1/12 Im Auftaktbericht zum Dauertest des Volvo EX30 Twin Motor Performance bemängelten wir die nicht funktionierende Innenraumheizung. Es ist noch immer nicht besser geworden. Foto: Carla Schwinnen

Auf einen Blick Volvo EX30 im Dauertest: Heizprobleme und Update-Schwierigkeiten

Auf der Strasse überzeugt das Fahrwerk, der Komfort, die Reichweite und die Leistung

Viel Power dank je einem E-Motor an der Vorder- und der Hinterachse Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

In diesem Volvo scheint der Software-Wurm drinzustecken: In unserem Bericht zum Auftakt des sechsmonatigen Tests des Volvo EX30 Twin Motor Performance bemängelten wir die nicht funktionierende Innenraumheizung – was vor allem über die kalten Festtage unangenehm war. Auf unser Nachfragen erhielten wir von Volvo Schweiz die Antwort, das Problem sei bekannt, es werde demnächst ein Update geben. Das können wir entweder selbst herunterladen oder es vom Händler hochspielen lassen.

Tatsächlich erhielten wir einige kalte Wochen später im Cockpitdisplay die Mitteilung, dass jetzt ein Update (Version 1.5) zur Verfügung stehe. Voller Freude starteten wir das Update und warteten gespannt – doch dann das: 46 Prozent waren heruntergeladen, dann blieb das System hängen. Installiert wurde nichts. Stoppen, abbrechen oder neu starten liess sich das Update bislang nicht.

Allerdings: Unser Heizproblem wäre damit sowieso nicht behoben. Denn in der abrufbaren Update-Beschreibung steht nichts von verbesserter Heizleistung. Dafür verspricht man neue Klänge für die Zentralverriegelung, eine Warnmeldung, sollte die Temperatur der Hochvoltbatterie unter 0 Grad sinken und weitere Nebensächlichkeiten. Zum Glück steht jetzt der Frühling vor der Tür – die noch immer nicht richtig arbeitende Bordheizung kümmert uns erst einmal weniger.

Tolles Fahrgefühl

Spätestens beim Fahren wird uns ohnehin richtig warm ums Herz. Das Volvo-Fahrwerk ist grosse Klasse – trotz der imposanten Leistung von total 428 PS (315 kW) der beiden auf die Vorder- und Hinterachse wirkenden Elektromotoren federt der Fünftürer komfortabel, rollt leise ab und lenkt in Kurven direkt ein. Auch die Reichweite schmilzt bei kalten Aussentemperaturen nicht ganz so drastisch wie bei vielen anderen Elektroautos. Es scheint, als wäre der 69-kWh-Akku gut isoliert – die Schweden haben schliesslich Erfahrung.

Einzig daran, dass man das gefahrene Tempo statt direkt im Blickfeld nur auf dem tabletgrossen Display in der Mitte des Armaturenbretts ablesen kann, haben wir uns noch immer nicht gewöhnt. So passiert es nach wie vor auf Landstrassen, dass wir laufend langsamer werden und irgendwann nur noch mit 65 km/h dahinkriechen, wenn wir nicht ständig auf den Tacho schielen. Mit dem Frühling steht nach Ostern das Umrüsten auf Sommerreifen an – und bei dieser Gelegenheit kann uns dann vielleicht auch der Volvo-Händler unsere elektronischen Rätsel lösen.

Volvo EX30 Twin Motor Performance – nach 4500 km Antrieb: 2 E-Motoren, vorne 156 PS (115 kW), hinten 272 PS (200 kW), total 428 PS (315 kW), 543 Nm ab 1/min, 1-Gang-Automat, 4x4

Fahrleistungen: 0–100 km/h 3,6 s, Spitze 180 km/h. Batterie 69 kWh (64 kWh netto), max. Ladeleistung AC/DC 22/153 kW, Reichweite WLTP/Test (im Winter) 450/360 km

Masse: L/B/H 4,23/1,83/1,54 m, Gewicht 1885 kg, Laderaum 318–904 l + 7 l Frunk

Umwelt: Verbrauch WLTP/Test 17,5/22,2 kWh/100 km, 0 g/km CO₂-Ausstoss lokal, Energieeffizienz A

Preis: ab 48’800 Franken; Basismodell mit 272 PS (200 kW) ab 38'250 Franken Antrieb: 2 E-Motoren, vorne 156 PS (115 kW), hinten 272 PS (200 kW), total 428 PS (315 kW), 543 Nm ab 1/min, 1-Gang-Automat, 4x4

Fahrleistungen: 0–100 km/h 3,6 s, Spitze 180 km/h. Batterie 69 kWh (64 kWh netto), max. Ladeleistung AC/DC 22/153 kW, Reichweite WLTP/Test (im Winter) 450/360 km

Masse: L/B/H 4,23/1,83/1,54 m, Gewicht 1885 kg, Laderaum 318–904 l + 7 l Frunk

Umwelt: Verbrauch WLTP/Test 17,5/22,2 kWh/100 km, 0 g/km CO₂-Ausstoss lokal, Energieeffizienz A

Preis: ab 48’800 Franken; Basismodell mit 272 PS (200 kW) ab 38'250 Franken Mehr