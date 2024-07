Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/10 Derzeit rollt Opels Astra Electric bei der SonntagsBlick-Autoredaktion im Dauertest. Rund 5000 Kilometer sind schon abgespult.

Andreas Faust Leitung Auto & Mobilität

Elektroautos fahren flott, sind leise, energieeffizient und schonen über den gesamten Lebenszyklus gesehen sowohl Umwelt als auch Portemonnaie. Trotzdem kaufen vier von fünf Schweizern noch immer ihr neues Auto mit einem Verbrenner. Warum? Reichweitenangst – was, wenn die Batterie leer ist und keine Ladesäule weit und breit? Und Ladeunlust, weils länger als Tanken dauert.

Reichweitenangst können wir in der Blick-Autoredaktion allerdings nicht nachvollziehen – wir fahren wir auch einen Benziner nicht fast leer und suchen erst dann nach einer Zapfsäule. Aber Ladefrust spüren auch wir ab und zu.

Topp an der Wallbox

Gut 5000 Kilometer hat unser Opel Astra Electric jetzt auf dem Dauertest-Zähler – aber meist nur rund um den Kirchturm und in der Schweiz abgespulte. Denn bei der Anreise zu Auto-Terminen ist Zeit entscheidend und zerrt jeder Ladestopp an den Nerven. Mit nur 100 Kilowatt maximaler Ladeleistung gehört der Fünfplätzer leider zu den Langsamladern, dessen Ladestromkurve bei gut 50 Prozent Aufladung auch langsam, aber sicher, schon wieder absackt.

Mit An- und Abstöpseln dauert ein Ladestopp von 10 auf 80 Prozent Kapazität gut 40 Minuten. Weshalb wir für die Langstrecke oft auf andere Testwagen ausweichen. VW und Co. haben bei ihren E-Modellen schon Ladeleistung nachgelegt, aber die Stellantis-Plattform des Astra scheint das nicht herzugeben. Dafür überzeugt der Astra an der heimischen Wallbox: Kein langes Abgleichen mit dem Netz wie bei manch anderem Stromer, sondern er zieht sofort Strom – nach knapp 5,5 Stunden ist er voll. Praktischer Pluspunkt: Fürs Abbrechen zwischendurch muss man ihn nicht mit dem Funkschlüssel überlisten – es gibt eine Taste an der Ladebuchse.

Dauertest: Opel Astra Electric Swiss Plus – 5000 km Antrieb Elektromotor, 156 PS (115 kW), 270 Nm, 1-Stufen-Automat, Frontantrieb

Fahrleistungen 0–100 km/h in 9,2 s, Spitze 170 km/h, Batterie netto 50,8 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/100 kW, Reichweite WLTP/Test 381–429/280–424 km

Masse L/B/H 4,37/1,86/1,44 m, Gewicht 1736 kg, Laderaum 352–1268 l

Umwelt Verbrauch WLTP 14,4–16,2 kWh/100 km, Test 16,4 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energie A.

Preise Astra Electric ab 44'500 Franken, Testwagen plus Optionen (u.a. elektrisches Glasschiebedach, heizbare Frontscheibe, Head-up-Display, 18''-Leichtmetallfelgen, Metallic-Lack, ergonomischer Sitz Fahrer) 50'710 Fr., Basisversion Astra (Benziner, 110 PS) ab 30'730 Fr. Lorenzo Fulvi Antrieb Elektromotor, 156 PS (115 kW), 270 Nm, 1-Stufen-Automat, Frontantrieb

Fahrleistungen 0–100 km/h in 9,2 s, Spitze 170 km/h, Batterie netto 50,8 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/100 kW, Reichweite WLTP/Test 381–429/280–424 km

Masse L/B/H 4,37/1,86/1,44 m, Gewicht 1736 kg, Laderaum 352–1268 l

Umwelt Verbrauch WLTP 14,4–16,2 kWh/100 km, Test 16,4 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energie A.

Preise Astra Electric ab 44'500 Franken, Testwagen plus Optionen (u.a. elektrisches Glasschiebedach, heizbare Frontscheibe, Head-up-Display, 18''-Leichtmetallfelgen, Metallic-Lack, ergonomischer Sitz Fahrer) 50'710 Fr., Basisversion Astra (Benziner, 110 PS) ab 30'730 Fr. Mehr

Zeit für die Langstrecke

Und wie weit kommen wir? Topwert mit voller 51-kWh-Batterie war bisher eine Reichweiten-Prognose von 436 Kilometern – und 424 haben wir einmal tatsächlich schon geschafft. Aber auf der Autobahn bei durchgehend 120 km/h sind kaum mehr als 280 Kilometer realistisch. Und natürlich half uns der milde Winter. Wäre der Jahresbeginn kälter gewesen, läge der Schnittverbrauch von 16,4 kWh/100 km sicher höher.

Doch jetzt steht die Ferienzeit an. Ob wir eine Stunde früher oder später ankommen? Spielt dann keine Rolle. Deshalb darf der Astra bald mal mit auf grosse Fahrt. Versprochen.