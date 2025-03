Der eine kommt, der andere geht. Nach sechs Monaten Test ersetzen wir den Familien-Elektrovan Renault Scenic durch den ebenfalls rein elektrischen Kleinwagen Renault 5. Bis Ende Jahr soll dieser beweisen, ob er auch so gut fährt, wie er ausschaut.

1/18 Bis Ende Jahr unterzieht die Blick-Autoredaktion den neuen Renault 5 einem Alltagstest. Foto: Lorenzo Fulvi

Darum gehts Renault R5: Elektro-Kleinwagen im Langzeit-Test bis Jahresende

Kälteempfindlichkeit beeinträchtigt Reichweite, aber agiles Fahren und luxuriöse Ausstattung überzeugen

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

Kaum lanciert, wurde der kleine Retrostromer R5 mit diversen Auszeichnungen überschüttet. Erst wurde er von einer Fachjury zum Schweizer Auto des Jahres 2025 gewählt, kurz darauf auch zu Europas «Car of the Year». Doch wie sich der elektrische Kleinwagen im Alltag bewährt, soll unser Langzeit-Test bis Ende Jahr beweisen.

Wir übernehmen das Fahrzeug beim Importeur an einem kalten Februartag – nigelnagelneu, mit 129 Kilometern auf dem Zähler. Und schon die ersten Fahrten bei Temperaturen um den Gefrierpunkt offenbaren eine kleine Schwäche: Der R5 mag die Kälte nicht. Jedenfalls sind wir die ersten Wochen bei stets ähnlich niedrigen Temperaturen mit einem Verbrauch von weit über 21 kWh/100 km unterwegs. Das ist viel für einen nur 52 kWh grossen Akku eines Kleinwagens. Entsprechend gering bleibt auch die Reichweite. Knapp 300 Kilometer sind unter solch klimatischen Bedingungen viel eher die Realität als die versprochenen 411 WLTP-Kilometer.

Kälte frisst Reichweite

Dieser Reichweitenschwund bei Kälte ist kein Einzelfall, wie ein Blick in französische Internetforen zeigt. Auch dort wundern sich viele über den hohen Verbrauch bei Kälte – trotz gewähltem Eco-Fahrprogramm. Doch jetzt, mit den wärmer werdenden Temperaturen, kommt auch unser R5 besser in Form. Erstaunlich, was nur einige Grad mehr ausmachen. Bei Fahrten mit Aussentemperaturen zwischen 6 und 10 Grad sinkt der Verbrauch bereits signifikant und pendelt sich inzwischen bei 18,5 kWh/100 km ein. Entsprechend vergrössert sich jetzt der Aktionsradius. Und natürlich sind wir gespannt, wie sich der Verbrauch bei noch höheren Temperaturen im Sommer entwickelt.

Viel Spass macht der R5 beim Fahren. Der nur 3,92 Meter lange Fünftürer wirkt mit seinen 150 PS (110 kW) sehr agil. Nur 2,6 Umdrehungen benötigt das handliche Lenkrad von Anschlag zu Anschlag. Und die reichhaltige Ausstattung – bis zu 26 Fahrerassistenten, dazu Voll-LED-Scheinwerfer mit Automatik, Sitz- und Lenkradheizung, Parkassistent, Rückfahrkamera und das Navi mit Google-Anbindung und Touch- oder Sprachbedienung – machen den kleinen Stromer zum originellen Luxusschlittchen.

Schnellcheck Renault 5 E-Tech Iconic Five Antrieb 1 Elektromotor, 150 PS (110 kW), 245 Nm, Frontantrieb, Akku 52 kWh/400 V.

Fahrleistungen 0–100 km/h in 8,0 s, Spitze 150 km/h, Reichweite Werk WLTP/Test 411/310 km.

Masse L/B/H 3,92/1,74/1,50 m, Leergewicht 1524 kg, Kofferraum 326 bis 1106 l.

Verbrauch Werk WLTP/Test 15,2/19,4 kWh/100 km = 0 g/km CO₂, Energieeffizienz B

Preis ab 33’900 Franken (Testwagen mit Optionen 35'900 Fr.), Basis, 90 PS, 40 kWh-Akku, 300 km Reichweite, ab 25'000 Franken. Antrieb 1 Elektromotor, 150 PS (110 kW), 245 Nm, Frontantrieb, Akku 52 kWh/400 V.

Auch ausserhalb der Stadt weiss der sportliche R5 zu gefallen. Er beschleunigt flink auf Tempo 100 (8,0 s), federt geschmeidig und nur die leicht säuselnden Windgeräusche ab Tempo 120 zeigen, wie ruhig der kleine Renault abrollt. Dieser Komfort macht Lust auf mehr – vielleicht sogar auf einen längeren Roadtrip über die Ostertage. Sofern die Temperaturen dann angenehm warm – und reichweitenfreundlich sind.