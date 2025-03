1/22 Ein halbes Jahr und rund 17'000 Kilometer musste sich der Opel Astra GSe Sports Tourer in der SonntagsBlick-Autoredaktion im Dauertest beweisen. Wir ziehen Bilanz. Foto: Lorenzo Fulvi

Auf einen Blick Opel Astra GSe Sports Tourer im Dauertest: Plug-in-Hybrid mit Vor- und Nachteilen

Sportlicher Kombi mit schlichtem Design und aufgeräumtem Cockpit überzeugt insgesamt

Nach über 17'000 Kilometern: Gesamtverbrauch von 6,0 l/100 km erreicht

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Zum Auftakt des zweiten Astra-Test-Halbjahrs gings im August 2024 mit dem damals nigelnagelneuen Opel Astra GSe Sports Tourer auf die Langstrecke: 2000 Kilometer von der Schweiz nach Sizilien (I). Doch richtig sinnvoll nutzen können wir den Plug-in-Hybridantrieb dabei nicht: Erstens bringt die rund 40 Kilometer elektrische Reichweite auf Autobahnstrecken nicht viel. Zweitens lädt der Astra nur mit 7,4 kW (serienmässig 3,7 kW). Das heisst: Um den Akku unterwegs zu füllen, hätten wir jeweils knapp zwei Stunden warten müssen. Auf einer Ferienreise keine prickelnde Option.

So fahren wir den Astra auf den ersten 2000 Kilometern meist mit Verbrenner – und nur ab und zu mit elektrischer Unterstützung. 6,5 Liter verbrauchen wir so auf der italienischen Autobahn im Schnitt. Erstaunlich wenig, trotz viel Gepäck und flotter Fahrweise.

Wieder zurück, wollten wir diesen Wert natürlich senken. Ergo mussten wir das Auto mehr laden. Das taten wir anschliessend im Redaktionsalltag; wir stöpselten brav zu Hause und im Büro ein – und so schafften wir in sechs Monaten und über 17'000 gefahrenen Kilometern schliesslich einen Schnitt von rund 6,0 Liter. Das ist zwar weit entfernt von der Werksangabe (1,6 l/100 km) – für den sportlichen Kombi mit der bescheidenen elektrischen Reichweite aber nicht schlecht.

Souveräner Fahreindruck

Auch die schlichte Optik des kantigen, 4,64 Meter langen Kombis gefiel uns. Nur schade, dass Opel für die sportliche GSe-Variante nicht mehr Mut aufbrachte: Abgesehen vom GSe-Badge am Heck und dem 10 Millimeter tieferen Chassis unterscheidet er sich kaum vom gewöhnlichen Astra. Auch innen präsentiert sich das Cockpit mit den beiden Bildschirmen für Instrumente und Infotainment sachlich und aufgeräumt. Erfreulich: Klima und Radiolautstärke lassen sich weiterhin mit Tasten und Reglern bedienen. Beim Platz ist der Opel-Kombi mit 485 bis 1580 Liter Kofferraum durchschnittlich – ein Teil des Volumens geht halt für den Hochvolt-Akku drauf.

Was uns ebenfalls beeindruckte, war die Souveränität im elektrischen Modus, und war mehr Power gefragt, schaltete sich der 1,6-Liter-Benziner dezent und ruckelfrei zu. Mit leerem 11,3-kWh-Akku stiess der Benziner dann aber schnell an seine Leistungsgrenzen, röhrte unter Volllast unüberhörbar und brummte laut vor sich her. Das Fahrwerk ist im GSe etwas härter abgestimmt als im normalen Astra, passt aber prima zum sportlichen Trimm.

Elektro oder Plug-in-Hybrid?

Grundsätzlich konnte uns Opels Teilzeit-Stromer überzeugen, obwohl es mittlerweile effizientere Plug-in-Hybride mit grösseren elektrischen Reichweiten gibt. Und welcher Antrieb passt jetzt besser zum Astra, der von uns zuerst gefahrene rein elektrische mit Schrägheck oder der anschliessend gefahrene Plug-in?

Nun, wenn der ab 47'330 Franken teure Plug-in-Hybrid GSe wie beim SUV-Flaggschiff Grandland mehr Reichweite erhält, dürfte dieser bei einem Duell vor allem wegen seiner Langstreckenausdauer die Nase vorne haben. Doch lässt man die Langstrecke mal ausser Acht, hätte bei uns der rein elektrische E-Astra die Nase vorn – dann allerdings als praktischer Kombi Sports Tourer. Und diesen gibts ja schon ab 38'840 Franken.

Opel Astra GSe Sports Tourer – Schluss nach 17'676 km Antrieb: Plug-in-Hybrid, 1,6-Liter-R4-Benziner, 180 PS (132 kW), Elektromotor 110 PS (81 kW), Systemleistung: 225 PS (165 kW), 360 Nm, 8-Stufen-Automat, Frontantrieb, Akku netto 11,3 kWh, AC/DC 3,7/– kW (optional 7,4 kW)

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 7,9 s, Spitze 233 km/h, E-Reichweite WLTP 55 km

Masse: L/B/H 4,64/1,87/1,49 m, Gewicht 1797 kg, Laderaum 485–1580 l

Umwelt: WLTP/Test 1,6 l + 22,4 kWh/6,0 l + 4,7 kWh/100 km = 36/145 g/km CO₂, Energie B

