 in der Schweiz mit 1604 PS

Flash-Charging lädt Batterie in 9 Minuten von 10 auf 97 Prozent

Preis unter 200'000 CHF, Höchstgeschwindigkeit bis zu 350 km/h

Von Denza werden wohl nur eingefleischte Autofans schon etwas gehört haben. Die Edelmarke aus dem chinesischen BYD-Konzern expandiert derzeit mit grossen Ambitionen nach Europa und steht mit dem ebenso sehenswerten wie kraftvollen Shooting Brake Z9 GT und dem kastenartigen Luxus-Van D9 auch auf dem Schweizer Markt in den Startlöchern.

Neben dem Offroader Bao 5 hat Denza noch ein weiteres Modell in der Pipeline: Der 4,78 Meter lange Z – als Coupé, Cabrio und radikale Racing-Version zu bekommen – pulverisiert dabei mit seiner Symbiose aus Fahrleistungen, schickem Design und einem Preis von deutlich unter 200'000 Franken die etablierte Konkurrenz. Zu dieser zählen die leistungsstarken Versionen von Porsche Taycan, Tesla Model S oder der neue Mercedes-AMG GT 4-Türer ebenso wie die elektrischen Hypersportler Rimac Nevera oder Lotus Evija.

«Der Denza Z steht für kompromisslose Leistungsfähigkeit und wurde entwickelt, um neue Standards zu setzen. Mit beeindruckender Leistung, kraftvoller Beschleunigung und aussergewöhnlicher Fahrdynamik definiert er die Massstäbe für elektrische Supersportwagen neu», erläutert BYDs Vizepräsidentin Stella Li (56): «Die Flash-Charging-Technologie macht ihn zudem zum ersten Fahrzeug seiner Art, das maximale Leistung ohne Einschränkungen ermöglicht. Der Denza Z zeigt eindrucksvoll, wie unser technologieorientierter Ansatz in jedem Segment neue Massstäbe setzt.»

Kraft aus drei Elektro-Herzen

Wie imposant das Potenzial des chinesischen Überfliegers ist, konnten wir auf der kompakten Rennstrecke von Goodwood in Südengland selbst erleben. Wir nehmen auf bequemen Sportsitzen Platz, blicken auf die etwas unübersichtlichen Displays im ansonsten edel und sehenswert verarbeiteten Cockpit und rollen gemächlich aus der engen Boxengasse. Schon die erste Beschleunigung mit weniger als einem halben Gaspedaltritt offenbart den gewaltigen Schub des elektrischen Supersportwagens.

Zwei Elektromotoren mit jeweils 460 PS (340 kW) an der Hinterachse, sowie der Frontmotor mit weiteren 680 PS (500 kW) sorgen theoretisch für eine Gesamtleistung von 1604 PS (1180 kW) und ein gigantisches Drehmoment von 1240 Nm. Denza gibt für den Sprint von 0 auf 100 km/h knappe zwei Sekunden an – beim beherzten Tritt aufs Gas fühlen wir uns wie in einem Neutronenbeschleuniger.

Denza Z im Schnellcheck Antrieb: 3 E-Motoren, 1604 PS (1180 kW), 1240 Nm, 1-Gang-Automatik, 4x4

Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h in 2,25 s, Spitze 300 km/h, Batteriegrösse (netto) 76 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/1500 kW, Reichweite WLTP 410 km

Masse: L/B/H = 4,78/1,99/1,33 m, Leergewicht 2230 kg, Kofferraum 250 l

Umwelt: Verbrauch WLTP ca. 19,0 kWh/100 km, Energieeffizienz k. A.

Preis: ab ca. 167'000 Euro (CH-Preise noch nicht bekannt) Antrieb: 3 E-Motoren, 1604 PS (1180 kW), 1240 Nm, 1-Gang-Automatik, 4x4

Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h in 2,25 s, Spitze 300 km/h, Batteriegrösse (netto) 76 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/1500 kW, Reichweite WLTP 410 km

Masse: L/B/H = 4,78/1,99/1,33 m, Leergewicht 2230 kg, Kofferraum 250 l

Umwelt: Verbrauch WLTP ca. 19,0 kWh/100 km, Energieeffizienz k. A.

Preis: ab ca. 167'000 Euro (CH-Preise noch nicht bekannt) Mehr

Passend dazu arbeiten die Kohlefaserbremsen mit sechs Kolben vorne und vier hinten sehr stabil. Die Sportreifen geben prima Rückmeldung von der Fahrbahnoberfläche. Das Komfortniveau ist dabei beeindruckend – auch weil das Fahrwerk des Z nicht nur über eine Doppelquerlenker-Aufhängung vorn und Mehrlenkerachse hinten, sondern dank der E3-Hochleistungs-Plattform auch über eine Luftfederung verfügt. Einziges Manko: So sehr der Schub aus den unteren und mittleren Tempi auch begeistert, lässt die Lenkung jene präzise Kalkulierbarkeit vermissen, die ein über 2,2 Tonnen schwerer Sportwagen dieser Leistungsklasse seinem Piloten bieten sollte.

Auch Laden geht rasant

Wer noch grössere Rennstrecken-Ambitionen hegt, kann sich für den Denza Z Racing entscheiden: Die leicht verlängerte Topversion verfügt über eine angepasste Aerodynamik mit Spoilern und Mega-Heckflügel und die Luftfederung wird sinnvollerweise durch Schraubenfedern ersetzt. So liegen statt der angegebenen 300 bis zu 350 km/h Spitze drin.

Nachladen kann der sportlichste Denza aller Zeiten übrigens kaum langsamer: Dank Flash-Charging (mehr dazu hier) erstarkt das 78 kWh grosse Batteriepaket im Unterboden mit maximal 1500 kW! Damit sind die relativ kleinen Akkus in neun Minuten von 10 auf 97 Prozent gefüllt – ein abstruser Wert, der die Konkurrenz genauso staunend zurücklässt wie bei den Fahrleistungen. Und auch uns flasht der Ende Jahr zu den Händlern rollende Denza Z bei der ersten Testfahrt gleich in mehrfacher Hinsicht.

1:14 Von 10 auf 97 Prozent: Flash-Charger lädt die Batterie in unter neun Minuten



