DE
FR
Abonnieren
So soll das schnellste Auto der Welt aussehen
1:29
1900-PS-Monster:So soll das schnellste Auto der Welt aussehen

Von 0 auf 100 km/h in 0,9 Sek
Dreame will das schnellste Auto der Welt bauen

Der chinesische Staubsaugerhersteller Dreame plant einen Elektro-Hypercar mit Raketenantrieb. Bisher ist der Nebula ein Konzept – eine Serienproduktion steht noch in den Sternen.
Publiziert: 10:01 Uhr
|
Aktualisiert: vor 46 Minuten
Kommentieren
1/5
Der Dreame Nebula Next 01 Jet Concept bei der Präsentation in San Francisco.
Foto: Dreame

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Dreame präsentiert in San Francisco den Hypercar Nebula Next 01 Jet Edition
  • Auto beschleunigt mit Feststoffraketen in 0,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h
  • Geplante Version ohne Raketen soll 2027 lanciert werden
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
Gabriel KnupferRedaktor News

Eigentlich baut Dreame Staubsauger und Haartrockner. Doch nun träumen die Chinesen vom schnellsten Auto der Welt. Auf einem Event in San Francisco stellte der Haushaltselektronik-Konzern den Dreame Nebula Next 01 Jet Edition vor.

Der Clou: Dank zwei Feststoffraketen katapultiert sich der Hypercar in 0,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das wäre ein neuer Weltrekord! Allerdings wurde die Technologie noch nicht getestet.

1900 PS und autonomes Fahren

Dass der Wagen mit dieser Spielerei jemals eine Strassenzulassung erhält, ist unwahrscheinlich. Eine Version ohne die Raketen ist hingegen für 2027 geplant. Der Stromer soll rund 1900 PS auf die Strasse bringen.

Mehr zur chinesischen Rekordjagd
China-Hersteller Dreame kopiert dreist bei Bugatti
Autos statt Staubsauger
China-Hersteller kopiert dreist bei Bugatti
BYD pulverisiert den Topspeed-Weltrekord für Stromer
Mit Video
472 km/h im Yangwang U9
BYD pulverisiert den Topspeed-Weltrekord für Stromer
Xiaomi bereitet sich auf den Start in Europa vor
Grosse Ziele für China-Stromer
Xiaomi bereitet sich auf Europastart vor
Ist die Beschleunigung von E-Autos zu stark?
China plant Beschränkung
Ist die Beschleunigung von E-Autos zu stark?

Bereits im letzten Jahr veröffentlichte die Firma Bilder eines geplanten E-Autos. Diese sorgten damals wegen der frappierenden Ähnlichkeit mit dem Bugatti Chiron für Aufsehen.

Das neue Konzept ist nun eigenständiger. Die Experten von «Autobild» sehen Anleihen an den Bugatti Divo und den Koenigsegg Gemera. Dazu kommt moderne Technik wie Steer-by-Wire und Lidar, das autonomes Fahren ermöglichen soll.

Dreame wie Xiaomi?

Eine reine Lachnummer ist der Einstieg von Dreame in die Autoproduktion ohnehin nicht. Auch der Smartphoneriese Xiaomi schaffte den Sprung zumindest in China – und verdient bereits Geld mit seinen Stromern. Und Xiaomi will sich ebenfalls mit sportlichen Rekorden international als Autohersteller etablieren. Auf dem Nürburgring gelang 2025 der Streckenrekord für Elektroserienfahrzeuge.

Dreame will international 2027 in Australien und Neuseeland mit SUVs starten, die noch nicht vorgestellt wurden. Man verfüge über ausreichende Ressourcen in den Bereichen Technologie, Organisation, Kapital und globale Präsenz, bekräftigt die Firma.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Meistgelesen
    Meistgelesen