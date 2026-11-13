Diese Fehler machen Autofahrer im Winter

Wenn morgens die Windschutzscheibe aussieht wie das Milchglas einer 70er-Jahre-Dusche, bricht sie wieder an: die kalte Jahreszeit. Doch keine Panik! Wer die folgenden Fehler vermeidet, kommt entspannt durch den Winter – egal ob mit Stromer oder Verbrenner.

Darum gehts Im Winter sind Reifendruck, Frostschutz, freie Wischer und Notfallausrüstung regelmässig zu prüfen

Beim Enteisen soll der Motor ausbleiben, moderate Klimaanlage und Sitzheizung sparen Energie

E-Autos sollten am Netz vorheizen, mit Ladepuffer fahren und kalte Akkus vorkonditionieren

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Kalte Finger, rauchende Köpfe: Wer sich den morgendlichen Wutausbruch auf dem Parkplatz ersparen will, für den liefern wir nachfolgend praktische Tipps und Tricks, wie man als Autofahrer im Winter wortwörtlich cool bleibt. Folgende Fehler sind daher zu vermeiden:

Reifendruck nicht checken

Die goldene Regel «von O bis O» (Oktober bis Ostern) kennen viele. Doch die Winterreifen nur aufzuziehen, genügt nicht. Grund: Kälte lässt Luft aus den Pneus entweichen. Fallen die Temperaturen rapide, sinkt deshalb auch der Reifendruck. Daher alle vier Wochen den Luftdruck checken: Mehr Bar heisst mehr Grip und weniger Verbrauch.

Scheinbenwischer hochklappen

Viele klappen die Scheibenwischer bei Frost abends hoch. Problem: Das strapaziert die Federn. Daher einfach eine dünne Isoliermatte oder ein Stück Karton unterklemmen. Ganz wichtig: Niemals festgefrorene Wischergummis mit Gewalt losreissen, sonst wars das mit dem schlierenfreien Wischen. Und wer sich vor dem Winter ein paar neue Wischerblätter kauft, macht auch nichts falsch.

Frostschutzmittel vergessen

Spätestens im November gehört Frostschutzmittel ins Scheibenwischwasser. Wer jetzt bei winterlichen Temperaturen noch mit purem Leitungswasser hantiert, erlebt beim ersten Nachtfrost ein zugefrorenes Wunder.

Motor starten vor dem Kratzen

Gefrorene Autoscheiben kratzen am frühen Morgen gehört zu den unbeliebtesten Sportarten. Abhilfe schaffen eine ordentliche Thermo-Folie oder ein hochwertiges Enteisungsspray – Letzteres wirkt Wunder in Sekunden. Wichtig: Beim Freikratzen der Scheiben nicht den Motor laufen lassen. Zum einen ist das Warmlaufenlassen des Motors nicht nur in der Schweiz verboten und kann gebüsst werden. Zum anderen schadet es dem kalten Motor, da er länger braucht, um auf Betriebstemperatur zu kommen.

Klimaanlage falsch einstellen

Nach dem Start direkt die Klimaanlage einschalten (hier gehts zum separaten Ratgeber) und auf eine angenehme, aber nicht zu hohe Temperatur (z.B. 20 statt 22 Grad) einstellen. Nutze temporär die Umluftfunktion, um das Eindringen von externer Feuchtigkeit zu reduzieren. Dies verhindert, dass die Scheiben von innen beschlagen oder direkt wieder zufrieren. Nicht nur bei E-Autos gilt allerdings: Eine klassische Innenraum-Luftheizung benötigt viel Energie. Nutze stattdessen primär Sitz- und Lenkradheizung. Diese wärmen den Körper direkt und verbrauchen deutlich weniger Strom.

Kein Equipment im Kofferraum

Ein gut sortierter Kofferraum kann im Winter Gold wert sein. Packe für den Notfall Wolldecke, Handschuhe, einen Handbesen und eine Klappschaufel ein. So schaust du nicht in die Röhre, wenn sich bei einer Panne die Heizung verabschiedet oder der Schneepflug den Parkplatz zuschiebt.

Nur Kurzstrecken fahren

Wenn es richtig kalt wird, sinkt die Leistung von Autobatterien drastisch.Gleichzeitig wird durch Licht und Heizung enorm viel Strom gezogen. Wer jeden Tag nur zwei Kilometer zum Bäcker und zurückfährt, lädt die Batterie nicht ansatzweise wieder auf. Daher zwischendurch einmal längere Strecken zurücklegen, damit die Lichtmaschine ihre Arbeit tun kann und der Batterie nicht die Puste ausgeht.

Nachfolgend Fehler, die speziell E-Auto-Fahrer vermeiden sollten:

Auto nicht vorheizen

Nutze bei deinem E-Auto App oder Timer, um den Innenraum und die Hochvolt-Batterie aufzuheizen. Denn solange das Fahrzeug an der Ladesäule hängt, kommt die Energie für die Wärme direkt aus dem Stromnetz. So startest du nicht nur mit eisfreien Scheiben, sondern auch mit einer bereits temperierten Antriebsbatterie und entsprechend mehr Reichweite.

Batterie vor dem Laden nicht vorwärmen

Bei kalten Akkus drosselt das Batterie-Managementsystem anfangs die Leistung zum Schutz der Zellen. Da die meisten E-Autos eine automatische Akku-Vorwärmung besitzen, gib das nächste Schnellladeziel immer ins Navi ein. Das Auto konditioniert den Akku dann bereits während der Fahrt, sodass Sie vor Ort schneller geladen werden kann. Bei vielen Fahrzeugen lässt sich die Vorkonditionierung auch manuell starten. Lade im Idealfall direkt nach der Fahrt, solange die Batterie durch den Betrieb noch warm ist, anstatt eiskalt am Morgen.

Eco-Modus nicht nutzen

Wer im Eco-Fahrmodus unterwegs ist, schränkt den Stromverbrauch von Nebenverbrauchern wie der Klimaanlage ein und glättet die Gasannahme, was gerade auf eisigen Strassen für mehr Traktion sorgt. Nutze die Energierückgewinnung beim Bremsen, aber sei auf spiegelglatten Strassen vorsichtig. Eine zu aggressive Rekuperation kann sonst dazu führen, dass die Räder kurzzeitig blockieren oder wegrutschen – manche Fahrzeuge bieten hierfür spezielle Winter- oder Eco-Stufen.

Keine Reserve einplanen

Durch die Kälte und den Betrieb der Heizung kann die Reichweite je nach Aussentemperatur und Strecke um 15 bis 40 Prozent sinken. Plane Langstrecken daher mit genügend Reserve und zusätzlichen Ladestopps.

Eis in der Ladebuchse

Achte darauf, dass sich kein Schnee oder Eis in der Ladebuchse ansammelt. Nutze niemals heisses Wasser zum Enteisen von Klappen oder Steckern (Gefahr von Frostschäden oder Kurzschlüssen durch thermischen Schock). Spezielle Enteisungssprays oder Türdichtungssprays (Silikonspray) für Gummis helfen vorbeugend.

Angst vor Stau

Ein Elektroauto verbraucht im Stand für die Heizung deutlich weniger Energie als oft vermutet – oft nur 1 bis 2 kW pro Stunde. Selbst eine mässig gefüllte Batterie hält den Innenraum auch bei Minusgraden viele Stunden lang warm.