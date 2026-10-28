Experte Reto Blättler vom TCS, mit über 1,65 Millionen Mitglieder der grösste Mobilitätsclub der Schweiz, ist Projektleiter in der Abteilung Test & Technik.

Darum gehts Der TCS prüft die Tauglichkeit von Pneus auf die Kriterien Fahrverhalten, Verschleiss und Effizienz

Im aktuellen Test haben Billigpneus auf nasser Strasse einen 18 Meter längeren Bremsweg als die besten Reifen

Solche Tests helfen, passende Reifen ohne Sicherheitsabstriche zu finden

Reto Blättler

Sind Billigreifen wirklich schlechter als jene der arrivierten Marken?

Z. Schwarz, per E-Mail

Ein neuer Satz Winterreifen kann ins Geld gehen. Entsprechend verlockend sind deshalb günstige Onlineangebote. Doch beim Reifen sollte nicht allein der Preis entscheiden. Schliesslich gehts um einen zentralen Sicherheitsfaktor.

18 Meter Unterschied beim Bremsen

Unsere Winterreifentests zeigen regelmässig grosse Unterschiede zwischen den Produkten. In 19 unterschiedlichen Kriterien muss sich ein Winterreifen in unserem Test behaupten. Geprüft wird nicht nur auf Schnee und Eis, sondern auch auf trockener und nasser Fahrbahn. Hinzu kommen unter anderem Verschleiss, Effizienz, Geräusch und Nachhaltigkeit.

Dass günstige Produkte Schwächen haben können, zeigt der Bremsweg. Schon oft haben wir bei unseren Tests mit den Billigprodukten markant längere Bremswege feststellen müssen. 18 Meter sind es beim aktuellen Winterreifentest. Steht das Auto mit den besten Reifen bei Tempo 80 auf nasser Strasse bereits still, kracht der Wagen mit Billigpneus noch mit 47 km/h ungebremst hinein. Wird dabei ein Fussgänger erfasst, endet das oft tödlich.

Deshalb gilt: Nicht einfach den günstigsten Reifen kaufen, sondern vor dem Kauf die Resultate unabhängiger Reifentests vergleichen. Wer beim Kauf genau hinschaut, kann einen Reifen finden, der zu Fahrzeug, Fahrprofil und Budget passt – ohne bei der Sicherheit unnötige Kompromisse einzugehen. Mit guten Winterreifen nimmt man seine Verantwortung im öffentlichen Strassenverkehr wahr. Und nicht vergessen: Ein Sommerreifen hat auf Schnee und Eis nichts zu suchen. Der Bremsweg ist mindestens doppelt so lang!