1/17 Nach knapp 10'000 gefahrenen Kilometern ist der Halbjahres-Test mit dem Renault Scenic E-Tech Electric zu Ende. Foto: Lorenzo Fulvi

Darum gehts Renault Scenic E-Tech: Praktischer Elektro-Familien-Van mit guter Reichweite und Alltagstauglichkeit

Familienfreundliches Fahrverhalten mit sanftem ESP-Eingriff und präzisem Google-Navi

Reichweite von 480 km im Test, Verbrauch von 20,9 kWh/100 km Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

Es gibt Blender – und es gibt praktische Schaffer. Den Renault Scenic E-Tech zählen wir nach unseren Erfahrungen aus dem halben Testjahr zur zweiten Sorte. Sein Elektroantrieb mit 218 PS (160 kW) und 300 Nm Leistung macht ihn nicht zum Spitzensportler, ist für den Alltag auf Schweizer Strassen jedoch ausreichend munter – nicht zuletzt dank des für E-Autos dieser Grösse relativ geringen Gewichts von weniger als zwei Tonnen.

Im Fokus der Renault-Techniker standen beim elektrischen Familien-Van denn auch weniger sportliche Spitzenleistungen als vielmehr Reichweite und Praktikabilität. Bis zu 625 Kilometer Reichweite sollen dank der 87 kWh grossen Hochvoltbatterie am Stück möglich sein – unter Idealbedingungen. Wir schafften über die gesamte Testdauer im Schnitt eine Reichweite von 480 Kilometern mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 20,9 kWh/100 km. Innerorts lag unser Schnitt bei ungefähr 16, ausserorts etwa bei 22 und auf der Autobahn bei 24 kWh/100 km. Ist das schlecht? Nein, mit Blick auf die Konkurrenz (vielleicht Tesla mal ausgenommen) ist das sogar ein guter Wert.

Lange Ladepausen

Die maximale Ladeleistung am Schnelllader beträgt 150 kW. Das ist, wenn man häufiger auf längeren Reisen im Ausland unterwegs ist, eher mager. Und so kann sich ein nächtlicher Ladestopp auf einer unbelebten Autobahnraststätte in Deutschland quälend in die Länge ziehen – bis die grosse Batterie wieder von 15 auf 80 Prozent gefüllt ist, dauert es fast 40 Minuten. Positiv: Der Scenic verfügt über eine automatische Batterie-Vorkonditionierung, die sich selbständig aktiviert, sobald eine Ladesäule im hervorragend arbeitenden und Ladestopps selbst planenden Google-Maps-Navi angewählt ist – damit dort nach dem Anstöpseln der Hochvolt-Akku gleich unter optimalen Konditionen laden kann, was auch stets bestens funktionierte.

Wie bereits erwähnt, ist der Familien-Crossover kein Spitzensportler. Doch 7,9 Sekunden für den Spurt auf Tempo 100 und 170 km/h Spitze reichen im Alltag völlig aus. Zumal er äusserst durchzugsstark ist. Von 15 auf 30 km/h braucht er nur 1,2 Sekunden, praktisch bei zügigen Abbiegemanövern oder beim Einfädeln in den fliessenden Verkehr. Und mit 3,9 Sekunden von 60 auf 100 km/h lassen sich auch Überholmanöver flott erledigen. Familienfreundlich zeigt sich der Scenic E-Tech im Grenzbereich. Fährt man eine Kurve etwas zu forsch an, greift das ESP sanft (nie unangenehm zu früh), aber bestimmt ein und reduziert das Tempo. Die Lenkung ist erfreulich direkt, das Fahrverhalten in Kurven leicht über die Vorderachse schiebend untersteuernd.

Ausgepiepst auf Knopfdruck

Inzwischen schätzen wir es auch als familienfreundlich, wenn das heute leider in modernen Autos obligatorische Warngepiepse so dezent wie im Scenic E-Tech ausfällt. Und sich auf Wunsch mit einer speziellen Taste gar ganz ausschalten lässt – wenigstens bis zum nächsten Fahrzeugstart. Nie anfreunden konnten wir uns dagegen mit den drei Hebeln an der Lenksäule rechts vom Lenkrad. Selbst nach Wochen verwechselten wir in der Hektik den Fahrstufen-Wahlschalter mit dem gleich darunterliegenden Scheibenwischer. Und die Radiobedienung am dritten Hebel ist sowieso eine Renault-Eigenheit.

Schnellcheck: Renault Scenic E-Tech Electric «Iconic» Antrieb Elektromotor, 218 PS (160 kW), 300 Nm, 1-Stufen-Automat, Frontantrieb

Fahrleistungen 0–100 km/h in 7,9 s, Spitze 170 km/h, Batterie 87 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 22/150 kW, Reichweite WLTP/Test 625/480 km

Masse L/B/H 4,47/1,86/1,57 m, Gewicht 1993 kg, Laderaum 545–1670 l

Umwelt Verbrauch WLTP/Test 18,9/20,9 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energie B

Preise ab 49'700 Franken, Testwagen plus Optionen (u.a. Panoramadach, Pack Augmented Vision, Zweifarblackierung) 53'950 Fr., Basis Scenic E-Tech «Evolution» ab 43'700 Fr. Mehr

Fazit: Der Scenic E-Tech punktet mit langstreckentauglicher Reichweite, coolen Details wie dem auf Knopfdruck undurchsichtigem Panorama-Glasdach und trotz seiner kompakten Fahrzeuglänge von 4,47 Metern erstaunlich viel Platz – auch im Kofferraum (545 bis 1670 Liter). Ob der Preis familienfreundlich ist – unser Testwagen kostete mit allen Optionen 53’950 Franken –, hängt nicht zuletzt vom persönlichen Kontostand ab. Für schmalere Budgets gibt es den Scenic aber auch mit kleinerem 60-kWh-Akku (Reichweite bis 420 km) und schwächerem E-Motor schon ab 43’700 Franken.