Experte Andrea Scuderi vom TCS, mit über 1,65 Millionen Mitglieder der grösste Mobilitätsclub der Schweiz, ist Teamleiter Fahrzeug und Messtechnik in der Abteilung Test & Technik.

Darum gehts Steer-by-Wire ersetzt die Lenksäule durch Sensoren, Signale und Stellmotoren an der Vorderachse

Eine variable Lenkübersetzung erleichtert Parkieren und macht die Lenkung bei höherem Tempo stabiler

Lexus RZ und Mercedes EQS nutzen die Technik, 2027 soll der Peugeot E-208 als Kleinwagen folgen

Andrea Scuderi

Was versteht man unter Steer-by-Wire?

T. Tschanen, per E-Mail

Bei Steer-by-Wire gibt es keine mechanische Verbindung mehr zwischen Lenkrad und Rädern. Sensoren erfassen die Lenkbewegung und leiten sie elektronisch an Stellmotoren an der Vorderachse weiter. Diese lenken die Räder blitzschnell in die richtige Richtung.

Lenkgefühl anpassbar

Ein wesentlicher Vorteil ist die viel variablere Lenkübersetzung. Beim Parkieren oder in engen Kurven genügen bereits kleine Bewegungen am Lenkrad, sodass ein Umgreifen kaum mehr nötig ist. Bei höheren Geschwindigkeiten reagiert die Lenkung dagegen weniger direkt, was die Fahrstabilität verbessern kann. Zudem lässt sich das Lenkgefühl elektronisch anpassen.

Obwohl die mechanische Verbindung fehlt, erhalten Lenker über einen künstlich erzeugten Lenkwiderstand weiterhin eine Rückmeldung. Unerwünschte Vibrationen werden herausgefiltert, während wichtige Informationen über das Fahrverhalten am Lenkrad spürbar bleiben. Die Lenksäule fällt weg, und anstelle eines klassischen Lenkrads kann – muss aber nicht – ein kompaktes Steuerhorn, ein sogenanntes Yoke, zum Einsatz kommen.

Die Technologie wird bereits eingesetzt, etwa im Lexus RZ oder im Mercedes EQS. Noch ist die Technik vor allem in teureren Fahrzeugen zu finden. Mit der zunehmenden Elektrifizierung dürfte die Technik bald auch in günstigeren Modellen Einzug halten – erste Kleinwagen wie der neue Peugeot E-208 sind für 2027 geplant.