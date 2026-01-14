Die bitterkalten Tage setzen vielen Autos in der Schweiz zu und bringen die TCS-Patrouilleure ins Schwitzen. Allein am 5. Januar waren über 2200 Pannenhilfe-Einsätze nötig – viele wegen schwacher oder defekter Starterbatterien.

Darum gehts Starke Kälte im Januar 2026 sorgt für Rekord-Panneneinsätze beim TCS

2232 Pannenhilfen am 5. Januar bringen Helfer an ihre Grenzen, besonders Starterbatterien betroffen

2025 gab es vom TCS total 368'000 Panneneinsätze

Juan Thomas Redaktor Auto & Mobilität

Der erste richtige Wintereinbruch dieses Jahres hat viele Schweizer Autofahrerinnen und Autofahrer kalt erwischt – und dem Touring Club Schweiz (TCS) einen ungewöhnlich hohen Arbeitsaufwand beschert. Während im November und Dezember vergleichsweise milde Temperaturen vorherrschten, setzte die Kälte in der ersten Januarwoche vielen Autos zu und stellte die Pannenhelferinnen und -helfer vor grosse Herausforderungen.

Gemäss einer TCS-Mediensprecherin lag der durchschnittliche Pannenschnitt zu Beginn des Jahres bei etwa 1000 Einsätzen pro Tag. Doch an besonders kalten Tagen explodieren diese Zahlen förmlich: So wurden zum Beispiel beim TCS allein am Montag, 5. Januar, ganze 2232 Pannenhilfe-Einsätze gezählt – ein Spitzenwert, der die Pannenhilfe an die Belastungsgrenze brachte. Und auch am 6. Januar wurden noch knapp 1900 Einsätze verzeichnet.

Starterbatterie der Haupt-Pannengrund

Fast 60 Prozent aller Pannen waren in den vergangenen kalten Tagen laut TCS auf den Ausfall von zu schwachen Starterbatterien zurückzuführen. Besonders bei tiefen Temperaturen verlieren diese schnell an Leistung, was das Starten des Motors erschwert oder verunmöglicht. Dazu beanspruchen Funktionen wie Sitz- und Scheibenheizungen die Fahrzeugbatterie zusätzlich und verkürzen im Winter die Lebenszeit.

Der TCS weist deshalb darauf hin, dass die 12-Volt-Batterie zwar eine durchschnittliche Lebensdauer von etwa fünf Jahren hat, im Winter aber besonders anfällig ist. Eine Überprüfung des Batteriezustands oder ein allfälliger Wechsel können Ausfälle in dieser Jahreszeit verhindern – ein Tipp, den viele Autofahrerinnen und Autofahrer jetzt beherzigen sollten.

Rückblick auf 2025 und Ausblick

Im abgelaufenen Jahr 2025 leistete der TCS total rund 368'000 Pannenhilfe-Einsätze in der Schweiz. Die Wetterbedingungen waren über das Jahr gesehen ausgeglichen, ohne extreme Hitzetage im Sommer und mit vergleichsweise milden Temperaturen zu Beginn des Winters. Ein extremer Wintereinbruch wie im November 2024, der damals grosse Teile der Nordwestschweiz lahmlegte, blieb 2025 weitgehend aus.

Trotz der Rekordzahlen im Januar zeigt sich der TCS für 2026 zuversichtlich: Moderne Fahrzeuge melden viele Probleme bereits im Vorfeld – etwa sinkende Batteriekapazitäten oder Pneudruckverluste, was den Autofahrenden ermöglicht, frühzeitig eine Werkstatt aufzusuchen und so Pannen während der Fahrt vorzubeugen.