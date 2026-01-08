Experte Reto Blättler vom TCS, mit über 1,6 Millionen Mitglieder der grösste Mobilitätsclub der Schweiz, ist Projektleiter in der Abteilung Test & Technik.

Darum gehts Schneesocken sind einfache Alternativen zu Schneeketten für verschneite Strassen

Nur «Autosock» und «Easy Grip Evolution» sind in der Schweiz zugelassen

Maximal 50 km/h mit Schneesocken oder Ketten, Sitz regelmässig prüfen

Reto Blättler

Statt Schneeketten sind im Handel auch sogenannte Schneesocken erhältlich. Diese sollen sich einfacher montieren lassen. Aber taugen sie auch so viel wie die klassischen, metallenen Schneeketten?

M. Baumann, per Mail

Textile Gleitschutzvorrichtungen, auch Schnee- oder Reifensocken genannt, können tatsächlich eine Alternative zu den klassischen Schneeketten sein. Sie lassen sich einfacher montieren und eignen sich vor allem für kurze Strecken auf verschneiter Strasse. In der Schweiz ist jedoch zu beachten, dass bei Schneeketten-Obligatorium nur zwei nicht-metallische Produkte als Alternative zugelassen sind: die «Autosock» sowie die Michelin-Kette «Easy Grip Evolution». Beide erfüllen die vom Astra festgelegte Norm EN 16662-1.

Ohne Obligatorium bieten diese textilen Produkte aber jederzeit eine Hilfe bei prekären winterlichen Bedingungen. Denn auf schneebedeckten, steilen Strassen kommen auch die besten Winterreifen oft an ihre Grenzen – egal, ob dein Auto Zwei- oder Vierradantrieb hat. Denn die Möglichkeiten des Allradantriebs werden im Winter oft überschätzt; insbesondere beim Bremsen oder bei Talfahrt können auch 4x4-Fahrzeuge schnell ins Rutschen geraten.

Schneeketten sind robuster

Bei extremen Verhältnissen empfehle ich jedoch immer noch die klassischen Schneeketten. Sie sind deutlich robuster. Aber Achtung: Ketten nur auf Winterreifen montieren! Am besten die Montage erst zu Hause im Trockenen üben. In der Praxis im Schnee dann für die Montage einen möglichst sicheren und ebenen Platz suchen, Warnweste anziehen und das Pannendreieck aufstellen. Ein im Schnee eingesetzter Wagenheber ist häufig instabil und birgt Verletzungsgefahr oder kann Schäden am Fahrzeug verursachen. Deshalb empfehle ich, Schneeketten immer ohne Wagenheber zu montieren.

Bei erfolgter Montage nach etwa 50 bis 100 Metern Fahrt den Kettensitz nochmals prüfen und allenfalls nachspannen. Diese «Nachprüfung» sollte auch gemacht werden, wenn es während der Fahrt plötzlich laut oder unruhig wird. Weil Schneeketten (und auch die textilen Gleitschutzvorrichtungen) das Fahrverhalten des Fahrzeugs beeinflussen, sollte beim Fahren mit diesen auf keinen Fall eine Geschwindigkeit von 50 km/h überschritten werden. Dies erhöht zudem auch die Haltbarkeit der Ketten. Nach dem Gebrauch solltest du die Ketten mit heissem Wasser abspülen und trocknen lassen. Die Edelstahlprodukte dann mit Schutzöl einsprühen. Die Autosock dagegen kann einfach gewaschen werden.

Hast auch du eine Frage an unsere TCS-Experten? Dann richte diese an: Redaktion Blick, Stichwort Autoblick, Postfach, 8099 Zürich, oder auf www.tcs.ch/experte. Unsere Experten helfen dir gern.