Auf langen Strecken zeigte der elektrische Opel Astra im Blick-Dauertest Schwächen. Besser solls nun der Astra GSe mit Plug-in-Hybrid-Antrieb machen. In der ersten Etappe des Langzeittests musste der GSe gleich zum Dauerlauf Richtung Italien antreten.

1/28 Nach etwas mehr als 8500 Kilometern endet unser halbjähriger Dauertest mit dem Opel Astra Electric. Foto: Lorenzo Fulvi

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Nach rund 8500 Kilometern endete unser halbjähriger Dauertest mit dem Opel Astra Electric. Lange Distanzen haben wir kaum zurückgelegt – mehr als 400 Kilometer waren mit dem Stromer fast nie zu schaffen. Aber: Für den Alltag auf Schweizer Strassen genügte die Reichweite allemal. Zudem überzeugte der Elektro-Astra mit seinem geschmeidigen Fahrverhalten ohne PS-Protz-Allüren und wog die eher bescheidenen 156 PS Spitzenleistung mit einem äusserst niedrigen Testverbrauch von 17,1 kWh auf 100 Kilometer auf.

Um den vor kurzem neu aufgelegten Astra noch mit einem weiteren Antrieb testen zu können, bot uns Opel den Plug-in-Hybriden namens GSe als Kombi-Sports-Tourer im Tausch gegen den Elektro-Astra an. Der GSe (Grand Sport electric) ist rund 25 Zentimeter länger als die Schrägheck-Variante und verkörpert in Kombination mit dem maximal 225 PS starken Antriebsstrang das Topmodell der Astra-Reihe.

Dauertest: Opel Astra Electric Swiss Plus – 8547 km und Abschluss Antrieb Elektromotor, 156 PS (115 kW), 270 Nm, 1-Stufen-Automat, Frontantrieb

Fahrleistungen 0–100 km/h in 9,2 s, Spitze 170 km/h, Batterie netto 50,8 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/100 kW, Reichweite WLTP/Test 381–429/280–424 km

Masse L/B/H 4,37/1,86/1,44 m, Gewicht 1736 kg, Laderaum 352–1268 l

Umwelt Verbrauch WLTP 14,4–16,2 kWh/100 km, Test 17,1 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energie A.

Preise Astra Electric ab 44'500 Franken, Testwagen plus Optionen (u.a. elektrisches Glasschiebedach, heizbare Frontscheibe, Head-up-Display, 18''-Leichtmetallfelgen, Metallic-Lack, ergonomischer Fahrersitz) 50'710 Fr., Basisversion Astra (Benziner, 110 PS) ab 30'730 Fr. Lorenzo Fulvi Antrieb Elektromotor, 156 PS (115 kW), 270 Nm, 1-Stufen-Automat, Frontantrieb

Fahrleistungen 0–100 km/h in 9,2 s, Spitze 170 km/h, Batterie netto 50,8 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/100 kW, Reichweite WLTP/Test 381–429/280–424 km

Masse L/B/H 4,37/1,86/1,44 m, Gewicht 1736 kg, Laderaum 352–1268 l

Umwelt Verbrauch WLTP 14,4–16,2 kWh/100 km, Test 17,1 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energie A.

Preise Astra Electric ab 44'500 Franken, Testwagen plus Optionen (u.a. elektrisches Glasschiebedach, heizbare Frontscheibe, Head-up-Display, 18''-Leichtmetallfelgen, Metallic-Lack, ergonomischer Fahrersitz) 50'710 Fr., Basisversion Astra (Benziner, 110 PS) ab 30'730 Fr. Mehr

Ab in den Süden

Einen markanten Unterschied gibts schon beim Platz: Der Kofferraum erweitert sich von 352 bis 1268 auf stattliche 485 bis 1580 Liter. Wenn der Stauraum auf der Rückbank nicht benötigt wird, fällt die Beinfreiheit dort ebenfalls deutlich grösser aus als im Schrägheck. Von aussen sehen wir dem GSe die versprochene Sportlichkeit nur im Detail an. Das Chassis sitzt 10 Millimeter tiefer, am Heck glänzt ein dezentes GSe-Logo – das wars. Auch im Innenraum unterscheiden sich lediglich die knackigeren Sitze vom gewöhnlichen Astra.

Am meisten Kritik erntete der Elektro-Astra in unserem Test für seine nur bedingt vorhandene Langstrecken-Tauglichkeit. Nicht nur wegen der mageren Autobahn-Reichweite (max. 300 km), sondern auch aufgrund seiner DC-Schnellladeleistung von bestenfalls 100 kW – ein Ladestopp (0–80 Prozent) dauert damit rund 40 Minuten. Deutlich weiter solls im nun übernommenen Astra GSe gehen: 700 Kilometer zeigen die Digital-Instrumente vor Beginn unseres ersten Langstreckentests an, rund 50 davon sollen dank 11,3-kWh-Batterie rein elektrisch drinliegen. Gute Voraussetzungen für die rund 2000 Kilometer lange Strecke vom grauen Aargau ins sonnenverwöhnte Sizilien (I).

Aus Surren wird Röhren

Beim Tritt aufs Gas spricht der Astra spontan und flott an und zieht dank im Achtgang-Automatikgetriebe integriertem Elektromotor flüsterleise davon. Wird mehr Power benötigt, schaltet sich der 1,6-Liter-Benziner fast unmerklich und ruckfrei dazu. Die dann verfügbare maximale Systemleistung von 225 PS (165 kW) und 360 Nm verleitet uns hier und da, kurvigere Passagen etwas flotter unter die schicken 19-Zoll-Alus zu nehmen, wobei auch das Fahrwerk hervorragend auf den sportlichen Trimm abgestimmt ist. Mit leerem Akku kommt der Benziner allerdings schnell an seine Leistungsgrenzen, röhrt unter Volllast unüberhörbar und brummt auch auf der italienischen Autobahn laut vor sich her.

Dauertest: Opel Astra GSe Sports Tourer – Auftakt Antrieb Plug-in-Hybrid, 1,6-Liter-R4-Benziner, 180 PS (132 kW), Elektromotor 110 PS (81 kW), Systemleistung 225 PS (165 kW), 360 Nm, 8-Stufen-Automat, Frontantrieb, Akku netto 11,3 kWh, AC/DC 3,7/– kW (optional 7,4 kW)

Fahrleistungen 0–100 km/h in 7,9 s, Spitze 233 km/h, E-Reichweite WLTP 55 km

Masse L/B/H 4,64/1,87/1,49 m, Gewicht 1797 kg, Laderaum 485–1580 l

Umwelt WLTP 1,6 l + 22,4 kWh/100 km = 36 g/km CO₂, Energie B

Preise ab 51'790 Franken, Testwagen «Shine Pack» plus 5 Optionen (Zweifarb-Lack, Ladegerät 7,4 kW, Panorama-Glasschiebedach, Soundsystem) 61'790 Franken, Basis (Benzin, 130 PS) ab 44'290 Franken. Lorenzo Fulvi Antrieb Plug-in-Hybrid, 1,6-Liter-R4-Benziner, 180 PS (132 kW), Elektromotor 110 PS (81 kW), Systemleistung 225 PS (165 kW), 360 Nm, 8-Stufen-Automat, Frontantrieb, Akku netto 11,3 kWh, AC/DC 3,7/– kW (optional 7,4 kW)

Fahrleistungen 0–100 km/h in 7,9 s, Spitze 233 km/h, E-Reichweite WLTP 55 km

Masse L/B/H 4,64/1,87/1,49 m, Gewicht 1797 kg, Laderaum 485–1580 l

Umwelt WLTP 1,6 l + 22,4 kWh/100 km = 36 g/km CO₂, Energie B

Preise ab 51'790 Franken, Testwagen «Shine Pack» plus 5 Optionen (Zweifarb-Lack, Ladegerät 7,4 kW, Panorama-Glasschiebedach, Soundsystem) 61'790 Franken, Basis (Benzin, 130 PS) ab 44'290 Franken. Mehr

Mit sinkendem Akkustand steigen auch die Verbrauchswerte: Am Ende der über 4000 Kilometer langen Reise kamen wir auf durchschnittlich 6,5 l/100 km. Nicht schlecht für einen 4,64 Meter langen und vollgepackt mehr als 1,8 Tonnen schweren Familienkombi. Aber eben auch weit entfernt von den im Prospekt angegebenen 1,6 l/100 km (plus Strom), die der Plug-in-Hybrid beim regelmässigen Laden der Batterie schaffen soll. Wobei genau dort der Vorteil des Systems mit Doppelherz liegt: Obwohl wir nie Gelegenheit hatten, den Astra GSe unterwegs mit Strom zu versorgen, bewies er auf der Langstrecke Ausdauer. Nun sind wir gespannt, wie sich der Kombi mit dem Blitz im Logo in den kommenden Monaten im Schweizer Alltag schlägt – mit nun regelmässig gefülltem Akku.